Nisem bila vzgojena tako, da bi razmišljala o lepotnih posegih

Nedavno smo gledali Emo in še zdaj se krešejo mnenja, ali je prav, da sta zmagala Zala in Gašper. Ste gledali?

Ne, žal v živo nisem mogla spremljati, ker sem imela koncerte, sem si pa pogledala posnetek in moram reči, da sta mi Zala in Gašper zelo všeč, saj je takšen slog trenutno v trendu, zlasti v Ameriki. Všeč mi je bila tudi njuna »manj je več« izvedba, zlasti pa sem bila navdušena nad njunim nastopom na odru, čudovito energijo imata. Čestitke!

Vas je prepričal še kdo?

Všeč mi je bila Ula Ložar, tudi Kim je bila zanimiva. Predvsem sem bila pozorna na pesmi, s katerimi bi lahko nekaj dosegli na Pesmi Evrovizije, tiste, ki bi pustile pečat.













Tudi vam festivali niso tuji, vas bomo v prihodnje lahko videli na katerem od njih?

Res je, rada jih imam, pravzaprav sem začela na festivalih, kot so Hit festival, Ema in Melodije morja in sonca. Upam, da me boste videli še na katerem.

Izdali ste novo ploščo, na kateri lahko najdemo vaše uspešnice v novi preobleki. Jih je bilo težko izbrati?

Res jih je bilo težko izbrati, saj smo jih imeli še kar nekaj, a sem se odločila, da bo deset dovolj (smeh). Čeprav smo preoblekli stare hite, smo pravzaprav ustvarili povsem novo ploščo, saj smo nekatere pesmi toliko prearanžirali, da jih skoraj ne prepoznaš, nastale so nove skladbe (smeh). Ustvarjali smo skupaj z Dejanom Radičevičem, ki sicer dela s Siddharto in Neisho, na albumu pa so gostje tudi Kvatropirci in Berislav Blaževič, pianist skupine Parni Valjak.

Na sceni ste že zelo dolgo, menite, da ste bili zaradi tega v mladosti za kaj prikrajšani ali ste zaradi teh izkušenj bogatejši?

Gotovo sem zaradi vseh izkušenj bogatejša, vesela sem, da sem jih doživela. Začela sem zelo mlada in sem morala v ta posel skočiti kar malce nepripravljena, je bila pa šola potem hitrejša (smeh).

Vas sicer obremenjuje misel na staranje? Bi se kdaj odločili za lepotne operacije, da bi bili videti mlajši?

Sploh še nisem pomislila na to. Nisem tako vzgojena, niti ne vidim razloga za to. Za zdaj ne razmišljam o tem.

Zdaj so spet v modi roza lasje in barve, zato sem prav vesela, ko pride kdo do mene in pravi: Alya, ko vidim rozike, se najprej spomnim nate, ti si pri nas začela z roza lasmi.

Kateri nasvet bi danes dali najstnici Alyi, ko je začenjala z glasbeno kariero?

Verjetno to, da naj ne pozabi na kanček potrpežljivosti, saj je bila kot tempirana bombica (smeh). Neučakana in divja.

Na začetku kariere smo vas poznali po živobarvnih laseh. Vas še kdaj zamika kaj takšnega?

Res je, neznansko sem uživala v posebnih stvareh, nosila sem jih s ponosom. Zdaj so spet v modi roza lasje in barve, zato sem prav vesela, ko pride kdo do mene in pravi: Alya, ko vidim rozike, se najprej spomnim nate, ti si pri nas začela z roza lasmi. Danes je to nekaj povsem običajnega, pred leti pa so se za menoj vsi ozirali.









Pred dvema letoma ste povedali, da ste imeli težav s ščitnico, vas je bolezen kaj naučila?

To je preteklost, si pa zaradi tega znam vzeti čas zase in bolj paziti nase. Zdaj sem čila, zdrava, polna energije in vesela.

Ste zaradi bolezni začeli živeti ali razmišljati drugače? Niti prej se ni zdelo, da bi živeli nezdravo, ste ljubiteljica narave, zdravo se prehranjujete …

Seveda se spremeniš, vzameš si več časa zase, spremeniš navade, najverjetneje se je to zgodilo zaradi stresa in prekomernega dela. A če lahko uporabim eno od svojim pesmi: zdaj vem, zdaj vem … (smeh)

Poznamo vas tudi kot izvrstno kuharico in ljubiteljico knjig. Kateri recept se v zadnjem času največkrat znajde na vašem krožniku in katero knjigo imate zdaj na nočni omarici?

Kuham res zelo rada, najrazličnejšo hrano, najraje pa jedi na žlico in morsko hrano, ki je pri meni tudi največkrat na jedilniku. Berem pa trenutno knjigo Placebo ste vi, avtor je doktor Joe Dispenza.