Še pred nekaj desetletji je kivi veljal za eksotičen sadež, ki smo ga povezovali predvsem z Novo Zelandijo in toplimi kraji. Danes ga najdemo tudi na slovenskih vrtovih in pri domačih pridelovalcih, ne le na Primorskem, kjer so podnebne razmere za njegovo gojenje najugodnejše. Njegovi rjavi, rahlo kosmati plodovi dozorijo jeseni, zato je november odličen čas, da si ta sadež privoščimo nekoliko pogosteje.

Kivi že dolgo slovi kot zakladnica vitamina C, vendar raziskave kažejo, da njegove koristi za zdravje segajo še dlje. Posebno pozornost znanstvenikov je pritegnil njegov vpliv na prebavo, ki so ga potrdili tudi evropski strokovnjaki, njihove ugotovitve pa je leta 2025 uradno priznala Evropska komisija. A ta sadež ima tudi svoje posebnosti, zaradi katerih ni primerno živilo za vse ljudi.

Izvira iz Kitajske, zaslovel pa je zaradi Nove Zelandije

Čeprav kivi danes najpogosteje povezujemo z Novo Zelandijo, ne izvira od tam. Njegova domovina je Kitajska, kjer so divje vrste kivija poznali že stoletja pred začetkom sodobnega komercialnega gojenja. Kivi raste na bujni, oleseneli vzpenjavki iz rodu Actinidia, ki spada v družino aktinidijevk. Najbolj razširjeni zeleni kivi pripada vrsti Actinidia deliciosa. Zanimivo je, da je njegov plod z botaničnega vidika jagoda, čeprav ga po videzu nikoli ne bi uvrstili med jagodičevje.

V začetku 20. stoletja so semena rastline iz Kitajske prinesli na Novo Zelandijo, kjer so se začeli ukvarjati z njenim gojenjem in žlahtnjenjem. Tam je nastala tudi znamenita sorta Hayward, ki je še danes ena najbolj razširjenih sort zelenega kivija. Sprva so sadež imenovali kitajska kosmulja, leta 1959 pa so mu novozelandski izvozniki nadeli tržno ime kiwifruit. Ime so povzeli po novozelandskem ptiču kiviju, katerega rjavo, kosmato perje nekoliko spominja na lupino sadeža.

Kivi je nato osvojil svet, njegovo gojenje pa se je razširilo v Evropo. Danes ga med drugim pridelujejo v Italiji, Grčiji in Franciji, uspeva pa tudi v Sloveniji. Čeprav potrebuje dovolj toplote, vlage in zaščito pred močnejšimi pozebami, ga je mogoče ob ustreznih razmerah gojiti zunaj tradicionalno najtoplejših območij.

Kivi uspeva tudi v Sloveniji. Marsikdo ga posadi ob hiši ali pergoli, podobno kot vinsko trto. Foto: Shutterstock

Več vitamina C kot v pomaranči

Ko govorimo o sadežih, bogatih z vitaminom C, večina najprej pomisli na limone in pomaranče, a je tudi kivi odličen vir tega antioksidanta. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) vsebuje 100 gramov kivija približno 71 miligramov vitamina C, medtem ko ga enaka količina pomaranče vsebuje približno 50 miligramov. Vsebnost tega vitamina pa je lahko še občutno višja pri določenih sortah kivija, denimo zlatem.

Vitamin C prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema, sodeluje pri nastajanju kolagena, pomembnega za kožo in žile, pomaga zaščititi celice pred oksidativnim stresom ter izboljšuje absorpcijo železa iz živil rastlinskega izvora. Kivi poleg tega vsebuje tudi prehranske vlaknine, kalij, vitamin K in vitamin E, njegova energijska vrednost pa je razmeroma nizka, zato je dietno živilo.

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Dva kivija na dan lahko pomagata pri zaprtju

Prav vpliv kivija na prebavo je eno najbolj zanimivih področij raziskovanja tega sadeža. Znanstveniki so namreč ugotovili, da lahko redno uživanje zelenega kivija pomaga ljudem, ki imajo težave z zaprtjem.

V mednarodni raziskavi, objavljeni leta 2023 v znanstveni reviji American Journal of Gastroenterology, je sodelovalo 184 ljudi, med njimi tudi posamezniki, ki so se spopadali s kroničnim zaprtjem ali sindromom razdražljivega črevesja, ki ga spremlja zaprtje. Udeleženci so štiri tedne vsak dan jedli po dva zelena kivija, v drugem delu raziskave pa so preizkusili še učinek prehranskih vlaknin indijskega trpotca. Med obema obdobjema so imeli premor. Raziskovalce je zanimalo, ali lahko tako preprosta sprememba prehrane vpliva na delovanje črevesja.

Rezultati so bili spodbudni. Pri ljudeh z zaprtjem je redno uživanje kivija pripomoglo k pogostejšemu odvajanju blata in boljšemu prebavnemu počutju. Izboljšali so se tudi nekateri neprijetni simptomi, povezani z zaprtjem.

Da ugoden vpliv zelenega kivija na prebavo ni zgolj ljudsko prepričanje, potrjuje tudi odločitev Evropske komisije iz julija 2025. Na podlagi znanstvene presoje Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) je namreč uradno priznala, da redno uživanje zelenega kivija prispeva k normalnemu delovanju črevesja, saj spodbuja pogostejše odvajanje blata. Ugotovitev je vključila tudi v evropsko zakonodajo, ki določa, katere koristi živil smejo proizvajalci navajati pri njihovem označevanju in oglaševanju.

Pri tem je pomembno poudariti, da se odločitev nanaša na sveži zeleni kivi sorte Hayward, koristni učinek pa je povezan z dnevnim zaužitjem 200 gramov njegovega užitnega dela. To je približno količina dveh večjih oziroma treh manjših sadežev.

Za blagodejni vpliv na prebavo je verjetno zaslužna kombinacija prehranskih vlaknin, vode in drugih sestavin kivija. Med njimi je tudi encim aktinidin, ki pomaga razgrajevati beljakovine, vendar raziskovalci še preučujejo, kolikšen je njegov neposredni prispevek k delovanju črevesja.

Zlati kivi je običajno dražji in slajši od zelenega, vendar višja cena še ne pomeni, da je tudi bolj zdrav. Foto: Shutterstock

Kivi povzroča alergije

Kljub številnim prehranskim prednostim kivi ni primeren za vsakogar. Pri nekaterih ljudeh lahko že majhna količina povzroči neprijetno srbenje in zbadanje v ustih, otekanje ustnic ali jezika, v hujših primerih pa celo otekanje žrela in težave z dihanjem. Razlog se skriva v beljakovinah, ki jih vsebuje sadež. Imunski sistem jih pri občutljivih posameznikih napačno prepozna kot nevarne in sproži alergijsko reakcijo.

Eden najbolje raziskanih alergenov zelenega kivija je aktinidin, označen z imenom Act d 1. Zanimivo je, da gre za isti encim, ki sodeluje pri razgradnji beljakovin in zaradi katerega lahko kivi uporabljamo tudi za mehčanje mesa. Toda aktinidin ni edina alergena beljakovina v kiviju. Znanstveniki so jih prepoznali več, zato so lahko tudi alergijske reakcije pri posameznikih precej različne.

Pri nekaterih ljudeh je alergija na kivi povezana z alergijo na cvetni prah. Ker imajo nekatere beljakovine v cvetnem prahu in kiviju podobno zgradbo, se lahko imunski sistem odzove na oboje. Temu pravimo navzkrižna alergijska reakcija. Takšna povezava je znana predvsem pri občutljivosti na cvetni prah breze, pa tudi nekaterih drugih rastlin. Pri prizadetih se lahko po zaužitju surovega kivija pojavi tako imenovani sindrom alergije na cvetni prah in hrano, za katerega so značilni srbenje, ščemenje ali blago otekanje v ustih in žrelu.

Druga znana povezava je alergija na naravni lateks. Nekateri ljudje, ki so alergični nanj, se lahko odzovejo tudi na kivi, banane, avokado ali kostanj, saj njihovi alergeni vsebujejo podobne beljakovinske strukture. Vendar alergija na kivi ni vedno posledica navzkrižne reakcije. Pri nekaterih ljudeh gre za neposredno alergijo na beljakovine samega sadeža. Takšne reakcije so lahko tudi precej resnejše.

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Je alergija na kivi lahko smrtno nevarna?

Čeprav so številne alergijske reakcije na kivi blage in omejene na ustno votlino, lahko pri nekaterih posameznikih pride do anafilaksije, hude sistemske alergijske reakcije, ki lahko ogrozi življenje. Posebej nevarni so občutek stiskanja ali otekanja grla, oteženo dihanje, piskanje v prsih, hripavost, izrazita omotica ali občutek, da bomo izgubili zavest. Ob takšnih simptomih je potrebna takojšnja nujna medicinska pomoč.

Pomembno je vedeti tudi, da resne alergijske reakcije ne spremljajo vedno izpuščaji. Prav tako predhodna blaga reakcija ni zagotovilo, da bo naslednja enako blaga. Ljudje, ki so po kiviju že imeli težave z dihanjem ali občutek otekanja grla, se morajo do alergološke obravnave sadežu strogo izogibati. Specialist lahko z ustreznimi preiskavami presodi, za kakšno alergijo gre in ali je treba predpisati adrenalinski avtoinjektor.

Posebna previdnost je potrebna tudi pri sadnih solatah, smutijih, sladicah in drugih jedeh, kjer kivi morda ni očitna sestavina. Že njegov sok se lahko prenese na drugo sadje, zato zgolj odstranjevanje koščkov kivija iz sadne solate ni zanesljiva zaščita pred alergijsko reakcijo.

Zeleni ali zlati kivi: je dražji res boljši? V zadnjih letih postaja vse bolj priljubljen tudi zlati oziroma rumeni kivi, ki ga na mednarodnem trgu promovira predvsem novozelandsko podjetje Zespri. Njegova najbolj znana različica je SunGold, ki jo od klasičnega zelenega kivija ločimo po bolj gladki, manj kosmati lupini in izrazito rumenem mesu. Razlikuje pa se tudi po okusu. Medtem ko je zeleni kivi običajno bolj kiselkast in osvežilen, je zlati praviloma slajši, z nežnejšo aromo, ki nekatere spominja na tropsko sadje. Zlati kivi ni zgolj zrel zeleni kivi, temveč gre za drugačne sorte, razvite z dolgotrajnim žlahtnjenjem. SunGold je nastajal več kot desetletje in je nasledil starejše zlate sorte, ki so imele težave z občutljivostjo za določene bolezni rastlin. Zlati kivi je zato praviloma občutno dražji od zelenega. Od zelenega se zlati kivi razlikuje tudi po hranilni vrednosti. Zlati kivi lahko vsebuje še več vitamina C kot zeleni, medtem ko je zeleni praviloma nekoliko bogatejši s prehranskimi vlakninami. Obe vrsti sta tako odlična izbira za zdravo prehrano. Poleg tega ima zlati kivi tudi drugačno sestavo alergenih beljakovin kot zeleni, vendar to nikakor ne pomeni, da je za alergike varen. V manjši klinični raziskavi so preverjali odziv ljudi z dokazano alergijo na zeleni kivi na zlato različico sadeža, in odkrili, da so štirje od petih udeležencev alergijsko reagirali tudi na zlati kivi. Čeprav je bila raziskava majhna, jasno kaže, da lahko med alergenimi beljakovinami obeh vrst obstaja pomembna navzkrižna reaktivnost. Zlati kivi zato ni primerna alternativa za ljudi z alergijo na zeleni kivi. Ali je zlati kivi vreden višje cene, je zato predvsem vprašanje okusa in osebnih želja. Če nam je pomembna predvsem hranilna vrednost, ni prepričljivih razlogov, da bi morali zaradi zdravja posegati prav po dražji različici. Če vam zlati kivi ponujajo kot manj alergenega, pa bodite previdni in ne nasedajte obljubam, ki niso znanstveno podprte s strani specialistov alergologov.

S kivijem lahko zmehčamo tudi meso

Kivi ima še eno zanimivo lastnost, ki pride prav v kuhinji. Zaradi encima aktinidina, ki razgrajuje beljakovine, lahko deluje kot naravno sredstvo za mehčanje mesa. Podoben učinek imata tudi ananas, ki vsebuje bromelain, in papaja, v kateri najdemo papain.

Če želimo zmehčati nekoliko trši kos mesa, ga lahko premažemo z manjšo količino pretlačenega svežega kivija. Encim začne delovati na beljakovine na površini mesa in tako spremeni njegovo teksturo. Vendar s količino in časom mariniranja ne smemo pretiravati. Če meso predolgo pustimo v stiku s kivijem, lahko njegova površina postane neprijetno mehka ali celo kašasta. Zato je priporočljivo začeti s kratkim mariniranjem v hladilniku.

Pri tem pa velja pomembno opozorilo: meso, marinirano v kiviju, ni varno za ljudi z alergijo na ta sadež. Tudi če kivi pred pripravo odstranimo ali meso toplotno obdelamo, ni mogoče zagotoviti, da bodo alergeni odstranjeni.

Če ste alergični na kivi, bodite previdni pri uživanju pripravljenih sadnih solat, saj pogosto vsebujejo ta sadež. Tudi če koščke kivija odstranite, lahko njegovi alergeni ostanejo na drugem sadju. Foto: Shutterstock

Kako kivi pravilno dozoreti in shraniti?

Kivije pogosto kupimo še precej trde, saj jih pridelovalci obirajo, preden se povsem zmehčajo. Takšni sadeži lahko ob pravilnem skladiščenju ostanejo uporabni dalj časa. Če želimo, da hitreje dozorijo, jih lahko položimo v papirnato vrečko skupaj z jabolkom ali banano, saj sproščata plin etilen, ki spodbuja zorenje.

Zrel kivi je na nežen pritisk rahlo prožen, vendar ne sme biti izrazito mehak, udrt ali imeti neprijetnega vonja. Ko doseže želeno zrelost, ga lahko prestavimo v hladilnik in tako upočasnimo nadaljnje mehčanje.

Kivi je torej veliko več kot le zanimiv, s kosmato lupino prekrit sadež. Njegova bogata hranilna sestava in znanstveno potrjeni učinki na prebavo so dobri razlogi, da ga vključimo v prehrano. A ob vseh koristih ne smemo pozabiti, da lahko pri nekaterih ljudeh povzroči tudi resne alergijske reakcije in da niti dražji zlati kivi zanje ni nujno varnejša izbira.