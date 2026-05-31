Tobačna industrija našla novo pot do mladih: podatki so alarmantni

Vsako leto 31. maja svetovni dan brez tobaka združuje vlade, zdravstvene organizacije, civilno družbo in glasove mladih pri skupnem poslanstvu: končati tobačno epidemijo ter zagotoviti prihodnost brez tobaka in nikotina za naslednje generacije.

Najmanj 40 milijonov otrok, starih od 13 do 15 let, po svetu trenutno uporablja vsaj en tobačni izdelek. Od teh jih 20 milijonov kadi cigarete, 10 milijonov pa jih posega po brezdimnem tobaku. Poleg tega vsaj 15 milijonov mladostnikov, starih od 13 do 15 let, že uporablja elektronske cigarete, v državah z razpoložljivimi podatki pa je pri otrocih v povprečju devetkrat večja verjetnost, da bodo posegli po vejpu, kot pri odraslih.

To je statistika Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki bo 31. maja ob svetovnem dnevu brez tobaka začela kampanjo Skupaj proti zasvojenosti z nikotinom. Taktike tobačne industrije, navaja WHO, so neusmiljene. Podjetja agresivno tržijo nove in nastajajoče nikotinske izdelke, kot so elektronske cigarete, nikotinske vrečke in naprave s sintetičnim nikotinom, ki so pogosto predstavljene kot »inovacije«, s tem pa ohranjajo in pridobivajo nove uporabnike. Pri nas bo na ta dan potekal nacionalni simpozij, ki ga organizira Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) v sodelovanju s številnimi partnerji, tudi Slovensko zvezo za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, članico Evropske mreže za preventivo kajenja, ki je nedavno podpisala poziv evropski komisiji, naj EU zaostri politiko proti tobaku in nikotinu, predvsem da bi mlade obvarovala pred zasvojenostjo z nikotinom.

Manj kadilcev, več uporabnikov novih tobačnih izdelkov

V Sloveniji se delež kadilcev po podatkih NIJZ sicer zmanjšuje, a je vedno več uporabnikov novih tobačnih in nikotinskih izdelkov, predvsem med mladimi. Podatki kažejo, da tobak kadi vsak peti odrasli prebivalec in skoraj vsak deseti mladostnik.

Vir: WHO

Čeprav se je po sprejetju zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov delež kadilcev med odraslimi prebivalci in mladostniki pri nas zmanjšal, Slovenija pa je na evropski lestvici nadzora tobaka napredovala z 28. na 8. mesto, so vse večji problem »inovacije«.

Po elektronskih cigaretah menda pri nas posega že vsak tretji dijak. Njihova glavna sestavina so aerosoli, ki vsebujejo številne zdravju škodljive snovi, z njimi pa se vzdržuje nikotinska zasvojenost. Poleg arom, ki so sicer pri nas že prepovedane, v njih najdejo tudi vitamin E in THC. Še zmeraj je sicer premalo podatkov o škodi, ki jo povzročajo ti izdelki, a prve raziskave, kot je nedavno opozoril dr. Tomaž Čakš z NIJZ, kažejo, da lahko privedejo tudi do razpada pljuč, kar lahko povzroči trajne okvare ali celo smrt.

Zagotovo pa povzročajo veliko zasvojenost, vplivajo na razvoj možganov mladostnika, poslabšajo njegovo percepcijo in koncentracijo. Problem so tudi brezdimni tobačni izdelki, t. i. nikotinske vrečke, ki si jih uporabniki namestijo na dlesen. Vsebujejo lahko velike koncentracije nikotina, tudi do 50 miligramov v eni vrečki, smrtni odmerek za mladega človeka, je poudaril Tomaž Čakš, pa je 10 miligramov na kilogram telesne mase.

Kampanja proti okusom, vabljivi embalaži in zavajanju

Da so mladi tarča trženja, opozarjajo tudi pri WHO, saj tobačna industrija uporablja okuse, privlačno embalažo in zavajajoče trženje za to, da bi škodljive izdelke predstavili kot modne.

Zato bo cilj letošnje svetovne kampanje povečati ozaveš­čenost o spreminjajočih se strategijah tobačne in nikotinske industrije, zagovarjanje strožjih političnih ukrepov za zaščito mladih, vključno s prepovedjo arom, oglaševanja in promocije (tudi na digitalnih in družbenih medijih) ter regulacijo embalaže in oblikovanja izdelkov, ki povečujejo njihovo privlačnost.