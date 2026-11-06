Kaj vam sporočajo vaši hormoni? Z brezplačnim hormonskim testom dr. Tine Prodnik lahko v približno petih minutah bolje spoznate svoje hormonsko zdravje. Odgovorite na 48 kratkih trditev in na svoj e-naslov prejmite pregled osmih hormonskih področij z razlago rezultatov ter tremi konkretnimi koraki, ki jih lahko naredite že ta teden. Opravite brezplačni test Vprašalnik ni diagnostični test in ne nadomešča zdravniške obravnave.

Včasih se zdi, da svojega telesa ne poznamo več. Ponoči se zbujamo, čez dan nam primanjkuje energije, težje se zberemo, kilogrami pa se kopičijo, čeprav se prehranjujemo in gibamo enako kot prej. Obiščemo zdravnika, opravimo laboratorijske preiskave, izvidi pa so povsem normalni. Zakaj se torej ne počutimo dobro?

Dr. Tina Prodnik je zasnovala spletni program Hormonska dolgoživost, ki združuje dva izobraževalna sklopa: Hormonski kompas in Hormonski načrt. FOTO: Vibrant Longevity

Odgovor se lahko skriva tudi v hormonskem neravnovesju, saj hormoni vplivajo na številne procese v našem telesu. Molekularna biologinja, doktorica naravne in integrativne medicine dr. Tina Prodnik pojasnjuje, zakaj se težave lahko pojavijo že pred menopavzo in kaj lahko ženske naredimo za svoje hormonsko zdravje. Kot je povedala ena od znanih Slovenk, ki sledijo znanju in izkušnjam dr. Tine Prodnik, igralka Zvezdana Mlakar: »Če prihajate v zrela leta, je to nekaj za vas, saj je treba začeti pravi čas. Sama se o hormonih izobražujem že 15 let in s podporo dr. Tine Prodnik na to gledam celostno. Pomembno je, da se zavestno izobražujemo na tem področju, da se potem lahko odločimo, kaj bomo naredili. Dejstvo je, da ni treba, da se postaramo tako, da trpimo.« Dr. Tina Prodnik je zasnovala spletni program Hormonska dolgoživost, ki se začne 15. novembra in združuje dva izobraževalna sklopa: Hormonski kompas in Hormonski načrt.

Zakaj normalen izvid še ne pomeni, da je vse v redu?

Spoznajte svoje hormone in se naučite bolje razumeti svoje telo. Pridružite se spletnemu programu Hormonska dolgoživost z dr. Tino Prodnik, ki se začne 15. novembra. FOTO: Depositphotos

Marsikatera ženska čuti, da z njenim telesom nekaj ni v redu, laboratorijski izvidi pa ne pokažejo posebnosti. Zakaj se to dogaja in kako naj ukrepa?

To je vprašanje, s katerim se v praksi pogosto srečujem. Najprej je pomembno razumeti, da je laboratorijski izvid le del celotne slike. Enako pomembno je dobro poznati telesne znake, ki lahko nakazujejo pomanjkanje, presežek ali neravnovesje hormonov. Naše telo nam pogosto že skozi spremembe počutja, energije, spanja, kože, las, obraza, telesne sestave ali menstrualnega cikla sporoča, da se nekaj spreminja.

Hormoni se izločajo v različnih dnevnih in mesečnih ritmih. Kortizol ima izrazit cirkadiani ritem, estrogen in progesteron se spreminjata skozi menstrualni cikel, na njihove vrednosti pa lahko vplivajo tudi spanje, prehrana, zdravila in čas odvzema krvi.

Če na primer progesteron izmerimo v napačni fazi cikla, rezultat ne bo povedal veliko o tem, ali je bila ovulacija ustrezna. Podobno lahko pri perimenopavzi enkratna meritev estrogena ali FSH pokaže povsem običajno vrednost, čeprav ženska že doživlja izrazita hormonska nihanja.

Pomembna je tudi razlika med laboratorijskim referenčnim območjem in individualnim hormonskim stanjem. Referenčne vrednosti nam pomagajo prepoznati odstopanja, vendar same po sebi ne pojasnijo vseh simptomov.

Zato zagovarjam celostno obravnavo, ki vključuje podrobno anamnezo, poznavanje telesnih znakov morebitnega hormonskega pomanjkanja ali presežka, spremljanje menstrualnega cikla, prehrane, spanja in življenjskega sloga ter ustrezno interpretacijo laboratorijskih preiskav.

Ob tem je treba upoštevati tudi druge možne vzroke težav, kot so pomanjkanje železa, slabokrvnost, motnje spanja ali druga zdravstvena stanja.

Pomembno je, da ne obravnavamo samo laboratorijskih številk, temveč človeka kot celoto. Normalen laboratorijski izvid namreč še ne pomeni, da so vsi vzroki težav pojasnjeni.

Hormonske spremembe se lahko začnejo že pred 40. letom

Hormonske spremembe se lahko začnejo že pred 40. letom. Pomembno je, da pravočasno prepoznamo signale svojega telesa. FOTO: Depositphotos

Ženske utrujenost, nespečnost in nihanje razpoloženja pogosto pripisujemo stresu ali staranju. Kateri so znaki hormonskega neravnovesja?

Hormoni so kemični prenašalci informacij, ki usklajujejo delovanje skoraj vseh organov in tkiv. Vplivajo na našo energijo, presnovo, spanje, razpoloženje, telesno sestavo, regeneracijo in celo na to, kako se odzivamo na stres. Zato se hormonske spremembe ne odražajo samo v menstrualnem ciklu ali med menopavzo.

Estrogen in progesteron najpogosteje povezujemo z ženskim zdravjem, vendar je hormonski sistem veliko širši. Ščitnična hormona T3 in T4 uravnavata presnovno aktivnost celic, inzulin sodeluje pri uravnavanju krvnega sladkorja, kortizol pri odzivu na stres, melatonin pa usklajuje naš cirkadiani ritem.

Na hormonske spremembe lahko opozarjajo vztrajna utrujenost, motnje spanja, nočno potenje, vročinski oblivi, izrazite spremembe razpoloženja, težave s koncentracijo, neredni menstrualni cikli, izpadanje las, upad libida in kopičenje maščobe okoli trebuha.

»Ni treba, da se postaramo tako, da trpimo.« Zvezdana Mlakar, igralka

Zvezdana Mlakar: »Če prihajate v zrela leta, je to nekaj za vas.« FOTO: Jože Suhadolnik

Ali se hormonske spremembe začnejo že pred menopavzo, v perimenopavzi?​

Vsekakor. Menopavza ni dogodek, ki bi se zgodil čez noč. Gre za zaključek daljšega obdobja hormonskih sprememb, ki se lahko začnejo tudi do deset let pred zadnjo menstruacijo. V perimenopavzi začne delovanje jajčnikov postopoma nihati, spreminja se izločanje estrogena in progesterona. Prve spremembe lahko nekatere ženske opazijo že v poznih tridesetih letih, čeprav so pogostejše v štiridesetih.

Ženskam zato svetujem, naj dobro spoznajo svoj menstrualni cikel in delovanje svojih hormonov. Pomembno je, da svojega hormonskega zdravja ne začnemo spoznavati šele takrat, ko se pojavijo težave.

Po 40. letu veliko žensk opaža, da jejo in se gibajo enako kot prej, kilogrami pa se vseeno kopičijo. Zakaj?

Po štiridesetem letu se lahko začne spreminjati več med seboj povezanih procesov. Estrogen ima pomembno vlogo pri uravnavanju presnove in inzulinske občutljivosti. Z njegovim upadanjem se lahko celice slabše odzivajo na inzulin, kar prispeva k večjemu kopičenju maščobnega tkiva, predvsem v predelu trebuha. S staranjem in hormonskimi spremembami lahko postopoma izgubljamo tudi mišično maso. Mišice so namreč pomemben presnovni organ, ki sodeluje pri uravnavanju krvnega sladkorja in porabi energije.

Zato se lahko zgodi, da ženska po štiridesetem letu je in se giba enako kot prej, vendar se njena telesna sestava kljub temu spreminja. Ne gre torej samo za kalorije, temveč tudi za spremembe hormonskega in presnovnega okolja.

»Skozi Tinina izobraževanja sem začela bolje razumeti svoje telo in povezave, ki jih prej sploh nisem poznala. Tako sem z majhnimi spremembami prišla do boljšega počutja, kakovostnejšega spanja in več energije.« ​Tina, udeleženka preteklih izobraževanj dr. Tine Prodnik

Spoznajte svoje hormone in naredite prvi korak do boljšega počutja Spletni program Hormonska dolgoživost za ženske po 35. letu se začne 15. novembra. Vključuje dve izobraževanji, praktična gradiva, srečanja v živo in podporo skupnosti. Oglejte si program in cene

Tri stvari, ki jih lahko naredimo za svoje hormonsko zdravje

Dr. Tina Prodnik je prepričana, da se s slabim počutjem ni treba kar sprijazniti. FOTO: Jože Suhadolnik

Kaj lahko ženske že danes naredimo za svoje hormonsko zdravje? Kje se splača začeti?

Če bi morala izbrati tri področja, bi izpostavila presnovno zdravje, gibanje in usklajevanje bioloških ritmov. Prvo je presnovno zdravje, kar med drugim pomeni stabilen krvni sladkor in dobro inzulinsko občutljivost. Pomembno je, da telesu zagotovimo dovolj kakovostnih beljakovin, zdravih maščob, vlaknin ter potrebnih vitaminov in mineralov. Pretirano omejevanje hrane in dolgotrajne restriktivne diete niso dobra rešitev.

Drugo je gibanje, predvsem ohranjanje mišične mase. Redna vadba za moč je zato še posebej pomembna v obdobju perimenopavze in menopavze, seveda pa ne smemo zanemariti niti vsakodnevnega gibanja.

Tretje je usklajevanje bioloških ritmov. Jutranja izpostavljenost dnevni svetlobi, reden ritem spanja, dovolj kakovostnega nočnega počitka in zmanjšanje izpostavljenosti umetni svetlobi zvečer pomagajo podpirati normalno izločanje melatonina in kortizola.

Pogosto iščemo rešitve v posameznih prehranskih dopolnilih ali pripravkih za hormonsko ravnovesje, pri tem pa pozabljamo, da so prav prehrana, gibanje in spanje temelji, na katerih gradimo svoje hormonsko zdravje.

Na družbenih omrežjih je ogromno nasvetov o hormonskem ravnovesju. Kateri miti so najpogostejši?

Eden najpogostejših je, da lahko hormone preprosto uravnovesimo z določenim čajem, prehranskim dopolnilom, zeliščnim pripravkom ali razstrupljevalno kuro. Nekateri pripravki lahko ublažijo simptome, vendar to ni enako nadomeščanju hormonov.

Drugi mit je, da je kortizol naš sovražnik in da ga moramo čim bolj znižati. Kortizol je življenjsko pomemben hormon, ki nam zjutraj pomaga pri prebujanju in sodeluje pri uravnavanju krvnega sladkorja, krvnega tlaka in odziva na stres.

Pogosto srečujem tudi prepričanje, da je menopavza obdobje, ko se moramo preprosto sprijazniti z utrujenostjo, slabim spanjem, pridobivanjem telesne teže in slabšim počutjem. To ne drži. Obstajajo učinkoviti pristopi, od sprememb življenjskega sloga do individualno izbranega hormonskega zdravljenja, kadar je to primerno.

Spoznajte svoje telo in pravočasno prepoznajte spremembe

Dr. Tina Prodnik je molekularna biologinja, doktorica naravne in integrativne medicine (PhD), pisateljica in predavateljica. Živi v Švici in se posveča preventivni in funkcionalni medicini, hormonskemu zdravju ter dolgoživosti. FOTO: Jože Suhadolnik

Zakaj ste zasnovali program Hormonska dolgoživost in kaj želite z njim predati ženskam?

Program Hormonska dolgoživost je nastal predvsem na željo žensk, ki so me že več let spraševale, kdaj bom pripravila izobraževanje o hormonih. Opažam, da je na področju hormonov ogromno nasprotujočih si, poenostavljenih ali pomanjkljivih informacij. Zato sem želela predati pomemben del znanja, ki sem ga v letih pridobivala na izobraževanjih pri vodilnih mednarodnih strokovnjakih s področja hormonov, endokrinologije in medicine dolgoživosti.

Ker je tematika kompleksna, sem program razdelila na dve izobraževanji. Prvo, Hormonski kompas, je namenjeno razumevanju osnov delovanja hormonov. Drugo je bolj poglobljeno in se posveča prepoznavanju telesnih znakov hormonskega pomanjkanja, presežkov in neravnovesij, razumevanju laboratorijskih izvidov ter različnim možnostim podpore in zdravljenja.

Predvsem pa si želim, da bi ženske po izobraževanju bolje razumele svoje telo, prepoznale njegove signale in znale pravočasno ukrepati. Zame namreč dolgoživost ne pomeni zgolj živeti dlje, temveč predvsem živeti kakovostno, zdravo in vitalno v vseh obdobjih življenja.

Kaj dobite v programu Hormonska dolgoživost 1. Hormonski kompas (15.–21. november): kako hormoni sodelujejo, kako se spreminjajo skozi življenjska obdobja ter kako so povezani s PMS, perimenopavzo, menopavzo, ščitnico in PCOS. 2. Hormonski načrt (29. november–6. december): kako prepoznati znake, kdaj so smiselne preiskave, kako izvide razumeti skupaj s simptomi ter kdaj se uporabljajo življenjski slog, fitoterapija, nutricevtika in hormonska terapija. 3. Gradiva in podpora: spletna učilnica, vprašalniki, dnevniki počutja, srečanja v živo z dr. Tino Prodnik in zaprta skupina.

»Pred sodelovanjem z dr. Tino Prodnik sem imela težave s spanjem, pomanjkanjem energije in nenehno utrujenostjo. S svojim celostnim pristopom mi je Tina pomagala bolje razumeti potrebe mojega telesa. Rezultati so se začeli kazati na več področjih, znova sem pridobila voljo in energijo za gibanje in telovadbo. Tudi moj spanec se je končno uredil.« Nives, udeleženka preteklih izobraževanj dr. Tine Prodnik

Prijavite se na program Hormonska dolgoživost Do 15. novembra so odprte prijave v spletni program Hormonska dolgoživost, namenjen ženskam po 35. letu. Pod vodstvom dr. Tine Prodnik boste skozi dve izobraževanji, Hormonski kompas in Hormonski načrt, bolje spoznali delovanje svojih hormonov. Program vključuje spletno učilnico, praktična e-gradiva, srečanja v živo, podporo zaprte skupnosti in dolgoročen dostop do vsebin brez naročnine. Ob prijavi do 15. novembra prejmete še dve dodatni ugodnosti: izobraževanji s posebnima gostjama in vadbe za žensko energijo. Oglejte si program in se vpišite Še niste prepričani? Opravite brezplačni hormonski test. Program je izobraževalen in ne nadomešča zdravniškega posveta. Izkušnje se med posameznicami razlikujejo.

Dr. Tina Prodnik je molekularna biologinja, doktorica naravne in integrativne medicine, pisateljica in predavateljica, ki živi v Švici. Več o njenem delu na strani dr. Tina Prodnik, o programih in izdelkih pa na strani Vibrant Longevity.

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