DIVJE RASTLINE

Ta rastlina, ki je za mnoge plevel, trenutno raste povsod, naberite jo, je zelo zdrava

Tolščak ali portulak te dni raste skoraj povsod. Spoznajte, zakaj je bil nekoč cenjena zelenjava in zakaj ga ni pametno takoj zavreči kot plevel.
Fotografija: Tudi na vašem dvorišču ali vrtu iz zemlje poganja ta plevel? Nikar ga ne uničite, gre za izredno zdravo užitno rastlino - tolščak. Foto: Shutterstock
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Tudi na vašem dvorišču ali vrtu iz zemlje poganja ta plevel? Nikar ga ne uničite, gre za izredno zdravo užitno rastlino - tolščak. Foto: Shutterstock

barbara-kotnik
Barbara Kotnik
15.09.2026 ob 11:05
15.09.2026 ob 11:05
barbara-kotnik
Barbara Kotnik
15.09.2026 ob 11:05
15.09.2026 ob 11:05

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Čas branja: 1:59 min.

To rastlino lahko te dni opazimo skoraj na vsakem koraku. Raste med vrtnimi gredicami, iz tlakovcev na dvoriščih, ob poteh, na robovih njiv in na drugih sončnih rastiščih. Ker se hitro razrašča in vztrajno vrača, jo številni vrtičkarji brez pomisleka izpulijo in odvržejo na kompost. A preden to storite naslednjič, jo velja pogledati nekoliko pobliže.

Govorimo o navadnem tolščaku oziroma portulaku (Portulaca oleracea), rastlini z mesnatimi listi in sočnimi stebli, ki jo danes večinoma poznamo kot plevel. Toda nekoč je bila cenjena zelenjava, v številnih delih sveta pa jo še vedno uporabljajo v kuhinji.

Prav september je dober čas, da nanjo ponovno opozorimo. Tolščak namreč raste vse od poletja do jeseni in ga lahko, odvisno od vremena, nabiramo še vse do oktobra. Najbolj zanimivi so mladi, nežni poganjki, ki imajo nekoliko kiselkast in osvežilen okus.

Razlog, zakaj je rastlina v zadnjih letih znova pritegnila pozornost, pa ni samo njena uporabnost v kuhinji. Tolščak ima namreč zanimivo prehransko sestavo, saj slovi kot zel, ki ima največjo vsebnost zdravih omega-3 maščobnih kislin med vsemi zelenolistnimi rastlinam. 

A preden ga začnemo nabirati, je dobro vedeti še nekaj pomembnega. V naravi ga moramo zanesljivo prepoznati, saj obstajajo rastline, s katerimi ga lahko neizkušeni nabiralci zamenjajo. Prav tako ni vseeno, kje ga nabiramo in katere dele rastline izberemo.

Zakaj je bil tolščak nekoč tako cenjen, katere koristne snovi vsebuje, kako ga lahko uporabimo v kuhinji in na kaj moramo biti pri nabiranju pozorni, preberite TUKAJ

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