Ure pred zasloni imajo posledice: vrat potrebuje več kot le pravilno držo

Bolečine v vratu so vse pogostejša težava sodobnega posameznika, kar glede na to, kako poteka naš vsakdan nikakor ni presenetljivo. Večurno sedenje, sklanjanje nad zasloni in vedno manj gibanja imajo posledice. Ena prvih so bolečine v vratu. Ko sedimo ali stojimo vzravnano, glava vrat obremenjuje s približno 5,4 kilograma, je za BBC Future pojasnil nevrokirurg Anthony Ghosh. Ko pa glavo sklonimo proti tipkovnici ali telefonskemu zaslonu, se ta obremenitev bistveno poveča. Pri izrazitem nagibu glave naprej lahko po besedah nevrokirurga doseže približno 27 kilogramov. Glava seveda ne postane težja, njen položaj pa poveča mehansko obremenitev vratu.

Zato lahko ure gledanja v zaslon spremljajo napetost, togost in bolečine. Na gibljivost in moč vratnih mišic vpliva tudi starost. Podporna tkiva sčasoma izgubljajo prožnost, medvretenčne ploščice se obrabljajo, sklepi pa lahko postanejo bolj togi. Ghosh poudarja, da so spremembe na posnetkih hrbtenice po 40. letu zelo pogoste. Dodaten izziv je dolgotrajno vztrajanje v istem položaju. Med uporabo elektronskih naprav pogosto usločimo zgornji del hrbta, glavo in brado pa pomaknemo pred ramena. Takšna drža lahko poveča obremenitev mišic in sklepov v vratnem delu hrbtenice.

Ghosh zato svetuje predvsem več gibanja in pogostejše odmore od zaslonov. »Hrbtenica si želi gibanja,« pravi. Gibanje spodbuja prekrvitev in pomaga ohranjati mišično aktivnost.

Počasi obračajte glavo

Sedite vzravnano ali lezite na hrbet. Glavo počasi obrnite v desno, do točke, kjer vam je še udobno, in položaj zadržite dve sekundi. Na nasprotni strani vratu boste morda začutili razteg. Vrnite se v začetni položaj in gib ponovite v levo. Za začetek naredite dve ali tri ponovitve. Vajo lahko večkrat vključite v svoj dan, če vam ustreza.

Giba ne izvajajte sunkovito in ne silite v skrajni položaj.

PREBERITE ŠE -> Zaradi bolečin v rami sem na tabletah, zdravnica pravi, da ni pomoči (drugo mnenje)

Bodite pozorni na položaj glave

Vrat je zasnovan za gibanje v različnih smereh, zato je koristno, da čez dan večkrat spremenite položaj. Pri daljšem sedenju bodite pozorni, da je glava približno poravnana s hrbtenico.

Ramena naj bodo sproščena, vrat pokončen, brada pa naj ne štrli naprej. Izogibajte se dolgotrajnemu vztrajanju v položaju, kjer imate glavo zasukano ali nagnjeno na eno stran.

Na položaj glave pomislite med delom za računalnikom, gledanjem televizije in vožnjo. Tudi udoben položaj večkrat prekinite z gibanjem.

Počasi umaknite brado

Dolgotrajno gledanje v računalniški zaslon lahko spremlja navada, da glavo pomikamo naprej. Pri popravljanju tega položaja pomaga enostavna vaja: vrat počasi podaljšajte navzgor, brado pa rahlo umaknite.

Predstavljajte si, da imate pod brado mehko breskev. Ne želite je stisniti, vendar tudi ne pustiti, da pade. Ta predstava pomaga, da gib ostane komaj opazen.

Ob tem sprostite ramena, nekoliko razširite prsni koš ter lopatici nežno pomaknite navzdol in nazaj proti hrbtenici. Rahlo aktivirajte spodnje trebušne mišice, pri čemer ohranite naravno, blago krivino v križu.

PREBERITE ŠE -> Slovenski ortoped opozarja: Bosonoga obutev naredi otrokom in odraslim več škode kot koristi

Postopoma krepite vzdržljivost vratnih mišic

Mišice na sprednji strani vratu sodelujejo pri stabilnosti in podpori glave. Ker veliko časa preživimo pred zasloni, je po Ghoshevih besedah koristno krepiti tudi njihovo vzdržljivost.

Lezite na hrbet na posteljo, pokrčite kolena in stopala položite na podlago. Brado rahlo približajte prsnemu košu. Z roko podprite zatilje in glavo dvignite približno dva do tri centimetre od podlage.

Nato umaknite roko in položaj za kratek čas zadržite. Sprva zadostuje nekaj sekund, sčasoma lahko podaljšujete proti 30 sekundam, če vajo dobro prenašate. Nato glavo počasi spustite.

Dodajte vajo ob naslonu za glavo

Sedite na stol z naslonom za glavo in glejte naravnost predse. Glavo nežno potisnite nazaj ob naslon, nato brado približajte prsnemu košu. Položaj na kratko zadržite in se vrnite v začetni položaj. Gib nekajkrat ponovite.

Zahtevnejšo različico izvajajte z elastičnim trakom. Trak pritrdite na stabilno oporo v višini glave in ga namestite čez čelo. Stopite nekoliko naprej, da začutite blag upor. Stojte vzravnano, nato vrat počasi upognite naprej, za trenutek zadržite in se vrnite v začetni položaj. Ker gre za zahtevnejšo vajo, se je pred izvedbo smiselno posvetovati s fizioterapevtom, ki lahko preveri tehniko in primernost obremenitve.

Začnite postopoma

Vaje niso tekmovanje v tem, kako daleč lahko obrnete glavo ali kako dolgo zdržite v določenem položaju. Uvajajte jih postopoma. Če med vajo občutite bolečino ali se vaši simptomi poslabšajo, vajo prekinite. Vadba tudi ne bi smela povzročiti, da je obstoječa bolečina naslednje jutro izrazitejša.

Ob vajah zato ne pozabite na najpreprostejšo spremembo: večkrat odložite telefon, vstanite od mize in se razgibajte.