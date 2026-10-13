Zamegljen vid in šibke roke - kako telefoni spreminjajo naše telo

Ko govorimo o posledicah prekomerne uporabe telefonov, najprej omenjamo slabšo zbranost, slabo duševno počutje in motnje spanja. A te še zdaleč niso edine. Čas, preživet na telefonu, se odraža tudi v stanju oči, kože, rokah, vratu … Sklanjanje glave, dolgotrajno sedenje, manj časa na prostem in manj dejavnosti, pri katerih uporabljamo roke – vse to so navade, ki smo jih usvojili zaradi uporabe telefona.

Strokovnjaki opozarjajo na različne možne posledice takšnega življenjskega sloga, piše BBC. Pri nekaterih so dokazi prepričljivejši, pri drugih povezave še niso dovolj raziskane. Vendar lahko že z nekaj spremembami zmanjšamo obremenitve in v vsakdan vnesemo več gibanja.

Vrat pod večjo obremenitvijo

Če ta članek berete na mobilniku, imate verjetno glavo nagnjeno navzdol. Ko glavo pomaknemo pred ramena, se poveča mehanska obremenitev vratu. Kakšne obremenitve to pomenijo za vrat, preberite tukaj.

Za težave, povezane s takšnim položajem med uporabo naprav, se je uveljavil izraz »tehnološki vrat« oziroma tech neck. Dolgotrajna obremenitev lahko prispeva k bolečinam in težavam z mišicami ter sklepi vratnega dela hrbtenice. Izrazito sključena drža lahko vpliva tudi na dihanje.

Pri odpravljanju resnih težav lahko pomagajo ustrezne vaje, o katerih se je smiselno posvetovati z zdravnikom ali fizioterapevtom. Ena najpreprostejših sprememb pa je, da telefon dvignemo višje, namesto da glavo sklanjamo proti njemu.

Zaslon naj bo približno v višini oči in na udobni razdalji od obraza. Podobno velja za računalniški monitor. Pomembno je tudi, da sedenje redno prekinjamo, spreminjamo položaj in se razgibamo.

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Ali telefon povzroča gube na vratu?

V zadnjem času se pojavlja še vprašanje, ali pogosto sklanjanje glave povzroča izrazitejše gube na vratu. »V teoriji je ta pomislek smiseln,« pravi britanska dermatologinja Justine Hextall. Ponavljajoče se pregibanje kože lahko prispeva k nastajanju gub, zato bi lahko imelo vpliv tudi dolgotrajno sklanjanje nad telefon.

Vendar, poudarja dermatologinja, kakovostnih raziskav, ki bi to povezavo dokazale, zaenkrat še ni. Zato odsvetuje nakup posebnih kozmetičnih izdelkov, ki se na spletu oglašujejo kot rešitev za »tech neck«.

Bolj oprijemljive so lahko težave s kožo pod pametno uro, zlasti če je skoraj nikoli ne snamemo. Temno in vlažno okolje, kakršno nastane pod uro, je ugodno za kvasovke, zato lahko pride do draženja ali celo ekcema,« pojasnjuje Hextall. Če se poškoduje kožna pregrada, se lahko poveča tudi občutljivost za snovi v napravah in paščkih, med katerimi so nikelj, guma, lateks in akrilati.

Svetuje, da uro pogosteje snamemo ter kožo pod njo umijemo in dobro osušimo.

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Oči potrebujejo čas na prostem

Kratkovidnost je v zadnjih desetletjih vse pogostejša. Ker se je v istem obdobju močno povečala uporaba zaslonov, bi bilo lahko sklepati, da je vzrok prav tehnologija. Toda povezava je bolj zapletena.

Donald Mutti, profesor optometrije na ameriški državni univerzi Ohio, je sodeloval pri več kot dvajsetletni raziskavi razvoja oči pri otrocih. Raziskovalce je med drugim zanimalo, ali je pojav oziroma napredovanje kratkovidnosti povezano z delom na blizu, pri katerem gledamo predmete tik pred obrazom. V njihovi raziskavi se takšna povezava ni pokazala kot izrazita. Ugotovili pa so nekaj drugega: čas na prostem je imel zaščitni učinek. Ena od razlag je, da močna zunanja svetloba spodbuja sproščanje dopamina v mrežnici, kar bi lahko vplivalo na razvoj očesa.

Tehnologija je lahko del težave predvsem posredno. Če zaradi naprav več časa preživimo v zaprtih prostorih, imamo manj priložnosti za izpostavljenost dnevni svetlobi. Muttijev nasvet je zato preprost: več časa preživimo zunaj. Ob tem poskrbimo tudi za ustrezno zaščito pred soncem.

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Manj gibanja, šibkejši prijem?

Moč prijema strokovnjaki vse pogosteje obravnavajo kot enega od kazalnikov splošnega zdravja. Raziskave jo povezujejo z različnimi zdravstvenimi izidi, v številnih državah pa opažajo njen upad, tudi pri mlajših ljudeh.

»Generacijski upad ne pomeni le šibkejših rok. Lahko je zgodnji opozorilni znak za zdravje mlajših generacij,« pravi Johannes Beller, profesor medicinske sociologije na Medicinski univerzi Lausitz v Nemčiji.

Po njegovih besedah obstajajo utemeljeni razlogi za domnevo, da prehod k pretežno sedečemu delu za računalnikom prispeva k slabši telesni pripravljenosti. Možno je, da se to kaže tudi v moči prijema. To ne pomeni, da telefon neposredno oslabi roke. Težava je lahko predvsem v tem, da manj uporabljamo mišice in več sedimo. Zato rešitev ni omejena na vaje za dlani in zapestja. Pomembni so redno gibanje, krepitev mišic in skrb za telesno pripravljenost celotnega telesa.

Drsenje po zaslonu ne nadomesti ročnih spretnosti

Uporaba tehnologije lahko vpliva tudi na motorične spretnosti, pri katerih morajo možgani in telo sodelovati pri natančnih gibih.

Sebastian Suggate, profesor razvojne psihologije in izobraževanja na Univerzi v Regensburgu v Nemčiji, pojasnjuje, da lahko postanemo spretnejši pri posameznih opravilih, kot sta klikanje in drsenje po zaslonu. Toda pri širšem razvoju motorike, zlasti fine motorike, raziskave kažejo tudi negativne posledice.

Več vemo o vplivih na otroke kot na odrasle. Suggate je v svojih raziskavah ugotovil povezavo med več časa pred zasloni in slabšimi motoričnimi spretnostmi. To je pomembno tudi zato, ker so motorične spretnosti povezane z otrokovim spoznavnim razvojem in učnimi dosežki. Sama povezava pa še ne dokazuje, da so zasloni neposreden vzrok težav.

Njegov nasvet ni, da bi morali panično prepovedati vse naprave. Namesto tega predlaga, da v vsakdan zavestno vključujemo dejavnosti, pri katerih uporabljamo roke. Pripravljanje obrokov, ustvarjanje, obdelovanje lesa, igranje glasbila in pisanje z roko ponujajo drugačne izkušnje kot dotikanje gladkega zaslona. Zahtevajo usklajevanje gibov, prilagajanje pritisku in neposredno delo z različnimi materiali.

»Ne gre za katastrofalne posledice, temveč za subtilne učinke,« poudarja Suggate. Vendar imajo lahko tudi manjše spremembe, če se pojavljajo pri številnih ljudeh in skozi več generacij, širši pomen. Roke so namreč eden ključnih načinov, kako raziskujemo in razumemo svet okoli sebe.

Majhne spremembe, ki jih lahko uvedemo danes

Skrb za telo se lahko začne z zelo preprostimi koraki: telefon dvignemo višje, pogosteje vstanemo od mize, se odpravimo ven, pametno uro občasno snamemo ... Ob tem ohranimo dejavnosti, pri katerih krepimo mišice in uporabljamo ročne spretnosti.

Pomembno je predvsem, da uporaba telefona ne izrine gibanja, dnevne svetlobe in neposrednega stika s svetom okoli nas.