Osebna izpoved Ive Dimic: Takrat nisem verjela, da se rak lahko zgodi meni

Diagnoza raka dojk obrne življenje na glavo. Ko je pred osmimi leti to novico prejela sogovornica, so se ji spodmaknila tla pod nogami. Kako premagati strah, ko v trenutku nič več ni samoumevno, in kako neprecenljiva je pri tem podpora družine? Z Ivo Dimic sva se v iskrenem pogovoru dotaknili ranljivosti, upanja in predvsem moči ljubezni.

Pred leti ste se sami soočili z diagnozo raka dojk. Kako se spominjate tistih prvih trenutkov?

Letos mineva osem let od prve diagnoze in sistemskega zdravljenja. Takrat nisem verjela, da se rak lahko zgodi meni. Zdravi in dokaj fit ženski pri 45 letih, ki je petkrat rodila, dojila in zdravo živela. Zdelo se mi je, da sem popolnoma zunaj predstave o tem, kdo zboli za rakom.

Priznam, da sem bila v veliki stiski. Rada imam življenje in rada živim. Čakanje na izvid punkcije se mi je zdelo neskončno dolgo. Ko je zazvonil telefon in sem dobila potrditev diagnoze, so se mi spodmaknila tla pod nogami. Še danes ne vem, kako sem se tisti dan pripeljala domov iz Ljubljane.

Takrat je vse, kar je bilo prej samoumevno, v trenutku postalo negotovo. Predvsem pa sem se morala spoprijeti s strahom. Zelo močnim strahom, ki ga človek težko razloži nekomu, ki ga ni doživel.

Pogosto slišimo, kako pomembna je podpora bliž­njih. Kdo je vam stal ob strani? Imate veliko družino in prav tako izhajate iz velike družine. Kako so se otroci odzvali na diagnozo, partner, bratje in sestre?

Podpora družine, bližnjih, prijateljev in sodelavcev je pri soočanju z diagnozo raka izjemno pomembna. Sama sem imela srečo, da sem bila obdana z ljudmi, ki so mi stali ob strani.

Mož je bil pravzaprav prvi, ki je opazil spremembo na dojki, in vztrajal, da se po mesecu dni vendarle odpravim k zdravniku. Jaz sem mu hotela dokazati, da ni nič posebnega in da je samo paničen. Ko me je osebna zdravnica po pregledu napotila na Onkološki inštitut, pa sem se tudi sama ujela v mrežo pomislekov in strahov: kaj pa, če je res nekaj narobe? Punkcija je žal potrdila diagnozo. Otroci – starejši so se diagnoze zavedali, mlajši hčerki k sreči še ne. Še posebej močno je vse skupaj doživela starejša hči. Takrat je bila na fakulteti, njeni kolegici pa je med zdravljenjem s kemoterapijo umrla mama. Zato jo je moj izid še toliko bolj prestrašil. Svojo skrb je izražala s solznimi očmi in veliko pozornostjo do mene. Takrat sem vedno znova v sebi poiskala notranjo moč, pogum in nasmeh. Želela sem ji pokazati, da zmorem in da bom zmogla.

Priznam, da sem se nekajkrat v samoti tudi razjokala. Človek ni ves čas močan. Hkrati pa sem imela v sebi zelo močan naboj in predvsem željo po ozdravitvi in življenju.

Zelo pomembno vlogo pri mojem boju in okrevanju je imel dr. Erik Brecelj. Ko mi je rekel, da se raka da premagati in da verjame, da ga bom, sem se prepustila stroki.

Iva Dimic Foto: Jože Suhadolnik

Kako je potekalo vaše zdravljenje?

Moj prvi obisk na Onkološkem inštitutu Ljubljana je bil na triaži. Tam sem se prvič srečala z dr. Erikom Brecljem, ki me je napotil na odvzem vzorca oziroma punkcijo. Spomnim se trenutka, ko so me zalile solze. Občutek, da smo ljudje na tisti mizi tako ranljivi, šibki, minljivi, me je zelo pretresel. Dr. Erik Brecelj je v mojem boju in okrevanju odigral pomembno vlogo. Hvaležna sem mu za vse spodbudne besede in vso skrb. Moja onkologinja Tanja Ovčariček je izjemna zdravnica in ji popolnoma zaupam. Še vedno sem na hormonski terapiji, ki mi sicer povzroča tudi težave, oblive in občasne bolečine, vendar za zdaj deluje. In za to sem hvaležna.

Izjemni so zdravniki in znanstveniki, ki vsak dan odkrivajo nova zdravila in nove terapije. To bolnikom daje novo upanje. Ko sam doživiš bolezen, začneš še bolj ceniti vsak napredek medicine in vsako novo možnost zdravljenja.

Ne morem pa mimo pomena svoje osebne vere. Vera in molitev sta bili moja stalnica v dolgih nočeh in trenutkih slabosti po kemoterapijah. Prosila sem, da bi zmogla prenašati svoj križ bolezni, in se učila sprejemati vsak dan posebej.

Pomembno se mi zdi poudariti tudi urejenost in predanost Onkološkega inštituta Ljubljana. Kot verjetno vsak bolnik lahko tudi sama potrdim, da ko enkrat prideš v sistem, stvari stečejo hitro in organizirano. Čutiš, da si v rokah ljudi, ki vedo, kaj delajo.

Vsaka velika preizkušnja človeka zaznamuje. Bolezen me je spremenila v bistvu – v odnosu do življenja, ljudi in dojemanju, kaj je zares neprecenljivo. Prednostni postanejo lepi in pristni medsebojni odnosi, družina, majhne stvari

in lepota življenja. In seveda skrb

za bolne, ranljive in tiste, ki trpijo.

Kako pomembno vlogo je imelo v procesu vašega okrevanja Združenje Europa Donna Slovenija?

Združenju Europa Donna Slovenija lahko rečem samo en velik: hvala. Hvala za na­svete, svetovanje, usmerjanje in predvsem za sprejemanje. Ko se srečaš z diagnozo raka, je zelo pomembno vedeti, da nisi sam in da obstajajo ljudje, ki razumejo, kaj doživljaš.

Zelo pomembne so tudi limfedemske delavnice, izobraževanja, spodbujanje druženja in poudarjanje zdravega načina življenja. Europa Donna je prostor, kjer lahko dobiš informacije, podporo in tudi občutek skupnosti. To je pri spoprijemanju z boleznijo neprecenljivo.

Kako je preizkušnja spremenila vaš pogled na vsakdanje življenje, zdravje in prednostne naloge? Kako svojo osebno izkušnjo prelivate v politično delo? Se vam zdi, da vas kolegi poslanci lažje slišijo, ker ste to doživeli na lastni koži?

Vsaka velika preizkušnja človeka zaznamuje. Bolezen me je spremenila v bistvu – v odnosu do življenja, ljudi in dojemanju tega, kaj je zares neprecenljivo.

Prednostni postanejo lepi in pristni medsebojni odnosi, družina, majhne stvari in lepota življenja. In seveda skrb za bolne, ranljive in tiste, ki trpijo.

Zelo se spominjam službenega obiska Hiše Hospic v Ljubljani, ko smo jo kot člani odbora za zdravstvo obiskali z namenom, da bi spoznali način dela in skrbi za bolnike v zadnjem obdobju življenja. Močno se me je dotaknilo srečanje z ljudmi, ki so se na svoj način sprijaznili s svojo diagnozo in bližino odhoda. Gledali so nas z neko posebno milino in pomirjenostjo.

Ko sem zapuščala Hišo Hospic, sem jokala. In potem sem jokala še štirinajst dni. Ta izkušnja je ostala globoko v meni. Tudi zato si še danes prizadevam, da bi se paliativna oskrba v Sloveniji bolje uredila, predvsem tako, da bo dostopna vsem, ki jo potrebujejo. Človek, ki ima neozdravljivo bolezen, potrebuje predvsem dostojanstvo, lajšanje bolečin, bližino in občutek, da ni sam.

Svojo izkušnjo poskušam prenašati tudi v politično delo. Ko nekaj doživiš na lastni koži, o tem ne govoriš več samo kot o številkah, statistikah ali sistemskih rešitvah. Veš, kaj pomeni čakati na izvid, kaj pomeni strah in kako pomembno je, da sistem človeka takrat ne pusti samega.

Mislim, da osebna izkušnja pomaga, da določene stvari poveš bolj neposredno in iz srca. Ali te zaradi nje kolegi lažje slišijo, je težko reči. Lahko pa rečem, da sama o teh vprašanjih govorim z veliko večjo odgovornostjo, ker vem, kako pomembne so odločitve zdravstvene politike za konkretnega človeka.

Iva Dimic Foto: Jože Suhadolnik

Pogosto poudarjate pomen dostopne in učinkovite onkološke oskrbe v Sloveniji. Kje po vašem mnenju naš zdravstveni sistem trenut­no najbolj šepa in kje so največje priložnosti za izboljšave?

V Sloveniji smo na področju onkologije in presejalnih programov lahko upravičeno ponosni na marsikaj. Onkologija je ena od svetlih točk našega zdravstvenega sistema, prav tako imamo zelo dobro organizirane presejalne programe.

Seveda pa tudi Onkološki inštitut potrebuje nadgradnjo, dodatne ambulante in posodobitve. Zdravniki in drugi zdravstveni delavci tam zelo pogosto delujejo na meji svojih zmogljivosti. Ambulant primanjkuje, zato so čakalnice polne.

Z bolnikovega vidika je pomembno tudi, da je zdravljenje čim bolj prijazno in organizirano. Če mora bolnik, ki prihaja iz oddaljenega kraja, zaradi posameznih storitev večkrat priti v Ljubljano, je to zanj dodatna obremenitev. Kot predsednica pododbora za spremljanje rakavih obolenj v prejšnjem mandatu sem zato podprla prizadevanja, da bi bolnikom, ki prihajajo iz bolj oddaljenih krajev, kjer je to mogoče, storitve organizirali tako, da bi jih lahko opravili v istem dnevu.

Pri onkološkem bolniku je čas zelo pomemben, pomembna pa je tudi njegova energija. Te ne sme zdravstveni sistem po nepotrebnem porabljati za čakanje in vožnje.

Priznam, da sem bila v veliki stiski. Rada imam življenje in rada živim. Čakanje na izvid punkcije se mi je zdelo neskončno dolgo. Ko je zazvonil telefon in sem dobila potrditev diagnoze, so se mi spodmaknila tla pod nogami. Še danes ne vem, kako sem se tisti dan pripeljala domov iz Ljubljane.

Aktivno sodelujete v razpravah o boju proti raku na ravni Evropske unije. Katere dobre prakse iz tujine bi morala Slovenija nujno prevzeti?

Evropski načrt proti raku je prinesel pomembne skupne smernice, več sodelovanja in več možnosti za dostop do sodobnih oblik zdravljenja. Evropa je pri obravnavi raka naredila pomemben korak naprej tudi s povezovanjem znanja, raziskav in dobrih

praks.

Menim, da moramo še bolj razvijati dostop do kliničnih raziskav kot dela standardne onkološke obravnave. Pomembno je tudi, da bolnik ob zdravljenju raka ne dobi samo zdravljenja tumorja, ampak celostno podporo: fizioterapijo, prehransko obravnavo, psihoonkologijo in delovno rehabilitacijo. To ne sme biti razumljeno kot dodatek, ampak kot del celostne obravnave.

Zelo pomembna se mi zdi tudi zgodnja vključitev palia­tivne oskrbe pri napredovalem raku, ne šele v zadnjih dneh življenja. Na tem področ­ju imajo nekatere evropske države dobre prakse, od katerih se lahko učimo.

In še nekaj, na kar sem osebno zelo ponosna: po večletnih prizadevanjih nam je uspelo urediti pravico do pozabe dia­gnoze. Človek, ki je premagal raka, ne sme zaradi svoje pretekle bolezni vse življenje nositi oznake bolnika in imeti zaradi tega zaprtih vrat pri zavarovanju, kreditu ali drugih življenjskih odločitvah.

Mislim, da osebna izkušnja pomaga, da določene stvari poveš bolj neposredno in iz srca. Ali te zaradi nje kolegi lažje slišijo, je težko reči. Lahko pa rečem, da sama o teh vprašanjih govorim z veliko večjo odgovornostjo, ker vem, kako pomembne so odločitve zdravstvene politike za konkretnega človeka.

Kako lahko kot družba po vašem mnenju še bolj uspešno spodbudimo ženske k rednemu samopregledovanju in udeležbi v presejalnih programih?

Samopregledovanje je eden najpreprostejših načinov, ka­ko se lahko same posvetimo svojemu zdravju. Včasih po­trebujemo samo nekaj minut in predvsem zavedanje, da je naše telo vredno naše pozornosti.

Zelo pomembno je redno odzivanje na preventivne programe DORA, ZORA in Svit. V primerjavi s številnimi državami Evropske unije imamo te programe zelo dobro in zgledno urejene. Zato res težko razumem, da se jih nekatere ženske še vedno ne udeležujejo.

Tu bi rada pozvala vse ženske: ne odlašajte in ne iščite izgovorov. Preventivni pregled je minimalen vložek v naše zdravje in lahko pomeni ogromno.

Številke moramo vzeti zares. OECD in evropska komisija sta leta 2025 ocenila, da sta tako pojavnost kot umrljivost zaradi raka v Sloveniji nad povprečjem EU, umrljivost zaradi raka pa je bila leta 2021 četrta najvišja v Evropski uniji. Hkrati se pričakuje, da se bo število novih primerov do leta 2040 povečalo za približno 22 odstotkov.

Zato potrebujemo tako preventivo kot hitro diagnostiko, učinkovito zdravljenje in celostno podporo bolniku. Zgod­nje odkrivanje raka je eden od ključev do uspešnejšega zdravljenja in kakovost­nejšega življenja.

In morda še najpomembnejše: ko zboliš, začneš življenje gledati drugače. Zato je moje sporočilo ženskam zelo preprosto – poskrbite zase. Pojdite na pregled. Prisluhnite svojemu telesu. In ne bojte se vprašati, kadar nekaj ni v redu.