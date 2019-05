Klara iz Višnje Gore je zmagala v drugi sezoni lani, Štajerec Bojan pa predlani v prvi sezoni. Oba sta zgovorna, sproščena in nasmejana, zares prijetna sogovornika. Pomembna prelomnica po zmagoslavju v resničnostnem šovu se pozna tudi pri njuni karieri oziroma poklicni poti. Ona je kot poklicna frizerka zamenjala službo in dela v zasebnem podjetju v Ljubljani v vlogi kreativke, on pa kot gostinec in vinogradnik v kraju Morje blizu Maribora še bolj zagnano razvija ponudbo svoje izletniške kmetije.

Klara Hrovat Vidmar

Višina: 175 cm

Pred šovom: 116 kg

Ob koncu šova: 74 kg

Zdaj: 79 kg







Bojan Papež

Višina: 198 cm

Pred šovom: 177 kg

Ob koncu šova: 102 kg

Zdaj: 111 kg







Sedem kilogramov v petih dneh

Dobimo se na limonadi v ljubljanskem Tivolskem parku, kjer takoj razčistimo, da drastično hujšanje v šovu ni nekaj, kar naj bi človek počel v resničnem življenju. »Teža se nama je povečala že nekaj dni po finalnem tehtanju. Tista končna številka ni bila stvarna, saj smo bili bolj ali manj dehidrirani; na koncu se na podlagi lastne odločitve namreč lahko odločiš, da niti vode ne piješ več, saj se tudi to zelo pozna. Od ponedeljka do petka sem tako izgubila kar sedem kilogramov,« razloži Klara. Bojan pokima: »Večkrat me kdo vpraša, ali sem se kaj zredil in čez koliko časa, a mi smo takoj dobili nekaj kilogramov že samo zaradi normalnega pitja vode in povsem običajnega prehranjevanja. Če bi mi zdaj kdo rekel, ali bi bil še enkrat štirinajst dni brez hrane in na koncu še brez vode, bi odvrnil: Ne, hvala! Res smo se mučili. Sam sem bil tako izčrpan, da se še pogovarjati nisem mogel.« Klara se strinja, da je bilo vse skupaj zelo mučno, a ji nikoli niti približno ne bo žal za to preizkušnjo.

Vsakič ko sem v skušnjavi, se spomnim, kako slabo sem se počutila takrat, ko sem bila predebela.

Tako zelo sta si želela

Oba se še naprej redno gibata in tako ne nazadnje dajeta tudi pomemben zgled svojim otrokom oziroma celotni družini; v Klarini imajo dva fantka, v Bojanovi pa dve deklici. Prav zaradi srčne podpore partnerjev sta zbrala pogum in se odločila za sodelovanje v resničnostnem šovu. »Moj partner je bil zame glavna spodbuda; nikoli mi ni težil, naj shujšam, a vedel je, kako zelo močno si to želim sama. Najprej sem omahovala s prijavo, ker nisem želela pustiti družine same, potem pa mi je rekel: Glej, doma ti ne uspe shujšati, poskusi tako, kot ponujajo tam!« se spominja Klara. Bojan si je prav tako dolgo želel shujšati, hkrati pa je že več let v njem gorela želja, da se prijavi v kakšen zanimiv resničnostni šov, kjer si postavljen pred izzive, ki te kot človeka okrepijo in naučijo veliko novega: »Po drugi strani sem se prav zaradi svoje debelosti bal kamer. Potem sem nekega dne videl oglas za The Biggest Loser Slovenija in se kar prijavil, domače pa sem počasi pripravljal na to in jih miril, da bo že moj brat pomagal pri delu, ko me ne bo. Mislil sem, da bom v oddaji zdržal le kakšen mesec, a sem presenetil še samega sebe.«

Prav sladko je, ko si prvi

Dodatno motivacijo sta našla v ponujeni visoki denarni nagradi glede na število izgubljenih kilogramov, ni pa bila glavni motiv za prijavo. Ni odveč omeniti, da sta na koncu, ko si svoj delež vzame država, na osebni račun dobila precej manj, kot je pisalo na bonu; ona je od 43.000 prejela 32.000 evrov, on pa 37.500 od 50.000 evrov. Klara večino nakazanega denarja varčuje, nekaj pa ga je zapravila takoj po vrnitvi domov za sinova, da se jima je vsaj malo odkupila za svojo odsotnost, pove. Bojanu pride denar zelo prav pri obnovi turističnega objekta, prav tako pa je družino peljal na Tajsko. »Tudi zame osvojitev glavne nagrade ni bila glavni cilj, a je prav sladko, ko si prvi,« je iskren Bojan. Z zavistjo in opravljivci neznanci, ki jih po njuni zmagi ne manjka, se neukvarjata preveč. »Bolj zanimivo je, kako so se po mojem dosežku začeli vesti nekateri znanci, ko komaj čakajo oziroma mi privoščijo, da bi se zredila,« opaža Klara in Bojan ji v smehu pritrdi: »Pri meni je zelo podobno; opravljajo, češ, joj, zdaj se bo tako zredil, da bo isti 'prasec' kot prej!«

Šibke točke so sladice in kruh

Ohranjanje vitke postave pa seveda ni mačji kašelj. Oba priznata, da morata paziti, kaj jesta: Bojanova šibka točka so sladice, predvsem čokolada, Klarina pa kruh oziroma vsi ogljikovi hidrati. »Jaz kruha skorajda ne jem več. Tudi gaziranih sladkih pijač, ki sem jih včasih popil po pet litrov na dan, se ne pritaknem,« svoje osnovne smernice prehranjevanja opredeli Bojan. Kar zadeva zdrave jedi, pri katerih se jima ni treba bati kalorijskih, maščobnih in sladkornih bomb, oba prisegata na hitro popečenega in začinjenega piščanca z zelenjavo. Takšen obrok je tudi takoj narejen. Opažata, da zdaj veliko bolj uživata v hrani in po njej posežeta le takrat, ko sta zares lačna in je torej ne uporabljata kot polnilo, kadar sta v stresu. »Saj se še kdaj zgodijo trenutki, ko ves dan ne poješ skoraj ničesar, si slabe volje in potem bi zvečer najraje izpraznil pol hladilnika, a še vedno si znam postaviti zdravo mejo. Zavedam se, da bom morala vse življenje paziti na kilograme. Vsakič ko sem v skušnjavi, se spomnim, kako slabo sem se počutila takrat, ko sem bila predebela. To je zame življenjska bitka in škoda bi bilo, da bi zavrgla, kar sem dosegla. Ni govora!« poudarja Klara, ki tudi zato obiskuje treninge v telovadnici vsaj trikrat na teden.

S kolesom do Dubrovnika, peš na morje

Bojan si vsakič, ko pridobi kakšen kilogram, zada nov izziv: »Res bi bilo škoda, če bi se spet prepustil lenobi in drugim slabim razvadam. Lani sem šel zato s kolesom v Biograd, letos grem pa v Dubrovnik, za kar se že telesno pripravljam. Najraje kolesarim oziroma se gibam v naravi, pa čeprav imam tudi doma v hiši tekaško stezo. Šli bomo iz Maribora do Opatije in nato po magistralki do cilja. Vsega skupaj bomo prekolesarili kar tisoč kilometrov.« Klara načrtuje, da bodo šli letos peš na morje, kar bo trajalo približno tri dni.

Vsakič ko ju prime malodušje, se spomnita zanju še vedno najpomembnejšega motivacijskega gesla, ki so ga ponavljali tudi njuni trenerji v šovu: 'mamo to! Klara meni, da je treba vedno znova prepričevati sebe; včasih si pomaga tudi tako, da posluša pesem Ni predaje, ni umika pevcev Bql in Nike Zorjan. »Brez boja vsak dan sproti ne gre!« je prepričan tudi Bojan. Posebno veliko mu pomeni, ko mu kateri od gostov ali kolegov reče: »Gledali smo te, a veš, da sem tudi jaz potem shujšal za dvajset kilogramov! En prijatelj je izjavil, da bo on tudi, če sem jaz, in je res, kar za 40 kilogramov, ker si je kupil sobno kolo in začel paziti na prehrano! Pa ne gre le za hujšanje samo, človek se prav slabše počuti, če se ne giblje.«