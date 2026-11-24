V času, ko nas z vseh strani zasipajo nasveti, kako zmanjšati porabo električne energije, se zdi povsem smiselno, da skušamo čim bolj optimizirati tudi delovanje gospodinjskih aparatov. Toda pri nekaterih napravah lahko pretirano varčevanje povzroči več škode kot koristi. Ena takšnih je hladilnik, ki ga imamo doma prav vsi, a pogosto niti ne vemo, na koliko stopinj je nastavljen.

Če temperaturo hladilnika nekoliko zvišamo, bo naprava res porabila manj elektrike. Toda s tem lahko ustvarimo ugodnejše pogoje za razmnoževanje škodljivih mikroorganizmov, zaradi katerih se živila hitreje pokvarijo, v nekaterih primerih pa lahko povzročijo tudi nevarne okužbe in zastrupitve s hrano. In kar je najbolj presenetljivo? Prihranek, zaradi katerega tvegamo, je lahko tako majhen, da ga na mesečni položnici skoraj ne bomo opazili.

Koliko stopinj mora imeti hladilnik, da je hrana varna?

Po priporočilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) naj bo povprečna temperatura v hladilniku okoli 4 stopinje Celzija, saj se bakterije pri višjih temperaturah hitreje razmnožujejo. Pomembno je tudi, da temperaturo v hladilniku redno preverjamo, saj nastavitev na termostatu ne pomeni nujno, da je temperatura v vseh delih hladilnika enaka.

NIJZ opozarja, da je za hitro pokvarljiva živila nevarno temperaturno območje med 5 in 63 stopinjami Celzija. V tem območju se lahko razmnožujejo tudi povzročitelji okužb, kot so salmonela, nekateri nevarni sevi bakterije E. coli in druge bakterije, povezane z boleznimi, ki se prenašajo s hrano. Nizke temperature njihovega razmnoževanja sicer ne ustavijo povsem, ga pa občutno upočasnijo. Nekatere bakterije, denimo listerija, lahko rastejo tudi v hladilniku, zato moramo poleg ustrezne temperature upoštevati še rok uporabe in pravila varnega shranjevanja živil.

Posledice okužb s hrano so lahko od neprijetnih prebavnih težav do resnejših zdravstvenih zapletov. Posebej ogroženi so majhni otroci, nosečnice, starejši in ljudje z oslabljenim imunskim sistemom.

Optimalna temperatura hladilnika za varno shranjevanje hrane je 4 stopinje Celzija. Sodobni hladilniki imajo običajno zaslon, ki kaže temperaturo, pri starejših pa številk na gumbu ne zamenjajte za stopinje Celzija, ampak gre za stopnje hlajenja. Foto: Shutterstock

Za koliko se nam sploh zniža položnica, če je hladilnik toplejši?

Zanimivo je, da lahko z zvišanjem temperature hladilnika dejansko nekoliko zmanjšamo porabo električne energije. Toda koliko denarja nam to prinese? Starejša evropska analiza energetske učinkovitosti hladilnikov ocenjuje, da sprememba notranje temperature za eno stopinjo Celzija povzroči približno štiriodstotno spremembo porabe elektrike. Dejanski učinek se sicer razlikuje glede na model in način uporabe naprave.

Poglejmo informativni izračun na primeru sodobnega kombiniranega hladilnika z zamrzovalnim delom, ki letno porabi približno 250 kilovatnih ur elektrike. Če za ponazoritev uporabimo oceno, da sprememba temperature za eno stopinjo Celzija pomeni približno štiriodstotno spremembo porabe, bi zvišanje temperature s 4 na 7 stopinj Celzija lahko pomenilo okoli 11 odstotkov manjšo porabo električne energije. Ob povprečni slovenski ceni električne energije, ki je po podatkih Statističnega urada RS v drugem četrtletju 2026 znašala 0,215 evra za kilovatno uro, bi to pomenilo približno šest evrov prihranka na leto oziroma okoli 50 centov na mesec.

Gre za okviren izračun, ki ponazarja velikost možnega prihranka, ne pa za meritev dejanske porabe. Ta je odvisna od velikosti, energijske učinkovitosti, starosti in načina delovanja naprave. Pri kombiniranih hladilnikih je treba upoštevati tudi, da sprememba temperature hladilnega dela ne vpliva nujno enako na porabo celotne naprave. Številni novejši energijsko učinkoviti modeli porabijo tudi precej manj kot 250 kilovatnih ur letno, starejši pa so lahko občutno potratnejši. Toda pri sodobnih napravah je lahko finančna korist takšnega ukrepa resnično zanemarljiva v primerjavi s tveganjem, ki ga prinaša neustrezno shranjevanje hrane.

Zaradi tovrstnega varčevanja lahko zavržemo še več hrane

Pri tem pogosto pozabljamo na še en strošek. Višje temperature lahko pospešijo kvarjenje občutljivih živil, kot so sveže meso, ribe, mlečni izdelki in pripravljene jedi. Če jih zaradi neustreznega shranjevanja zavržemo, lahko že z enim samim nakupom izgubimo več, kot smo z višjo nastavitvijo hladilnika prihranili v celem letu.

Prav zato je veliko bolj smiselno razmisliti o načinih varčevanja, s katerimi zmanjšamo količino zavržene hrane, ne pa varnosti njenega shranjevanja.

Več boste privarčevali, če hladilnika ne boste neprestano odpirali za dolgo. Namesto da ugotavljate, kaj boste skuhali pri odprtem hladilniku, si naredite seznam živil, ki jih imate doma, tako v hladilniku kot shrambi. Foto: Shutterstock

Kako s hladilnikom res prihraniti, ne da bi ogrožali zdravje?

Za začetek je dobro preveriti dejansko temperaturo v hladilniku. Če naprava nima digitalnega prikazovalnika, si lahko pomagamo s preprostim hladilniškim termometrom. Pri starejših hladilnikih namreč številke na vrtljivem gumbu pogosto označujejo stopnjo hlajenja, ne temperature v stopinjah Celzija.

Pomembno je tudi, kako hladilnik uporabljamo. Verjetno ste že kdaj slišali opozorilo, naj njegovih vrat ne puščamo odprtih predolgo, in ob tem zavili z očmi. Toda nasvet ni iz trte izvit. Ob vsakem odpiranju v hladilnik vstopa toplejši zrak, ki ga mora naprava ponovno ohladiti. To pomeni dodatno porabo energije in začasno nihanje temperature.

Seveda ni treba panično zapirati vrat vsakič, ko posežemo po mleku ali jogurtu. Smiselno pa je, da hladilnik odpremo z namenom, ne da pred odprtim pet minut razmišljamo, kaj bi jedli. Pri tem nam lahko pomaga preprosta navada: vodimo seznam živil, ki jih imamo v hladilniku, zamrzovalniku in shrambi. Tako lažje načrtujemo obroke, hitreje ugotovimo, kaj lahko skuhamo iz sestavin, ki so že doma, in se izognemo nepotrebnim nakupom. Posebej koristno je označiti živila, ki jih moramo kmalu porabiti.

Takšen pregled nam lahko pomaga tudi, da zaradi pomanjkanja idej ne posegamo vedno znova po priročnih prigrizkih ali naročanju hrane, čeprav imamo doma dovolj sestavin za pripravo obroka. Poskrbimo še, da hladilnik ni prenatrpan, saj mora zrak v njem neovirano krožiti. Redno preverjajmo tesnila na vratih, napravo čistimo in surovo meso shranjujmo ločeno od živil, ki jih uživamo brez dodatne toplotne obdelave.

Pravo varčevanje v kuhinji torej ni v tem, da omejujemo delovanje hladilnika, ampak da ga uporabljamo premišljeno in bolje izkoristimo hrano, ki jo imamo doma. Tako lahko dolgoročno prihranimo precej več kot nekaj centov na položnici za elektriko, predvsem pa ne ogrožamo svojega zdravja.