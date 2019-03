Vodja verige in glavni organizator prevar je William Singer, ki je prek svojega podjetja Edge College & Career Network naraščaju bogatih in slavnih pomagal do najboljše izobrazbe. Torej najboljše, ki jo lahko kupi denar.









Med več deset aretiranimi sta igralki Felicity Huffman, najbolj znana iz serije Razočarane gospodinje, in Lori Loughlin iz nanizanke Polna hiša, v lisicah se je znašel tudi Singer, ki naj bi s prevarami zaslužil okli 25 milijonov evrov. Huffmanova je, denimo, z dobrodelnim prispevkom 15.000 dolarjev zagotovila študij na elitni ustanovi svoji starejši hčerki; tudi pri mlajši se je dogovorila za podoben načrt, a si je nato pred izvedbo premislila, poroča BBC. Njen mož, prav tako znan igralec William H. Macy, naj bi za prevaro vedel, a ni vključen v obtožnico, prav tako obtožbe ne bremenijo univerz, ki pri prevarah niso sodelovale.









Prevare so potekale dokaj enostavno, Singer je po prejetju plačila prispevka poiskal ustrezno osebo, ki je namesto otroka slavne in bogate osebe opravil sprejemni izpit na želeni univerzi, zajetni honorarji pa so znašali od več tisočakov do nekaj milijonov dolarjev. Na seznamu so se tako znašli starši otrok, do vratu v denarju, a očitno brez potrebnega znanja in talenta, ki pa ga je bilo očitno mogoče kupiti. Obe hčerki Lori Loughlin, ki v športu sploh ne izstopata, sta se na univerzo vpisali kot nadarjeni veslačici. FBI je po obsežni preiskavi aretiral okoli 50 ljudi, večina je staršev, slavnih in bogatih, kakopak, nekaj pa še Singerjevih sodelavcev.









Večina jih je po plačilu varščine že na prostosti, obtožnice pa jih bremenijo kriminalnega združevanja, pranja denarja, oviranja pravosodja itn.