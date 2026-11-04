PREHRANA

Sveže ali kislo zelje: katero izbrati in kaj s tem pridobi vaše telo

Zelje prinaša vlaknine in vitamin C, kislo pa tudi posebnosti fermentacije. Preverite, kako ga vključiti v prehrano, in na kaj bodite pozorni pri nakupu.
Fotografija: Je kislo zelje res naravni probiotik? Foto: Shutterstock
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Je kislo zelje res naravni probiotik? Foto: Shutterstock

U. O.
04.11.2026 ob 14:00
U. O.
04.11.2026 ob 14:00

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Čas branja: 5:26 min.

Ko se ohladi, se na naše jedilnike vrnejo jota, sarme in dušeno zelje. Zelenjava, ki jo pogosto povezujemo z domačo kuhinjo, ima veliko prednosti za sodobno kuhinjo, ko je v ospredju hitrost priprave, zelje namreč lahko pripravimo na številne načine, je dostopno in se dobro ujame z drugimi sezonskimi sestavinami.

Vsebuje vlaknine, vitamine in rastlinske spojine, ki dobro vplivajo na zdravje. Nič manj koristno ni kislo zelje, pri katerem pomembno vlogo odigra fermentacija.

Bogat z vitaminom C

Ob vitaminu C najprej pomislimo na limone in pomaranče, vendar ga najdemo tudi v zelju. Ta vitamin sodeluje pri normalnem delovanju imunskega sistema, pomaga pri nastajanju kolagena ter izboljšuje absorpcijo železa iz rastlinskih živil. Zeljna solata je zato lahko dobrodošla spremljava obroku s fižolom ali lečo.

Zelje sodi med križnice, tako kot brokoli, cvetača in brstični ohrovt. Za to skupino zelenjave so značilni tudi glukozinolati, spojine z žveplom, ki prispevajo k njenemu značilnemu okusu in vonju. Poleg njih križnice vsebujejo vlaknine, folat in različne vitamine.

V praksi je najkoristnejše, da zelje postane ena od zelenjavnih izbir, ki jih redno menjavate. Enkrat ga pripravite v solati, drugič ga dodajte juhi ali na hitro podušite. Tako boste lažje poskrbeli za raznovrstnost, ki je pri prehrani pomembnejša od osredotočanja na eno samo živilo.

Kaj se spremeni, ko zelje skisamo?

Pri kisanju mikroorganizmi pretvarjajo sestavine živila, pri čemer nastajajo snovi, ki spremenijo njegov okus in lastnosti. Za zelje je značilna mlečnokislinska fermentacija, zaradi katere dobi prepoznavno kislino.

Ob kislem zelju pogosto slišimo izraz »naravni probiotik«, vendar ta oznaka zahteva več kot samo fermentacijo. Strokovno govorimo o probiotikih, kadar gre za natančno opredeljene žive mikroorganizme z dokazano koristjo za zdravje v ustrezni količini. Tega ne moremo samodejno trditi za vsak izdelek kislega zelja.

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Pomembna je tudi obdelava po kisanju. Nepasterizirano kislo zelje lahko vsebuje žive mikroorganizme, po pasterizaciji pa na njihovo prisotnost ne moremo računati. Če želite izbrati izdelek z živimi kulturami, preverite podatke na embalaži. Tudi toplotno obdelano kislo zelje lahko ostane del raznovrstnega jedilnika, le njegove lastnosti niso povsem enake.

Zanimanje za fermentirana živila je povezano predvsem z njihovim možnim vplivom na črevesno mikrobioto, skupnost mikroorganizmov v črevesju. V manjši raziskavi Univerze Stanford, v kateri je sodelovalo 36 zdravih odraslih, je prehrana z več fermentiranimi živili povečala raznovrstnost črevesnih mikroorganizmov in zmanjšala nekatere merjene kazalnike vnetja. Udeleženci so uživali različna živila, med drugim jogurt, kefir in fermentirano zelenjavo. Rezultati so obetavni, vendar jih ne moremo pripisati samo kislemu zelju. Prav tako iz njih ne izhaja, da bo določena količina zelja odpravila prebavne težave ali zdravila bolezen. Raziskava predvsem kaže, da je fermentirana živila smiselno nadalje preučevati kot del prehrane.

Če imate radi hrustljavo zeljno solato, jo brez zadržkov vključite med priloge. Foto: Shutterstock
Če imate radi hrustljavo zeljno solato, jo brez zadržkov vključite med priloge. Foto: Shutterstock

Surovo ali kuhano?

Če imate radi hrustljavo zeljno solato, jo brez zadržkov vključite med priloge. Vitamin C je občutljiv za toploto, njegovo vsebnost pa lahko zmanjšuje tudi dolgotrajno shranjevanje. Surova priprava zato pomaga ohraniti ta vitamin. Pri kuhanju se izogibajte nepotrebno dolgi toplotni obdelavi.

Vendar je pri izbiri priprave pomembno tudi, kaj vam ustreza. Zelje lahko nekaterim povzroča vetrove in napenjanje. Med živili, ki lahko povečajo nastajanje plinov, so namreč tudi križnice, težave pa lahko povzroči še nenadno povečanje količine vlaknin. Če zelja doslej niste jedli pogosto, začnite z manjšo porcijo in opazujte svoj odziv.

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Pri kislem zelju preverite še sol

Ob nakupu kislega zelja je poleg podatka o pasterizaciji koristno pogledati hranilno tabelo. Primerjajte vsebnost soli na 100 gramov in izberite manj slan izdelek.

NIJZ opozarja, da prebivalci Slovenije zaužijemo preveč soli, med njenimi viri pa je tudi vložena zelenjava. Čezmeren vnos prispeva k povišanemu krvnemu tlaku. Če kislo zelje postrežete s klobaso ali drugim slanim mesnim izdelkom, se lahko v enem obroku združi več virov soli, zato preostale sestavine solite premišljeno.

Zelje lahko v prehrano vključite na več načinov: pest narezanega dodajte solati, sveže liste uporabite v zelenjavni enolončnici ali ob kosilu ponudite manjšo porcijo kislega. Njegova prednost je prav v tem, da ga lahko brez zapletenih receptov vključite v povsem običajen obrok.

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