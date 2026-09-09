Kako zdrave so hruške: raziskava razkriva prednost starih sort z Balkana

Hruška in jabolko sta v naši kolektivni zavesti neločljivo povezana sadeža. Oznanjata začetek jeseni in kot pravi znana otroška pesmica jih takrat še ježek hiti nabadati. A čeprav sta si tako sorodna (tako botanično kot geografsko), je jabolko skozi človeško zgodovino pridobilo večji ugled in postalo simbol obilja, skušnjave in raja, čeprav v Svetem pismu ni nikjer eksplicitno zapisano, da sta Adam in Eva užila prav jabolko. Sladka, medena hruška se je medtem skotalila med tepke revežev. Kar je pravzaprav velika krivica, saj so hruške bile že od antike dalje izredno cenjen sadež.

Hruške spadajo med najstarejše sadne vrste, ki jih je človek začel gojiti. Njihov rod Pyrus ima svoje daljne korenine v Aziji, skozi tisočletja pa so se različne vrste in pozneje sorte širile proti zahodu, pri čemer sta se evropska in azijska skupina hrušk razvijali precej ločeno. Ljudje so divje hruške nabirali že dolgo pred začetkom načrtnega sadjarstva, o njihovem gojenju in različnih sortah pa imamo pisne dokaze že iz antike.

Kako zelo cenjene so bile, priča tudi Homerjeva Odiseja. V bujnem vrtu kralja Alkinoja, kjer sadje tako rekoč nikoli ne neha zoreti, hruške rastejo ob jablanah, figah, granatnih jabolkih, oljkah in vinski trti. Nekaj stoletij pozneje so Rimljani poznali že presenetljivo veliko različnih hrušk. Plinij Starejši je v svojem delu Naturalis Historia opisal 41 vrst oziroma sort hrušk.

Hruška torej nikakor ni bila le skromen podeželski sadež. Bila je sadje vrtov, gostij in skrbno vzgojenih sort. Danes pa jo pogosto jemljemo kot nekaj povsem vsakdanjega, čeprav tudi sodobne raziskave kažejo, da je v njenem sladkem, sočnem mesu in še posebno v olupku, precej več dragocenih snovi, kot bi sklepali na prvi pogled.

Ena srednje velika hruška vsebuje približno šest gramov vlaknin, zato lahko pomembno prispeva k dnevnemu vnosu. Foto: Shutterstock

Hranilne snovi v hruškah

Če so antični pisci pri hruškah občudovali predvsem njihov okus in raznolikost, danes lahko precej natančneje pogledamo, kaj se skriva pod lupino. In prav tu postane jasno, da hruška ni le sladek jesenski priboljšek. Srednje velik sadež ima približno sto kilokalorij, okoli 27 gramov ogljikovih hidratov in približno šest gramov prehranskih vlaknin, kar je za en sam kos sadja precejšnja količina.

Svetovna zdravstvena organizacija odraslim priporoča najmanj 25 gramov naravno prisotnih prehranskih vlaknin na dan, kar pomeni, da lahko že ena hruška prispeva skoraj četrtino priporočene dnevne količine. Vsebuje še vitamin C, vitamin K, kalij, baker ter manjše količine nekaterih vitaminov skupine B.

Hruške vsebujejo tudi številne bioaktivne rastlinske spojine, predvsem polifenole. Pregledni znanstveni članek, objavljen leta 2026 v reviji Food Science and Human Wellness, jih je popisal presenetljivo veliko: med drugim 43 fenolnih kislin, 64 flavonoidov in 24 triterpenoidov. Med njimi so klorogenska kislina, kvercetin in epikatehin, v rdeče obarvanih sortah pa tudi antocianini.

Zanimivo je, da so hruškam zdravilne učinke pripisovali že dolgo pred sodobnimi raziskavami. V tradicionalni kitajski medicini so jih več kot dva tisoč let uporabljali predvsem pri žeji, vročini in kašlju oziroma težavah z dihali. Danes znanstveniki res proučujejo protivnetne in druge bioaktivne učinke njihovih spojin, vendar za zdaj ni dovolj dokazov, da bi lahko hruške obravnavali kot zdravilo za bolezni dihal.

A pri razlagi teh učinkov moramo ostati previdni. Del raziskav o bioaktivnih spojinah v hruškah je laboratorijskih ali opravljenih na živalih, zato njihovih rezultatov ne moremo preprosto prenesti na človeka. Lahko pa zanesljivo rečemo, da hruška združuje vlaknine, vodo in številne rastlinske snovi, zaradi katerih je prehransko precej zanimivejša, kot daje slutiti njen skromni sloves.

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Olupka hruške ne zavrzimo

Veliko ljudi hruško pred uživanjem avtomatično olupi, ne zaveda pa se, da z lupino odstrani prav tisti del sadeža, kjer se skriva presenetljivo velik delež njegovih koristnih snovi. Raziskave različnih sort kažejo, da je v lupini precej več fenolnih spojin, flavonoidov in nekaterih drugih bioaktivnih snovi kot v mesu sadeža. V eni od raziskav desetih sort so bile koncentracije posameznih analiziranih spojin v lupini večkrat večje kot v sredici.

V lupini je tudi pomemben delež prehranskih vlaknin. Zato je pri zdravi in nepoškodovani hruški najbolj smiselno sadež oprati pod tekočo vodo in ga pojesti z olupkom vred. In to ne velja samo za domače ali ekološko pridelane hruške, ampak tudi za hruške iz običajne predelave, saj temeljito umivanje z vodo zadošča, da je varna za uživanje. Če nam lupina ni neprijetna, je pravzaprav škoda, da bi jo zavrgli, saj je prehransko gledano eden najzanimivejših delov hruške.

To se v telesu zgodi, če vsak dan uživamo hruške

Če bi morali izbrati področje, kjer so koristi hrušk najbolj oprijemljive, bi bilo to verjetno naše črevesje. Hruške namreč vsebujejo tako topne kot netopne prehranske vlaknine in obe vrsti imata pri prebavi svojo nalogo. Netopne vlaknine povečujejo volumen blata in pomagajo pri rednem odvajanju, med topnimi pa je pomemben predvsem pektin. Tega lahko fermentirajo bakterije v debelem črevesu, zato hruške ne hranijo le nas, temveč posredno tudi del naše črevesne mikrobiote.

Prav vlaknine skupaj z veliko vsebnostjo vode poskrbijo še za nekaj drugega – za sitost. Hruška je sladka in sočna, vendar ima razmeroma nizko energijsko gostoto. Če jo pojemo namesto piškotov, peciva ali drugega energijsko bogatega prigrizka, lahko zato pomaga tudi pri uravnavanju telesne teže.

To so preverjali tudi v raziskavah. V eni manjši klinični študiji so ženske s čezmerno telesno težo, ki so prehrani dodale jabolka ali hruške, v primerjavi s skupino, ki je uživala ovsene piškote podobne energijske vrednosti, nekoliko zmanjšale energijski vnos in telesno težo. Toda tu velja pomembna omejitev: iz tega ne moremo sklepati, da hruške same po sebi povzročijo hujšanje.

Raziskava desetih sort hrušk je pokazala, da je imela večina starih sort z Balkana več skupnih polifenolov kot komercialna sorta. Med proučevanimi starimi sortami posebej izstopale Budaljača, Dolokrahan in Krakača. Foto: Shutterstock

Hruške in krvni sladkor: jih lahko uživajo diabetiki?

Sladek okus hruške hitro ustvari vtis, da vsebuje ogromno sladkorja. Srednje velik sadež ga ima približno 17 gramov, vendar je pomembno, v kakšni obliki ga zaužijemo. Sladkor iz cele hruške namreč ne pride v telo tako kot sladkor iz sladke pijače. V sadežu ga spremljajo voda, vlaknine in nepoškodovana rastlinska struktura, zaradi česar prebava in absorpcija ogljikovih hidratov potekata počasneje. Prav zato celega sadja pri zdravem človeku ni smiselno obravnavati kot nekaj, čemur bi se morali zaradi vsebnosti sladkorja izogibati.

Zanimive so tudi velike opazovalne raziskave. Analiza podatkov iz treh obsežnih ameriških kohort, v katerih je sodelovalo več kot 180.000 ljudi, je pogostejše uživanje celih jabolk in hrušk povezala z nekoliko manjšim tveganjem za razvoj sladkorne bolezni tipa 2. Pri sadnih sokovih pa se je pokazala nasprotna povezava: večje uživanje je bilo povezano z večjim tveganjem. To seveda ne pomeni, da hruška preprečuje sladkorno bolezen, lepo pa pokaže razliko med tem, ali sadje pojemo celo ali iz njega iztisnemo sok in pri tem odstranimo velik del vlaknin.

Tudi ljudem s sladkorno boleznijo se hrušk ni treba izogibati. Boljša izbira kot njihov sok ali posušene hruške je cela sveža hruška, pomembna pa je velikost porcije, saj srednje velika hruška vsebuje približno 27 gramov ogljikovih hidratov. Manjša hruška je zato lahko primerna porcija sadja, natančna količina pa je odvisna od posameznikovega načina prehranjevanja in zdravljenja.

Še posebej pri ljudeh, ki štejejo ogljikove hidrate ali odmerek inzulina prilagajajo obroku, je treba hruško vključiti v skupno količino zaužitih ogljikovih hidratov. Pravila, da bi smeli diabetiki pojesti le določeno število hrušk na dan, ni, pomembnejše je, da sadje razporedijo čez dan in ne zaužijejo večje količine naenkrat.

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Učinki hrušk na zdravje srca

V veliko člankih boste zasledili trditve, da uživanje hrušk ščiti pred boleznimi srca, kar drži do neke mere. Ta sadež ni ravno zdravilo, vsebuje pa več sestavin, ki sodijo v prehrano, prijazno srcu in ožilju. Med njimi so prehranske vlaknine, kalij in različni polifenoli.

Posebej zanimive rezultate je dala manjša klinična raziskava, v kateri je sodelovalo 40 odraslih z metaboličnim sindromom. Dvanajst tednov so vsak dan zaužili dve srednje veliki hruški ali energijsko primerljiv kontrolni napitek. Pri skupini, ki je jedla hruške, so raziskovalci opazili zmanjšanje pulznega tlaka in majhno zmanjšanje obsega pasu. Pri sistoličnem krvnem tlaku se je pokazal trend znižanja, vendar rezultat ni dosegel statistične značilnosti.

Rezultat raziskave je obetaven, ker je šlo za majhen obseg udeležencev, pa iz nje še ne moremo zaključiti, da lahko dve hruški na dan začnemo obravnavati kot terapijo za povišan krvni tlak. Veliko trdnejši so dokazi, da je za srce koristna prehrana kot celota, ta pa mora biti bogata s sadjem, zelenjavo, stročnicami, polnovrednimi žiti in vlakninami. Hruške se v takšen jedilnik zelo lepo vključijo.

So rdeče hruške bolj zdrave od zelenih? Katera vrsta je najboljša?

Ko govorimo o sadju, pogosto velja, da temnejše zlasti rdeče in vijolične barve pomenijo tudi več zaščitnih rastlinskih snovi. Pri hruškah je deloma res tako. Rdeče oziroma rdečkasto obarvane sorte vsebujejo antocianine, rastlinske pigmente z antioksidativnimi lastnostmi. Toda ali to pomeni, da bi morali med zeleno in rdečo hruško vedno izbrati slednjo? Ne nujno.

Pri hruškah namreč ni ene sorte, ki bi jo lahko razglasili za najbolj zdravo. Vsebnost polifenolov, organskih kislin in drugih bioaktivnih spojin se med posameznimi sortami precej razlikuje, nanjo pa vplivajo tudi podnebje, leto pridelave, stopnja zrelosti, način gojenja in celo shranjevanje.

Zanimiva je raziskava desetih sort hrušk, pri kateri je sodelovala tudi Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani. Raziskovalci so primerjali devet tradicionalnih sort z Balkana z eno komercialno sorto ter ugotovili precejšnje razlike v vsebnosti sladkorjev, organskih kislin in polifenolov. Večina proučevanih tradicionalnih sort je vsebovala več skupnih polifenolov kot primerjana komercialna sorta, posebno visoke vrednosti pa so izmerili pri sortah Budaljača, Dolokrahan in Krakača.

Namesto da torej iščemo eno »najbolj zdravo« sorto hrušk, je precej bolj smiselno uživati različne sorte. Rdeče, zelene, rumene, stare domače in bolj razširjene komercialne – vsaka ima nekoliko drugačno sestavo. Še en razlog več, da se jeseni ne ustavimo vedno pri isti.

Sveža hruška z olupkom je najboljša izbira, medtem ko je pri suhih hruškah in soku zaradi skoncentriranih sladkorjev potrebne več zmernosti. Foto: Shutterstock

Koliko hrušk je priporočljivo pojesti na dan?

Če pričakujete priporočilo v slogu »ena hruška na dan«, je odgovor nekoliko manj preprost. Uradnega priporočila, koliko hrušk naj bi pojedli dnevno, namreč ni. Svetovna zdravstvena organizacija odraslim priporoča najmanj 400 gramov sadja in zelenjave na dan, pri čemer je pomembno, da je izbor čim bolj raznovrsten. Srednje velika hruška tehta približno 180 gramov, zato se zlahka vključi v priporočeni dnevni vnos.

Za večino zdravih odraslih je ena hruška na dan povsem običajna količina, v okviru raznolike prehrane sta lahko tudi dve. Nobene potrebe pa ni, da bi jih v sezoni jedli po več naenkrat samo zato, ker veljajo za zdrave. Tudi raziskava, v kateri so udeleženci 12 tednov uživali po dve hruški dnevno, ne pomeni, da je to nekakšen idealni odmerek. To je bila preprosto količina, ki so jo izbrali raziskovalci.

Še manj smiselne so različne »hruškove diete«, pri katerih ljudje več dni ali celo tednov uživajo skoraj izključno hruške. Čeprav so hruške hranljivo sadje, same ne morejo zagotoviti vseh beljakovin, maščob, vitaminov in mineralov, ki jih telo potrebuje. Takšna enolična prehrana lahko hitro postane prehransko neuravnotežena, večje količine hrušk pa lahko zaradi vlaknin, fruktoze in sorbitola povzročijo tudi precej neprijetne prebavne težave.

Pri sadju tako kot drugod velja, da več ni nujno bolje. Hruške naj bodo del pestre prehrane, ne pa nadomestilo za vse druge vrste sadja, kaj šele za celoten jedilnik.

Težave, ki nastopijo, če uživamo preveč hrušk in kdo naj se jih izogiba

Hruške za zdravega človeka v običajnih količinah niso nevarne, lahko pa nam prebavila precej hitro povedo, kdaj smo z njimi pretiravali. Kot smo že omenili, ena srednje velika hruška vsebuje okoli šest gramov vlaknin. To je njena velika prednost, a če nekdo sicer uživa malo vlaknin, nato pa naenkrat poje več hrušk, se lahko pojavijo napenjanje, vetrovi, krči ali mehkejše blato.

Še pomembnejša sta fruktoza in sorbitol. Hruške namreč spadajo med živila z večjo vsebnostjo tako imenovanih FODMAP-ov – kratkoverižnih ogljikovih hidratov, ki se pri nekaterih ljudeh v tankem črevesu slabše absorbirajo. Ko pridejo v debelo črevo, jih bakterije hitro fermentirajo, zaradi česar lahko nastajajo plini, obenem pa lahko v črevo pritegnejo več vode.

Večina ljudi zaradi tega nima težav, drugače pa je lahko pri sindromu razdražljivega črevesja. Pri teh posameznikih lahko večja količina hrušk sproži napihnjenost, bolečine ali drisko. Če torej po njih vedno znova opažamo podobne težave, razlog morda ni v tem, da so hruške »težke za želodec«, ampak da slabše prenašamo določene vrste ogljikovih hidratov.

Druga skupina ljudi, ki bi morala biti previdna pri uživanju hrušk, pa so osebe, ki so alergične na pelod breze. Razlog je v podobnosti beljakovin, saj hruške vsebujejo alergen Pyr c 1, ki je soroden glavnemu alergenu brezovega peloda Bet v 1. Imunski sistem lahko zaradi te podobnosti reagira tudi na surovo hruško, čeprav z njo sicer nimamo »prave« alergije na sadje.

Gre za tako imenovani sindrom pelod–hrana oziroma oralni alergijski sindrom. Najpogosteje se pokaže kot srbenje, ščemenje ali pekoč občutek v ustih in žrelu, lahko otečejo tudi ustnice. Simptomi se navadno pojavijo kmalu po zaužitju surovega sadeža. Veliko redkejše, a resnejše so reakcije z oteženim dihanjem, izrazitim otekanjem ali omotico. V takem primeru je potrebna takojšnja medicinska pomoč.

Hruške lahko uživajo tudi sladkorni bolniki, pomembni pa so velikost porcije, oblika sadeža in skupni vnos ogljikovih hidratov. Foto: Shutterstock

So bolj zdrave sveže, kuhane, pečene ali suhe hruške?

Največ koristi bomo iz hruške dobili, če jo zaužijemo svežo in z olupkom, saj tako ohranimo največ vlaknin, rastlinskih spojin in toplotno občutljivih hranil. Tudi kuhane, pečene ali dušene hruške so lahko dobra izbira: vlaknine s segrevanjem ne izginejo, lahko pa se zmanjša količina nekaterih vitaminov in spremeni vsebnost posameznih bioaktivnih snovi. Podobno velja za kompot, če mu ne dodamo veliko sladkorja; pri kupljenih konzerviranih hruškah pa je bolje izbrati tiste v vodi ali lastnem soku kot v gostem sladkornem sirupu.

Več previdnosti je potrebne pri suhih hruškah in soku. Pri sušenju se zaradi odstranjene vode sladkorji in energija močno skoncentrirajo, zato hitro zaužijemo več, kot bi pri svežem sadju. Pri soku pa izgubimo pomemben del vlaknin in sadež zaužijemo v obliki, ki jo telo absorbira hitreje. Tudi 100-odstotni hruškov sok zato ni enakovreden celemu sadežu. Hruškove pite, zavitki in druge sladice so seveda lahko del prehrane, vendar njihovega učinka ne določa le sadje, temveč tudi količina sladkorja, masla, smetane in testa.