Na družbenih omrežjih se je z nižjimi temperaturami znova pojavila šala, da se je uradno začela sezona balkonskih hladilnikov. Fotografije loncev, posod in ostankov kosila na terasah, balkonih in zunanjih okenskih policah so marsikomu dobro znane. Navada, da pozimi izkoristimo naravni hlad, je domača predvsem prebivalcem Balkana, poznajo pa jo tudi drugod, kjer se temperature v hladnejših mesecih spustijo proti ničli ali pod njo.

In čeprav se iz tega radi pošalimo, ima takšno ravnanje precej praktično ozadje. Zakaj bi čakali, da se velik lonec juhe ali enolončnice ohladi na kuhinjskem pultu, če lahko za to izkoristimo mrzel zimski zrak? Poleg tega v prazničnem času, ko pripravljamo večje količine hrane, marsikomu v hladilniku že tako primanjkuje prostora.

Toda ali je balkon res primeren za ohlajanje in shranjevanje hrane? In kaj je pravzaprav varneje: vročo jed takoj postaviti v hladilnik ali počakati, da se najprej ohladi? Odgovori niso tako samoumevni, kot se morda zdi.

Zakaj je počasno ohlajanje hrane lahko nevarno?

Ko skuhamo kosilo, so temperature jedi dovolj visoke, da uničijo večino nevarnih mikroorganizmov. Toda ko se hrana začne ohlajati, se razmere spremenijo. Pri temperaturah, ki so ugodne za razmnoževanje bakterij, lahko te hitro povečajo svoje število, nekatere pa začnejo tvoriti tudi zdravju škodljive toksine.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) opozarja, da je treba kuhane, pečene ali ocvrte jedi, ki jih ne nameravamo pojesti takoj, čim hitreje ohladiti. Po njihovih priporočilih moramo hrano najpozneje v dveh urah ohladiti na približno 20 stopinj Celzija in jo nato nemudoma shraniti v hladilnik, kjer naj temperatura ne presega 5 stopinj Celzija, ali še bolje 4 stopinje Celzija, o čemer smo pisali TUKAJ. Enako velja za zamrzovanje, hrano čim hitreje ohladite in jo postavite v zamrzovalnik.

To pomeni, da navada, da velik lonec kosila pustimo na štedilniku ali kuhinjskem pultu več ur, da se počasi ohlaja, ni najbolj varna. Še posebej problematične so večje količine juh, omak, enolončnic in drugih jedi, ki v notranjosti dolgo zadržujejo toploto.

Ali vroča hrana res lahko poškoduje hladilnik?

Na spletu se pojavljajo tudi nasveti, da bi morali kuhano hrano zaradi preprečevanja razmnoževanja bakterij postaviti v hladilnik kar se da hitro, tudi ko je še vroča. Zagovorniki takšnega ravnanja pogosto poudarjajo, da so sodobni hladilniki dovolj zmogljivi in da staro opozorilo, da bomo z vročo hrano poškodovali hladilnik, ne drži več. Toda resnica je nekoliko bolj zapletena.

Ameriško ministrstvo za kmetijstvo (USDA) res svetuje, da lahko vročo hrano postavimo neposredno v hladilnik, a s pomembno opombo: hrano prej razdelite na manjše porcije in jo shranite v plitve posode, saj je tako plast hrane tanjša, toplota pa lahko hitreje prehaja v okolico. S tem skrajšamo čas, v katerem se lahko razmnožujejo škodljive bakterije.

Pri ohlajanju pa ni pomembna samo količina hrane, temveč tudi posoda, v kateri jo hranimo. Težki litoželezni lonci in debele keramične posode, ki so odlični za kuhanje in pečenje, namreč dolgo zadržujejo toploto. Zato je priporočljivo, da ostanke hrane čim prej preložimo v manjše posode, po možnosti iz nerjavnega jekla, ki omogoča hitrejše odvajanje toplote. Tako se bo hrana ohladila precej hitreje, kot če jo pustimo v velikem loncu, v katerem smo jo skuhali.

V hladilnik torej ni prepovedano postaviti še tople hrane, vendar pa to ne pomeni, da lahko vanj brez pomisleka prestavimo velik lonec vrele juhe. Takšna količina hrane se bo ohlajala počasneje, obenem pa lahko začasno zviša temperaturo v hladilniku in s tem vpliva tudi na druga shranjena živila. Hladilnik bo moral za ponovno vzpostavitev ustrezne temperature porabiti tudi dodatno energijo.

Slovenski NIJZ zato za domača gospodinjstva priporoča nekoliko drugačen pristop: hrano čim hitreje ohladimo, pri tem pa si pomagamo s hladno vodno kopeljo, ki ji lahko dodamo led, in šele nato jed prestavimo v hladilnik. Hrano je med ohlajanjem dobro tudi večkrat premešati, saj tako omogočimo enakomernejše ohlajanje.

Pri ohlajanju hrane na prostem izberimo posodo z dobro prilegajočim se pokrovom, ki živila ščiti pred onesnaženjem in živalmi. Postavimo jo v senco in zunaj pustimo le toliko časa, kolikor je potrebno, saj lahko sonce posodo segreva tudi pozimi. Foto: Shutterstock

Pozimi nam lahko pomaga tudi balkon

In kako nam lahko pri varnem shranjevanju hrane pomagata vreme in letni čas? Marsikdo pozimi za hlajenje prisega kar na uporabo balkona, terase ali okenske police. In to ni nujno slaba ali zgrešena praksa. Tudi NIJZ v svojih priporočilih navaja, da lahko ob hladnem vremenu hrano ohlajamo zunaj, denimo na balkonu, pri čemer jo moramo ustrezno zaščititi pred zunanjim onesnaženjem. Mrzel zimski zrak je torej lahko dobrodošel pomočnik, kadar želimo sveže skuhano jed hitro ohladiti, preden jo shranimo v hladilnik.

Toda tudi tukaj velja nekaj pravil. Če hrano ohlajamo podnevi, izberimo senčen prostor, saj lahko neposredni sončni žarki segrevajo posodo, četudi je zunanja temperatura nizka. Če jed postavimo ven po večerji, ko je že tema, je prav tako smiselno izbrati prostor, ki ga zgodaj zjutraj ne bo obsijalo sonce.

To pa nikakor ne pomeni, da lahko hrano pustimo na balkonu čez noč in nanjo pozabimo. Zunanje temperature se spreminjajo, hrana je lahko izpostavljena živalim, prahu in drugim virom onesnaženja, pri temperaturah pod ničlo pa lahko tudi delno zamrzne. Na to opozarja nemški zvezni inštitut za ocenjevanje tveganj (BfR), ki odsvetuje dolgotrajno shranjevanje hitro pokvarljivih živil na balkonih in terasah. Zunanje razmere namreč niso tako nadzorovane kot v hladilniku.

Balkon je zato najbolje razumeti kot začasno postajo na poti med štedilnikom in hladilnikom, ne pa kot njegovo popolno zamenjavo. Če je zunaj res hladno, lahko ustrezno zaščitene posode za kratek čas postavimo na svež zrak, vendar je pomembno, da spremljamo, kako hitro se hrana ohlaja, in je ne pustimo zunaj dlje, kot je potrebno. Ko se ohladi, pa jo čim prej prestavimo v hladilnik oziroma zamrzovalnik.

Kako dolgo lahko hranimo ostanke kosila?

Tudi pravilno ohlajena hrana v hladilniku ne zdrži neomejeno dolgo. NIJZ priporoča, da ostanke kuhanih jedi pri ustrezni temperaturi porabimo v dveh do treh dneh. Pri posebej občutljivih skupinah, kot so nosečnice, starejši in ljudje z oslabljenim imunskim odzivom, zaradi nevarnosti listerije svetuje porabo v 24 urah. Pomembno je tudi, da hrano shranjujemo v čistih, zaprtih posodah in jo pri ponovnem uživanju ustrezno pogrejemo. Če jedi ne nameravamo pojesti v naslednjih dneh, jo je bolje pravočasno zamrzniti.

Zimski »hladilnik na prostem« nam torej lahko pride še kako prav, predvsem kadar pripravljamo večje količine hrane. Toda pri tem ni pomembno samo, kako nizka je zunanja temperatura. Odločilno je predvsem, da hrano čim hitreje ohladimo, zaščitimo pred onesnaženjem in jo nato shranimo v ustreznih razmerah. Tako lahko brez slabe vesti izkoristimo nekaj brezplačnega mraza, ne da bi pri tem ogrožali svoje zdravje.