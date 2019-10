Azra Širovnik: Ženska, ta božanski čudež

Naj jo doživljajo kot kraljico ali kot sužnjo, naj jo občudujejo ali sovražijo, to Bitje je uganka vsem: enkrat prijazno, nežno, sočutno, plemenito, drugič jezno, sovražno, histerično, maščevalno, kruto. Vsekakor zaradi nezmožnosti ujeti njeno naravo v preprosto formulo, je uganka, ki vzbuja strah. S strahom pa se je treba boriti, ga premagati, obvladati in sredstva niso pomembna. Večji kot je tvoj strah pred nekom, večje je sovraštvo in panika, oziroma, bolj krute so metode boja, nadvlade in morebiti navidezne zmage. Kajti njo lahko razume, ker ji vlada, le vesolje samo. Edino!

Odkrila sem, da tisti čas v mesecu pravzaprav potrebujemo nežnost, ljubezen … Prav zaradi napetosti, ki jo povzroči spremenjen položaj hormonov … Toda to podzavestno potrebo po toplini, nežnosti, objemu obvezno preglasi agresija, neprijaznost, napetost, neki duševni krč. Ljubi Bog, pri meni je še vedno, že 44 let, enako.

»Spoznaj zares eno žensko, in poznal boš vse,« se je glasil aforizem, ki sem ga nekoč prepisala kot najstnica, čeprav nisem povsem dojela njegove pristne vsebine. Za PMS sem prvič slišala od dolgoletne sedemnajst let starejše prijateljice Vere, ko sem se ji spet nekaj pritoževala, ona pa me je modro podučila: »Mogoče se ti niti ne zavedaš tega, toda vedno si enkrat na mesec jezna zaradi skoraj iste stvari. To je zaradi predmenstruacijskega sindroma.« In me je do podrobnosti informirala o pomenu, obliki in vsebini tega pojma. Pa sem bila malo skeptična, saj ne more vendar človek z izdelanimi stališči, s trdnim konceptom postati »nor«, prepuščen kemičnim substancam, da vplivajo na njegova čustva in obnašanje. Potem sva se nekoč s kolegico z avtobusom vračali s faksa, bil je junij, vroče, javni promet poln ljudi, ki so se vračali domov iz službe, in naenkrat ona reče: »Izstopiva, prosim.« Zapustiva avtobus in ona mi nervozno pojasni: »Vsi tisti ljudje so mi šli tako na živce, najraje bi vzela mitraljez in jih vse postrelila!« Ko odprem usta v šoku, ona pokima: »Seveda ne bi tega naredila. Le čutim tako. To je zato, ker sem tik pred menstruacijo in mi gre vse in vsakdo na jetra.«

Potem sem se poročila in ko sem tretji mesec zapored z ledenim glasom sporočila možu, »da se morava resno pogovoriti o nečem«, me je on potegnil v naročje in rekel: »Vem že na pamet ves potek tega, saj je vsak mesec enako. Tri dni pred tvojo menstruacijo … ista tema, enak postopek. Pozabi na pogovor, rajši me objemi!«

Pa sem ga objela in zgodil se je čudež. Naenkrat se je moja ledenost in cel film obrnil, prav čutila sem, kako je toplina njegovega objema preplavila tudi mojo notranjost. Postajala sem nežna, čustvena ... Odkrila sem, da tisti čas v mesecu pravzaprav potrebujemo nežnost, ljubezen … Prav zaradi napetosti, ki jo povzroči spremenjen položaj hormonov … Toda to podzavestno potrebo po toplini, nežnosti, objemu obvezno preglasi agresija, neprijaznost, napetost, neki duševni krč. Ljubi Bog, pri meni je še vedno, že 44 let, enako. Čeprav zadnji dve desetletji nič več ne rečem, le sama pri sebi se smejim, kako to, da se ti hormoni, tako usklajeni v dneh pred menstruacijo, v vseh teh letih še niso naveličali trobiti ena in iste pesmi. Mar je to mogoče???

Ne samo, da je mogoče, temveč je neizpodbitno resnično in res: Ženska je bitje, sestavljeno iz hormonov! Ko bi ti hormoni vsaj bili ene vrste in delovali samo v tednu pred menstruacijo, toda ne. Ena vrsta hormonov deluje na določen način pred ciklusom, druga vrsta povzroča čisto drugo čustvovanje in obnašanje takoj po njem, tretja, povsem specifična, ki povzroča posebne psihofizične potrebe, obnašanje in čustvovanje, pa prevzame oblast dva tedna po prvem dnevu menzesa. Menda je to obdobje za žensko najbolj produktivno in takrat najbolj ustvarja.

Že, že, toda tri dni pred tem ustvarjalnim vrhuncem, polnim energije, bi njena fizična bit le ležala, lena in utrujena od zemeljskih obveznosti, čakajoča in hrepeneča po združitvi z moškim! Narava je pač uredila, kot njenemu evolutivnemu imperativu ustreza – žensko telo je v tem tretjem obdobju pripravljeno na oploditev, da lahko človeški rod nadaljuje z obstojem.

V času menstruacije pa so že naše babice govorile: »Ko ima ženska perilo, ne sme vstopiti v kuhinjo. Vse bo narobe naredila, nič, česar se dotakne, ne bo uspelo!« Bo že držalo, in sicer iz naslednjega razloga: to obdobje namreč ne utrudi samo ženskega telesa, da v pričakovanju sprosti neoplojeno jajčece, ampak tudi duševno, umsko in emotivno izčrpa duh ženske, ki želi podzavestno ali zavestno predelati dogodke preteklega meseca in odvreči notranji neproduktivni balast.

Danes, ko imajo mlade mamice tudi po tri službe pa bi nujno morale dobiti dva prosta dneva, ki bi jih imele samo zase. Da si spočijejo telo in dušo. Da zavarujejo svoje najbolj vitalne notranje organe, ker je telo v drugem dnevu krvavenja najbolj odprto in dovzetno za vse bolezni in bolečino.

Eh, danes točno vem: Ženska je bitje, katere nrav vodijo hormoni. Razum, logika, načela, možgani, karakter in zdrava pamet morajo pošteno združiti vse svoje moči, da so v tej bitki za prevlado vsaj v enakovrednem položaju. Pa ne gre za to, da čutenje pod vplivom hormonov ni pravilno, nasprotno, pogosto je zelo pravilno. Pomaga ženski realno spregledati in v celoti razjasniti sliko njenega življenja in vseh dogodkov ter odnosov! Posebej v tistih dneh ciklusa, ko krvavi. Takrat se tudi njena notranjost »očisti«. Če ima čas, da se sooči z njo. Da je sama s seboj, brez kakršnih koli tuzemskih obveznosti, ki ji samo odvračajo pozornost.

Zadnjič me je poklicala neka mlada novinarka s televizije: »Kaj menite o tem, da bi ženske imele dva dni plačanega dopusta prvi in drugi dan menstruacije?« Nekoč je ženska to imela. V nekaterih religijah jo morajo v teh dneh osvoboditi vseh obveznosti, še sam bog ji ukazuje počitek od molitev (knjiga Rdeči šotor). Danes, ko imajo mlade mamice tudi po tri službe (materinstvo in skrb za gospodinjstvo ter dom sta ena, druga je kariera, čedalje pogosteje pa se jima pridružuje še tretja, vloga nadomestnega očeta) pa bi nujno morale dobiti dva prosta dneva, ki bi jih imele samo zase. Da si spočijejo telo in dušo. Da zavarujejo svoje najbolj vitalne notranje organe, ker je telo v drugem dnevu krvavenja najbolj odprto in dovzetno za vse bolezni in bolečino. Da bodo starost dočakale relativno zdrave.

Da, biti ženska je zares lepo. Ni pa lahko. Je izredno komplicirano. Toda, kaj pa je na tem svetu lahko???