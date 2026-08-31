Ko se otrok poškoduje: Zakaj je pomembno dobro nezgodno zavarovanje?

V večini primerov se modrice in praske v nekaj dneh zacelijo brez večjih posledic. A poškodbe so lahko tudi hujše in lahko družino postavijo pred zahtevne odločitve ter dodatne skrbi. Takrat je lahko v pomoč dobro nezgodno zavarovanje, ki staršem v težkih trenutkih zagotovi več finančne varnosti.

Najpomembnejša je pomoč pri poškodbah, ki pustijo trajne posledice

Med najpogostejše otroške nezgode spadajo zlomi pri padcu na igrišču, izbit zob in poškodbe pri športu. Čeprav so te za otroka neprijetne, se na srečo večinoma hitro pozdravijo ali zacelijo brez trajnih posledic.

Drugače pa je pri hujših poškodbah, ki lahko pustijo trajne posledice. Te lahko vplivajo na otrokovo kakovost življenja, zahtevajo dolgotrajnejše zdravljenje ter povzročijo stroške, ki jih starši ne morete vnaprej načrtovati.

Prav v takšnih primerih se pokaže prava vrednost premišljeno izbranega nezgodnega zavarovanja. To vam namreč lahko pomaga pri kritju stroškov zdravljenja, rehabilitacije, dodatne pomoči ali prilagoditev domačega vsakdana. S tem vam prihrani finančne skrbi in omogoči, da se lažje osredotočite le na otrokovo okrevanje.

Zaščita, prilagojena otrokom in mladostnikom

Nezgodno zavarovanje otrok in mladih Zavarovalnice Triglav lahko sklenete za otroke in mladostnike do 26. leta starosti in velja 24 ur na dan, doma in v tujini, v prostem času, med počitnicami, v vrtcu, šoli ali pri delu, če je mlada oseba že zaposlena. Registrirani športniki se lahko dodatno zavarujejo za nezgode, ki se zgodijo na treningih in tekmovanjih.

Nezgodno zavarovanje omogoča:

kritje lažjih in težjih poškodb,

nadomestilo za bolnišnični dan,

progresivno izplačilo pri težjih poškodbah,

mesečno nezgodno rento,

možnost kritja za nezgodno smrt za otroke, starejše od 14 let, pri sklenitvi z zastopnikom.

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Visoka kritja za najzahtevnejše primere

Ob sklepanju zavarovanja se lahko odločite za enega od treh paketov ali pa sami izberete obseg in višino kritij ter tako sklenete zavarovanje popolnoma po meri svojega otroka ali mladostnika. Med paketi izstopa paket Comfort, ki od 1. 6. 2026 vključuje tudi visoka kritja za težje poškodbe s progresijo: zavarovalna vsota znaša 300.000 evrov, pri 100-odstotni stopnji težjih poškodb pa izplačilo doseže 1.000.000 evrov.

S sklenitvijo paketa Comfort oziroma zavarovanja s kritjem težjih poškodb s progresijo v višini 300.000 EUR pridobite tudi dostop do preventivnega programa Moj življenjski slog. Ta vključuje strokovne usmeritve in digitalna orodja za spremljanje napredka na področju prehrane, gibanja, spanca in obvladovanja stresa.

Kako preprosto uveljaviti zavarovanje?

Ko se otrok poškoduje, staršem veliko pomenijo predvsem hitre in lahko dostopne informacije ter enostavni postopki. Tako je zato tudi uveljavljanje zavarovalnine:

Prijava že med zdravljenjem: nezgodo lahko prijavite, še preden je zdravljenje zaključeno. Izplačilo je mogoče, ko je iz zdravstvene dokumentacije razvidna poškodba ali diagnoza.

Spletna prijava: škodni dogodek lahko uredite prek spletnega obrazca ali v digitalni poslovalnici i.triglav.

Prihranite ob sklenitvi

Starši lahko ob sklenitvi novega zavarovanja prek spleta ali zastopnika uporabite kodo UGODNO15 za 15 % popust. Premijo pa lahko dodatno znižate s popustom Triglav komplet in ob sočasnem zavarovanju treh ali več otrok izkoristite še 20 % popust za veliko družino.

Sodelujte v nagradi igri za družinsko doživetje

Ob sklenitvi ali obnovi nezgodnega zavarovanja otrok in mladih do 31. 10. 2026 lahko sodelujete tudi v nagradni igri. Glavna nagrada je petdnevno družinsko potovanje v Pariz z obiskom Disneylanda.

Zavarovanje lahko hitro in enostavno sklenete preko spleta ali pri zastopniku.

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav