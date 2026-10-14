Ko je jeseni vse prvič: kako otroku pomagati skozi nove izzive

Prvi šolski tabor brez staršev. Prva predstavitev pred celim razredom. Prvi nastop v glasbeni šoli. Nova športna ekipa. Prvi večji test. Nova učiteljica, novi sošolci, nova dejavnost … Kaj to prinaša s seboj?

Za odraslega so to morda čisto običajni koraki odraščanja. Za otroka pa je lahko vsaka nova situacija svet zase, poln pričakovanja, navdušenja, pa tudi treme, negotovosti in vprašanj, ki jih včasih niti ne zna ubesediti.

Navdušenje in strah lahko obstajata hkrati

Otrok lahko tedne govori o tem, kako komaj čaka šolo v naravi, nato pa večer pred odhodom nenadoma vpraša, ali bi lahko ostal doma. Lahko doma brez težav petkrat ponovi predstavitev, pred učilnico pa ga tik pred nastopom stisne v želodcu. Lahko se veseli novega treninga, toda ko pride trenutek, da sam stopi skozi vrata telovadnice, se nenadoma oklepa vaše roke.

To ne pomeni, da si je premislil ali da na izkušnjo ni pripravljen. Nova situacija je lahko preprosto hkrati vznemirljiva in strašljiva. Otroci še nimajo vedno besed za vse, kar občutijo. Včasih se negotovost pokaže kot večja razdražljivost, večerna zaskrbljenost, jokavost ali nenehno preverjanje, kaj se bo zgodilo.

V otroškem svetu so lahko majhne stvari zelo velike

Odrasli imamo prednost izkušenj. Vemo, da ena napačna poved med predstavitvijo ne pomeni katastrofe. Da bo prvi večer na taboru minil. Da ena slabša ocena ne določa prihodnosti. Otrok tega občutka perspektive še nima. Zanj je lahko jutrišnja predstavitev trenutno najpomembnejši dogodek tedna. Prva noč brez staršev nekaj čisto novega. Prvi poraz na tekmi pa veliko več kot samo rezultat na semaforju. Prav zato ni vedno najbolj uporabno reči: »Saj ni nič takega.« Zanj v tistem trenutku je.

Veliko več lahko naredimo s tem, da njegov občutek vzamemo resno, ne da bi ga dodatno povečevali. Da ga vprašamo, kaj ga najbolj skrbi. Da skupaj pogledamo, kako bo potekal naslednji dan, in mu damo občutek, da mu ni treba biti popolnoma brez strahu, da bi nekaj vseeno zmogel.

FOTO: InnoPharma

Kako z majhnimi vsakdanjimi rituali pri naših najmlajših ohraniti občutek ravnovesja?

Predvsem pri novih situacijah otrokom pogosto pomaga nekaj, kar ostaja enako. Velikokrat je dovolj že objem pred odhodom, kratek pogovor v avtomobilu ali najljubši predmet v nahrbtniku. Majhen ritual, ki ga otrok pozna tudi takrat, ko je vse drugo novo. Takšna predvidljivost mu lahko pomaga ustvariti občutek varnosti ravno v trenutkih, ko mora narediti korak iz cone udobja.

Del takšne rutine so lahko tudi naravne Bachove kapljice RESCUE® KIDS z okusom jagode, namenjene podpori pri vsakodnevnih čustvenih izzivih otrok doma, v vrtcu ali šoli. Vsebujejo originalno mešanico petih Bachovih cvetnih esenc. Zaradi preproste uporabe jih lahko vključimo v rutino pred trenutki, ko otroka čaka nekaj novega ali zanj čustveno zahtevnejšega. Štiri kapljice lahko otrok zaužije neposredno ali jih dodamo njegovi izbrani pijači.

Vsak »prvič« nekoč postane »saj to že znam«

Prvi tabor bo nekoč postal tretji. Prva predstavitev bo čez čas samo še ena predstavitev. Otrok, ki danes pred vrati novega treninga nekoliko močneje drži vašo roko, bo morda čez nekaj tednov stekel skozi ista vrata, ne da bi se sploh obrnil. Toda do tega pride skozi vse tiste male prve korake.

Naša naloga ni, da pred otrokom odstranimo vsako situacijo, zaradi katere mu je neprijetno. Pomagamo mu lahko predvsem tako, da ga skozi takšne trenutke spremljamo in mu pokažemo, da so trema, negotovost in vznemirjenje normalen del novih izkušenj.

Izdelki so na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah in v spletni trgovini bachrescue.si .

. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočena dnevna količina oziroma odmerek se ne sme prekoračiti.

Vir: Zakon o zdravilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 in 87/11), II. VRSTE ZDRAVILSKE DEJAVNOSTI, 4. člen.

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