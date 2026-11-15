Kljub redni vadbi težave ne izginejo (odgovarja fizioterapevt)

V zadnji objavi ste predstavili problematiko diastaze trebušnih mišic. Tudi sama imam podobne in še nekatere druge težave. Sicer sem redno športno aktivna, udeležujem se vodenih vadb, ki pa niso prilagojene mojim sposobnostim in težavam. Vadba mi sicer pomaga, vendar imam občutek, da mi še nekaj manjka oziroma da bi morala nekaj spremeniti. Mi lahko podate kak namig? Zanima me tudi, kakšen pomen dajete preventivi. Zahvaljujem se vam za nasvet.

Odgovarja fizioterapevt Anže Sirc

Odzivi na zadnjo objavo, v kateri sem predstavil svoje izkušnje pri razmiku ali diastazi trebušnih mišic, kar pogosto vodi tudi do stopnjevanja težav v ledvenem delu, so bili res številni. Vesel sem povratnih informacij.

Vsakodnevno v ordinaciji obravnavam paciente, ki na žalost pridejo kar malo prepozno. Pravijo, da so nekako navajeni živeti z bolečinami, ki po določenem času izzvenijo in se spet pojavijo in tako iz leta v leto. Težave blažijo na raznorazne načine. Veliko jih jemlje protibolečinske tablete. Najbrž nam je vsem jasno, da tako ne odpravljamo vzroka bolečine. Ko postane prehudo, začnejo iskati drugačno pomoč in rešitve. Na žalost se v tem času stopnjujejo tudi poškodbe tkiva in s tem zmanjšajo možnosti za odpravo vzroka težave, pa tudi za optimalno funkcijo telesa.

Kot fizioterapevt sem se specializiral za preprečevanje in reševanje težav v ortopediji, travmatologiji, preventivi v športu in na delovnem mestu, zato bom usmeril razmišljanje o preventivi na teh področjih. Na ortopedski kliniki sem dodobra spoznal problematiko tako pri otrocih, vrhunskih športnikih, kot tudi pri starejši populaciji. Pri sodelovanju z reprezentancami in klubi sem si izdelal mozaik potreb športnika za doseganje vrhunskih rezultatov. Vse to znanje mi pomaga pri razumevanju nastanka težav in njihovem odpravljanju.

Če vsa družina stopi skupaj in začne upoštevati samo osnovne elemente zdravega načina življenja, se bodo pozitivni rezultati hitro pokazali pri vseh članih, pa naj bodo mladi ali starejši.

Kot primer bom predstavil mlade športnike, s katerimi se vsakodnevno ukvarjam. Opažam številne preobremenitve, skrajšanje mišic, slabo držo, slabe prehranjevalne navade, nepotrebno ponočevanje z ekranom v rokah, nepravilno izvedene vaje. Naj se dan začne z zdravim polnovrednim zajtrkom, sledijo naj tudi taka malica, kosilo ter malica pred treningom. Po treningu je treba čim prej zaužiti kakovosten obrok. Tako bo razvijajoče se telo dobilo potrebne snovi za učinkovito regeneracijo, krepitev mišic in energijo za razmišljanje. Zjutraj bi bilo smiselno narediti vaje za izboljšanje koordinacije in kontrole drže telesa, raztezne vaje in kako vajo za stimulacijo mišic, ki so prešibke. Že v petih minutah se da narediti marsikaj. Če vsa družina stopi skupaj in začne upoštevati samo osnovne elemente zdravega načina življenja, se bodo pozitivni rezultati hitro pokazali pri vseh članih, pa naj bodo mladi ali starejši.

Strokovno načrtovan trening, kar je v pristojnosti trenerjev, bi moral krepiti zdravje športnika. Vsi si želimo napredka, vendar ne za vsako ceno. Preobremenjevanje na dolgi rok ne prinese pozitivnih rezultatov, saj to hitro pripelje do poškodb, s katerimi pa športnik izgublja potencial za napredek. Učinkovito ogrevanje na začetku in postopno umirjanje telesa na koncu bi morali biti sestavni del vsakega treninga. Pogosto se temu nameni premalo časa ali se to celo izpusti. Kvaliteta bi morala imeti prednost pred kvantiteto, vendar pa je za vse to treba imeti veliko znanja.

Namesto mladega športnika si lahko zamislite računovodkinjo, gozdarja, kmeta, avtomehanika, gospodinjo, babico in dedka, sebe. Vsak lahko na sebi preizkusi ta osnovna priporočila. Poskusite zdržati 18 dni in se nato odločite, ali je smiselno nadaljevati. Dobro bi bilo pridobiti tudi specifično znanje glede na vaš poklic, telesne sposobnosti in že pridobljene težave, zato pojdite do primerno usposobljenega strokovnjaka, da bo vse skupaj bolj učinkovito in varno.