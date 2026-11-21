Sezona mandarin je v polnem razmahu in v trgovinah nas na vsakem koraku vabijo kupi živahno oranžnih sadežev. A čeprav so na prvi pogled videti podobni, se lahko njihov okus močno razlikuje. Nekateri so tako sladki in sočni, da jih z veseljem pojemo več zapored, drugi pa nas razočarajo že s prvim krhljem. Še posebej neprijetno je, če kupimo celo vrečko mandarin, ki jih zaradi kislosti ali suhosti potem nihče noče pojesti.

Ali lahko že v trgovini ugotovimo, katere so vredne nakupa? Do neke mere lahko, vendar ne po vseh znakih, ki jih običajno povezujemo z okusnim sadjem. Preden razkrijemo, kaj svetujejo strokovnjaki, je koristno poznati še eno pomembno razliko: vse, čemur v vsakdanjem govoru pravimo mandarine, namreč niso povsem enaki sadeži.

Prepoznate mandarino od klementine in satsume?

Mandarine spadajo v rod citrusov (Citrus) in družino rutičevk. V širšem pomenu z imenom mandarina označujemo raznoliko skupino sorodnih citrusov, med katere sodijo tudi številni križanci. Njihovo razvrščanje je precej zapleteno, saj so se različne vrste citrusov skozi zgodovino večkrat križale.

Navadno mandarino povezujemo z botanično vrsto Citrus reticulata, klementine pa so skupina hibridnega izvora, ki jo pogosto označujejo z imenom Citrus × clementina. Genetske raziskave so potrdile, da so klementine nastale s križanjem sredozemske mandarine in sladke pomaranče. Čeprav torej spadajo v širšo družino mandarin, imajo svoje značilnosti.

Klementine so praviloma sladke, sočne in manj kisle, pogosto pa imajo tudi manj pešk oziroma jih sploh nimajo. Klasične sredozemske mandarine lahko odlikuje izrazitejša aroma in nekoliko bolj poudarjena kislost, vendar so razlike odvisne tudi od sorte in zrelosti.

Obstajajo še satsume (Citrus unshiu), ki prav tako spadajo v širšo družino mandarin, a imajo tudi svoje sorte. Satsume so znane po zelo preprostem lupljenju, praviloma nimajo pešk in imajo pogosto blag okus.

V trgovinah lahko najdemo tudi različne hibride mandarin, ki se razlikujejo po sladkosti, sočnosti in aromi. To pomeni, da ni vseeno, ali kupujemo klementine, satsume ali katero od drugih sort oziroma skupin mandarin. Prav ta podatek nam lahko o njihovem pričakovanem okusu pove več kot barva lupine.

Klementine in satsume spadajo v širšo družino mandarin. Foto: Shutterstock

Sedem znakov, po katerih prepoznamo najboljše mandarine

1. Težja mandarina je praviloma boljša izbira

Če v roke vzamemo dve približno enako veliki mandarini, se splača izbrati tisto, ki je nekoliko težja. Večja teža glede na velikost je lahko dober znak, da sadež vsebuje veliko soka, medtem ko je nenavadno lahka mandarina lahko izgubila del vlage.

A pozor, ta preizkus nam lahko pomaga pri oceni sočnosti, ne pove pa, kako sladka je mandarina. Tudi zelo sočen sadež je lahko izrazito kisel. Primerjava teže je zato najbolj smiselna med mandarinami iste sorte oziroma iz istega zaboja, saj se različne sorte razlikujejo tudi po debelini lupine in zgradbi sadeža.

2. Pozorni bodimo na nagubano lupino

Sveže mandarine imajo običajno napeto lupino, ki je lahko gladka ali nekoliko hrapava, odvisno od sorte. Če je lupina izrazito nagubana, uvela ali izsušena, je to lahko znak, da je sadež med skladiščenjem izgubljal vlago. Na kalifornijski univerzi UC Davis, kjer se ukvarjajo tudi s kakovostjo sadja po obiranju, med znaki staranja mandarin izpostavljajo prav krčenje in poškodbe lupine, zlasti v okolici peclja.

Vendar gladka in sijoča lupina še ne zagotavlja dobrega okusa. Nekatere sorte imajo naravno bolj grobo površino, pa so lahko izjemno sočne in sladke.

3. Ohlapna lupina ne pomeni vedno, da je mandarina slaba

Marsikje boste zasledili trditev, da so najboljše mandarine tiste, pri katerih se lupina tesno prilega sadežu. V tem je nekaj resnice, a obstaja pomembna izjema. Pri nekaterih mandarinah lahko pretirano ohlapna, napihnjena lupina opozarja na fiziološke spremembe, zaradi katerih je notranjost bolj suha ali vlaknata. Toda pri satsumah je nekoliko ohlapnejša lupina povsem običajna značilnost. Prav zato jih tako zlahka olupimo.

Če se lupina le nekoliko odmika od krhljev, torej še ni razloga za skrb. Bolj sumljiva je mandarina, pri kateri pod lupino občutimo veliko praznega prostora, sadež pa je obenem nenavadno lahek ali že na videz uvel.

4. Najbolj oranžne mandarine niso nujno najslajše

To je eden najbolj razširjenih mitov o zrelosti citrusov. Pri mandarinah nas intenzivna oranžna barva zlahka prepriča, da je sadež popolnoma zrel in zelo sladek, vendar povezava ni tako preprosta.

Barvo lupine namreč določajo pigmenti, na katere vplivajo sorta, vremenske razmere in zorenje. Citruse je mogoče po obiranju tudi izpostaviti plinu etilenu, ki pospeši razgradnjo zelenega klorofila v lupini. Tako sadež postane bolj oranžen, ne da bi se zato bistveno povečala njegova vsebnost sladkorja.

Pri izbiri mandarin barvo torej jemljite z rezervo ne pa kot prvi znak zrelosti. Tudi mandarine z nekoliko zelenkastim odtenkom so lahko dovolj zrele in prijetno sladke, zato za določanje okusnosti sadeža nujno upoštevajte še druge znake s tega seznama.

5. Mandarina naj bo čvrsta, ne pa trda kot kamen

Mandarine so ene tistih sadežev, ki so zrele na otip čvrste, ne pa mehke. Udrtine in razmočena mesta na sadežih lahko pomenijo, da so bili med transportom poškodovani ali da so začeli propadati. Posebej pozorni bodimo na temne lise, znake plesni in poškodbe okoli peclja.

Zgolj manjša površinska nepravilnost na mandarini sicer še ne pomeni slabega okusa. Prav tako ne velja, da je najtrša mandarina nujno najbolj sveža ali sladka.

6. Ali sladke mandarine res močneje dišijo?

Prijetna citrusna aroma je vsekakor privlačna, vendar vonj lupine ni zanesljiv pokazatelj sladkosti. Vonj večinoma izvira iz aromatičnih spojin v lupini, medtem ko sladkost okušamo zaradi sladkorjev in njihovega razmerja s kislinami v mesu sadeža. Zato močno dišeča mandarina ni nujno slajša od tiste, ki skoraj nima vonja. Tudi odsotnost izrazite citrusne arome še ne pomeni, da je sadež star ali slab. Bolj zgovoren je neprijeten vonj po gnitju ali fermentaciji, ki je lahko znak kvarjenja.

7. Zapomnite si ime sorte, ki vam je bila všeč

Če želimo pri nakupu mandarin dolgoročno doživljati manj razočaranj, je morda najbolj koristno, da začnemo spremljati, katere sorte so nam všeč. Razlike med njimi so namreč zelo velike.

Leta 2015 so raziskovalci v strokovni reviji Journal of Food Science objavili raziskavo, v kateri so primerjali senzorične lastnosti 42 sort in skupin mandarin. Ugotovili so, da so bile potrošnikom najbolj všeč tiste, ki so združevale izrazito sladkost, zmerno ali nizko kislost, veliko sočnost, prijetno sadno aromo in malo grenkobe. Najmanj priljubljene so bile pogosto preveč kisle, premalo sladke ali manj prijetne teksture.

Tesno prilegajoča lupina ni merilo, da bodo mandarine bolj sladke in sočne. Nekatere sorte so zelo okusne in imajo že po naravi bolj ohlapno lupino. Foto: Shutterstock

Katere sorte je torej vredno poiskati?

Afourer oziroma W. Murcott: mandarine s sočnim mesom ter bogatim, izrazito sladkim okusom.

mandarine s sočnim mesom ter bogatim, izrazito sladkim okusom. Gold Nugget: sorta z nekoliko grbinasto lupino, ki slovi po izjemni sladkosti in bogati aromi. Razvili so jo na kalifornijski univerzi Riverside, kjer jo uvrščajo med posebej okusne citruse.

sorta z nekoliko grbinasto lupino, ki slovi po izjemni sladkosti in bogati aromi. Razvili so jo na kalifornijski univerzi Riverside, kjer jo uvrščajo med posebej okusne citruse. Kishu: zelo majhne mandarine, ki so pogosto brez pešk, izrazito prijetno sladke in aromatične.

zelo majhne mandarine, ki so pogosto brez pešk, izrazito prijetno sladke in aromatične. Owari satsuma: navadno brez pešk, z mehkim, sočnim mesom in blagim okusom. Primerna za tiste, ki ne marajo izrazite kislosti.

navadno brez pešk, z mehkim, sočnim mesom in blagim okusom. Primerna za tiste, ki ne marajo izrazite kislosti. Clemenules oziroma Nules: priljubljena skupina klementin, znana po sladkem, sočnem in uravnoteženem okusu.

Pri tem velja opozoriti, da vse naštete sorte niso redno dostopne v slovenskih trgovinah. Poleg tega okus ni odvisen samo od sorte, ampak tudi od stopnje zrelosti ob obiranju, vremena, pridelave in skladiščenja. Zato se naslednjič, ko naletimo na posebej okusne mandarine, splača pogledati oznako na embalaži ali trgovca vprašati po sorti. Če si ime zapomnimo, bomo ob prihodnjem nakupu vedeli, kaj iskati.

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Zakaj so ene mandarine sladke, druge pa kisle?

Sladkost mandarin ni odvisna samo od količine sladkorja. Pomembno vlogo ima razmerje med sladkorji in organskimi kislinami, predvsem citronsko kislino. Raziskava 42 sort in skupin mandarin je pokazala, da so imele najbolj priljubljene sorte v povprečju 13,1 odstotka topnih snovi in 1,1 odstotka kislin. Pri manj priljubljenih je bila težava pogosto previsoka kislost ali prenizka vsebnost topnih snovi, med katere spadajo tudi sladkorji. Prav zato se nam lahko dve mandarini s podobno vsebnostjo sladkorja zdita povsem različni. Ena ima prijetno sladek okus, druga pa zaradi večje kislosti precej bolj trpkega.

In še nekaj: če kupimo zelo kisle mandarine, ne moremo pričakovati, da bodo doma postale bistveno slajše. Citrusi namreč po obiranju ne zorijo tako kot banane ali hruške. Med skladiščenjem se lahko njihova kislost nekoliko zmanjša in okus spremeni, vendar se sladkor v njih ne kopiči v tolikšni meri, da bi lahko zanesljivo računali na večjo sladkost. Zato tudi polaganje mandarin ob banane ali jabolka, ki izločajo etilen, spodbujevalec zorenja, ni čudežna rešitev.

Nezrelih mandarin ne moremo doma dozoreti. Citrusi po obiranju namreč ne kopičijo sladkorjev kot banane ali hruške. Foto: Shutterstock

Kako zdrave so mandarine in koliko vitamina C vsebujejo?

Mandarine niso le priročen sladek prigrizek, temveč tudi vir različnih hranilnih snovi. 100 gramov svežih mandarin vsebuje približno 53 kilokalorij, 1,8 grama prehranskih vlaknin in 26,7 miligrama vitamina C. V njih najdemo tudi kalij, manjše količine folata, vitamina A, vitamina B6 ter drugih vitaminov in mineralov. Približno 85 odstotkov sadeža predstavlja voda.

Vitamin C je pomemben za normalno delovanje imunskega sistema, sodeluje pri nastajanju kolagena, izboljšuje absorpcijo železa iz rastlinskih živil in deluje kot antioksidant. Zanimivo pa je, da mandarine v primerjavi z nekaterimi drugimi citrusi ne vsebujejo največ vitamina C. Najbolj bogat z njim je pomelo, pomaranče in limone pa v povprečju premorejo dvakrat več vitamina C kot mandarine.

Poleg vitaminov in mineralov mandarine vsebujejo tudi prehranske vlaknine, ki so pomembne za normalno delovanje črevesja in lahko prispevajo k preprečevanju zaprtja. Čeprav veljajo za sladek sadež pa se ljudem s sladkorno boleznijo mandarin ni treba povsem izogibati. Ena do dve manjši mandarini sta lahko primerna porcija v okviru uravnotežene prehrane, pomembno pa je upoštevati skupni vnos ogljikovih hidratov. Predvsem se je dobro izogibati uživanju velikih količin sadja naenkrat, tudi zvečer, ko ga marsikdo zmotno dojema kot neomejeno zdrav nadomestek drugih prigrizkov.

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Kako zdrave so diete z mandarinami?

Morda se še spomnite diet, ki so obljubljale hitro izgubo kilogramov z uživanjem skoraj izključno mandarin ali drugih citrusov. Nekatere so predvidevale več dni, včasih celo tednov, v katerih naj bi človek večino hrane nadomestil s tem sadjem. Toda takšna prehrana ni zdrava, četudi so mandarine same po sebi koristno živilo.

Razlog je preprost: mandarine vsebujejo zelo malo beljakovin in maščob, ne zagotavljajo pa niti vseh vitaminov in mineralov, ki jih telo potrebuje. Če jih uživamo kot skoraj edini vir hrane, lahko hitro pride do prenizkega energijskega vnosa in prehranskega neravnovesja. Za predstavo: kilogram olupljenih mandarin vsebuje približno 530 kilokalorij, le okoli osem gramov beljakovin in tri grame maščob. To je za celodnevno prehrano odraslega človeka bistveno premalo.

Dolgotrajno prehranjevanje skoraj izključno z mandarinami lahko zato poveča tveganje za pomanjkanje hranil, utrujenost in izgubo mišične mase. Hkrati lahko velika količina kislega sadja poslabša težave z zgago ali občutljivimi zobmi. Diete, ki izključujejo cele skupine živil, niso zdrave za človeški organizem, saj niso uravnotežene in ne predstavljajo vzdržnega načina uravnavanja telesne teže. Mandarine torej lahko brez slabe vesti uživamo kot del pestre prehrane, nikakor pa niso primeren nadomestek za vse druge obroke.