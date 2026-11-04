Je vaš otrok ves čas bolan? Pediatrinja pojasnjuje, kaj je še normalno

Če mislite, da ponovna viroza pri vas doma res ni več nekaj normalnega in da je nemogoče, da se morate spet ubadati z zbijanjem vročine, potem vas bo morda pomiril podatek, da je povsem normalno, da otrok v sezoni lahko preboli tudi 10 prehladov. In ja, kot pravi pediatrinja Patricija Trunkl, bo vsako naslednje leto vrtca in šole bolje.

Kako se najbolje soočati z virozami, otroškimi boleznimi, izpuščaji in številnimi drugimi dilemami, s katerimi se srečujejo starši dojenčkov in malčkov, pojasnjujejo pediatrinje in avtorice priročnika Spet smo bolni. Patricija Trunkl je ena od petih pediatrinj, ki na Instagram profilu Pet pediatrinj delijo ključne, preverjene in zanesljive informacije o otroškem zdravju in negi.

Knjigo izdajate v obdobju, ko je zagotovo veliko staršev doma z bolnimi otroki. Sploh tisti, ki so prvo leto vpisani v vrtec. In potem slišimo: »Tri dni v vrtcu, deset dni doma, potem pa znova.« Kako bi pomirili starše, ki imajo občutek, da njihov otrok od vstopa v vrtec sploh ni več zdrav?

Staše bi rada potolažila, da če gre pri otroku za ponavljajoče se viroze, je to normalno stanje in da bo vsako leto lažje. Prvo leto vrtca je žal najtežje obdobje, tako za otroka, ki ima ponavljajočo se vročino in prehladne znake, kot za starše, ki se sprašujejo, ali je to še normalno.

Spet smo bolni je naslov, ki staršem malih otrok pove vse. Kolikokrat v sezoni prehladov je še normalno, da otrok zboli? Obstaja točka, kjer je starš upravičeno zaskrbljen?

Normalno je, da otrok preboli šest do deset prehladov v sezoni, in ker vsako smrkanje in kašljanje lahko traja tudi do štiri tedne, je res občutek, da je otrok neprestano bolan. Prav je, da starše vodi njihova intuicija in če je zaskrbljen, da se posvetuje z izbranim pediatrom otroka. Skupaj z izbranim pediatrom bo ugotovil, ali gre pri otroku le za ponavljajoče se prehlade ali je potrebna dodatna diagnostika.

Dina Al Nawas, Alenka Biteznik, Kristina Stare, Mateja Tiselj in Patricija Trunkl so avtorice priročnika Spet smo bolni, ki je izšel pri Mladinski knjigi. Urednica je Petra Julia Ujawe.

Ali to, če je prvo leto vrtca prebolel veliko viroz in otroških bolezni, pomeni, da bo prihodnja leta bolje?

Vsako naslednje leto vrtca bo lažje. Razlogov za to je več. Nekatere prebolele viroze povzročajo t.i. trajno imunost, kar pomeni, ko jih enkrat prebolimo, ne bomo več zboleli za enako boleznijo. Drugi razlog je, da otrok zraste, postane močnejši, dihalne poti so širše in se lažje bori proti bolezni. In tretji razlog je, da starši pridobijo veliko izkušenj in informacij o pravilnem opazovanju, negovanju otroka in ukrepanju ob bolezni.

Vaš nasvet, s katerim pa morda le lahko preprečimo kakšno virozo?

V prvi vrsti svetujem dovolj spanja, raznoliko in zdravo prehrano in dovolj gibanja na svežem zraku. To je osnova, ki velja za celo življenje. Svetujem redno umivanje rok, higieno kašlja in kolikor gre, izogibanje nakupovalnim središčem in množicam, kjer je večja verjetnost, da bomo prišli v stik z virozami.

Otrok zboli zvečer, starša pa se sprašujeta, ali lahko z obiskom zdravnika počakata do jutra. Kaj naj opazujeta in kateri znaki pomenijo, da je treba pomoč poiskati takoj?

Pri bolnem otroku pomerimo vročino, preverimo znake dehidracije in ocenimo dihanje. Dobro je, da preverimo, ali ima ob vročini prisoten izpuščaj na koži. Če je otrok dovolj velik, ga vprašamo, ali ima kakšne bolečine. Nato pa najprej zbijemo vročino. Če vročina lepo pade, otrok pa postane živahen, nekaj popije, se igra in zanima za okolico, je to dober znak in lahko počakate do jutra. Če vročina ne pade, otrok je zmeden ali neodziven, ima neiztisljiv izpuščaj, težko diha ali pomodreva, kaže znake dehidracije ali pa je njegovo splošno stanje slabo, svetujem, da starši pomoč poiščejo takoj.

Spet smo bolni je celostni vodnik za zdravje otrok in kot obljubljajo avtorice, mirnejše starše. Pet pediatrinj toplo, razumljivo in strokovno zanesljivo predstavijo odgovore na vprašanja, dileme, dvome in skrbi staršev. Knjiga vodi od prvih ur v porodnišnici do najpogostejših otroških bolezni in težav. Pomaga presoditi, kaj lahko starš naredi sam, kdaj lahko mirno opazuje in kdaj je treba poiskati zdravniško pomoč.

Kaj starši pri bolnem otroku najpogosteje spregledamo? Se preveč osredotočamo na številko na termometru, premalo pa na otroka pred nami?

Pediatri vedno svetujemo, da starši opazujejo svojega otroka in si zaupajo. Seveda je tudi koristno pomeriti otroku vročino. Vsesplošno pa ne svetujemo, da imajo starši doma pulzne oksimetre in merijo nasičenost kisika v krvi, saj na meritev vpliva kar nekaj zunanjih dejavnikov, zaradi katerih je lahko meritev napačna in povzroča dodaten preplah in skrbi staršev. Ob osredotočanju zgolj na številke lahko starši spregledajo znake težkega dihanja ali dehidracije pri otroku.

Starši slišimo, da je priporočljivo, da se otrok po preboleli virozi ne vrne takoj v vrtec, da naj si opomore. Današnji tempo in pritiski v službah tega pri marsikomu ne dopuščajo. Kako kot pediatrinje doživljate, kaj počnemo z lastnim oziroma otrokovim zdravjem?

Pediatri svetujemo, da je otrok vsaj 24-48 ur brez vročine, brez bruhanja in brez driske, preden se vrne v vrtec. Ob vrnitvi v vrtec mora dobro uživati tekočine in hrano in biti brez bolečin. Razumemo stiske staršev glede služb in zagotavljanju nege in varstva bolnega otroka. Večkrat v ambulantah skupaj iščemo rešitve in kombinacije, kdo od staršev bo kateri dan lahko negoval otroka. Ne smemo pozabiti na stare starše, ki so večkrat v veliko pomoč.

Ne morem mimo vprašanja o vitaminskih kurah pred zimo, s katerimi naj bi okrepili otrokov imunski sistem. So smiselne?

V jesensko-zimskem času pediatri svetujemo samo dodajanje vitamina D. Vitamin D naj dojenčki prejemajo celo leto, ne glede na letni čas. Starejši otroci pa naj D-vitamin prejemajo od oktobra do aprila v priporočenem odmerku glede na starost otroka.

Danes imamo starši dostop do ogromno zdravstvenih informacij, vendar ni nujno, da nas vsakič pomirijo. Kaj bi si želeli, da po branju vaše knjige bolje razumemo — in glede česa bi si lahko manj očitali?

Pri delu v ambulanti opažamo, da ogromno informacij na internetu staršev ne pomiri, saj so večinoma opisane najtežje diagnoze in najhujši zapleti. Namen naše knjige je, da starše pomiri in jim da potrebno znanje, da bodo ob negi bolnega otroka suvereni in pomirjeni. Knjiga je zasnovana tako da vsebuje tako praktične vsakodnevne nasvete, preventivne ukrepe, kot tudi predstavitev in opis najpogostejših bolezni in urgentnih stanj.

Vsaka bolezen je najprej predstavljena z realno zgodbo iz ambulante ali našega domačega okolja, zato da starši vedo, da niso sami in niso edini, ki imajo dvome in vprašanja. Predstavljeni so tudi koristni zdravstveni nasveti, kaj lahko starši storijo sami doma, posebej pa so poudarjena urgentna stanja in kdaj je potreben takojšen pregled pri zdravniku. Želimo si pomirjene starše, ki so opremljeni s koristnimi informacijami, s katerimi lahko pomagajo bolnemu otroku.