Kako se pripraviti na neizogibno?

Ko govorimo o menopavzi, največkrat pomislimo na najbolj razširjene in očitne simptome, kot so vročinski oblivi, nespečnost in spremembe v razpoloženju. Vendar pa menopavza telesu prinaša tudi številne nevidne spremembe, katerih posledice se lahko pokažejo šele pozneje.

Hormonske spremembe lahko, poleg tega, da vplivajo na splošno počutje, utrujenost in spanec, vodijo tudi do zmanjšanja kostne gostote, kar sčasoma povečuje tveganje za nastanek osteoporoze. Ker začetnega zmanjševanja kostne gostote ne spremljajo bolečine, ga je težko zaznati pred zapleti, kot so zlomi, a je s preventivnimi ukrepi mogoče te težave omiliti.

Na to neizogibno obdobje ženskega življenja in pomen preprečevanja osteoporoze opozarjata tudi dva svetovna dneva, svetovni dan menopavze, 18. oktobra, in svetovni dan osteoporoze, 20. oktobra. Ker sta si dneva datumsko tako blizu kot težave, o katerih govorita, pa je pravi čas za pogovor o preventivi in načinih, kako v to življenjsko obdobje vstopati pripravljeno.

Ženske se za svoje zdravje in počutje namreč ne bi smele začeti zanimati šele ob prvih znakih menopavze. Za uspešno preventivo je pomembno ukrepati že prej.

FOTO: Medex

Kako menopavza vpliva na gostoto kosti?

Kosti so sestavljene iz živega tkiva, ki se skozi življenje obnavlja. Stare kostne celice se razgrajujejo, nadomešča pa jih novo kostno tkivo. Pri tem procesu ima pomembno vlogo tudi estrogen, katerega raven ob menopavzi upade. Ker sodeluje pri uravnavanju obnavljanja kostnega tkiva, lahko njegova znižana raven sčasoma vpliva na zmanjševanje kostne mase. Oslabljene kosti pa lahko opazimo šele ob zlomu, saj osteoporoza oslabi njihovo strukturo, zaradi česar so bolj nagnjene k zlomom tudi ob manjših obremenitvah.

V prvih petih letih po menopavzi lahko ženske izgubijo tudi do deset odstotkov kostne mase. Menopavza pa ni edini dejavnik, ki vpliva na nastanek osteoporoze in zmanjševanje kostne mase. Zdravje kosti je namreč odvisno tudi od starosti, dedne nagnjenosti, telesne teže, prehrane in količine gibanja, na nastanek osteoporoze pa lahko vplivajo tudi nekatere bolezni in zdravila. Vendar lahko s pravočasno preventivo zmanjšamo tveganje za nastanek osteoporoze in upočasnimo izgubljanje kostne mase.

Eden od načinov za ugotavljanje gostote kostne mase je merjenje mineralne kostne gostote. Ta preiskava sicer ni nujna za vsako žensko po 45. letu, saj je potreba po njej odvisna predvsem od starosti in dejavnikov tveganja. Za zdravje kosti pa lahko veliko naredite že s tem, da ohranjate zdravo telesno težo, se dovolj gibate, predvsem z vadbo za moč, uživate uravnoteženo prehrano in poskrbite za zadosten vnos hranil, pomembnih za zdravje kosti.

Kdaj je priporočljivo preveriti kostno gostoto? Meritev kostne gostote je še posebej priporočljiva za: Ženske po menopavzi, ki so utrpele zlom, pri katerem obstaja sum, da je povezan z osteoporozo.

Ženske po menopavzi, mlajše od 65 let, pri katerih je prisoten vsaj en dejavnik tveganja za osteoporozo.

Ženske po menopavzi, stare 65 let ali več, tudi če nimajo drugih dejavnikov tveganja za razvoj osteoporoze.

FOTO: Medex

Vadbe za moč, kot so vaje z utežmi, elastikami in lastno telesno težo, pomagajo ohranjati mišično moč, s tem pa podpirajo tudi zdravje kosti. Vadba pa ni vse, kar je potrebno za zdrav življenjski slog. Priporočljive so tudi druge oblike gibanja, kot so sprehodi, hoja po stopnicah in ples, saj te aktivnosti obremenjujejo kosti in tako prispevajo k ohranjanju njihove trdnosti.

FOTO: Medex

Začetek menopavze ni obsodba na slabo počutje in krhke kosti

Kot preventivni ukrep za ohranjanje zdravih kosti lahko svojo prehrano obogatite z živili, ki vsebujejo kalcij. Tega najlažje zaužijete z mlekom in mlečnimi izdelki ali dopolnili, pomemben pa je tudi zadosten vnos vitamina D3, ki ima vlogo pri absorpciji kalcija in fosforja, ter vitamina K2, ki ima prav tako vlogo pri ohranjanju zdravih kosti in normalnem strjevanju krvi.

Izguba kostne mase seveda ni edini neželeni rezultat menopavze. Veliko žensk se pri vstopu v to obdobje bori z vsakodnevnim slabšim spancem, slabim počutjem in razdražljivostjo, kar vodi v vedno več utrujenosti in spremembam v čustvenem stanju, ki lahko negativno vplivajo na njen vsakdan.

Vendar ni nujno, da je tako. Za izboljšanje počutja obstaja mnogo načinov, od vadbe pa do prehranskih dodatkov. Prav s tem namenom so pri Medexu razvili prehransko dopolnilo BeeHarmonyTM, ki združuje skrbno izbrane sestavine za podporo ženskam v obdobju perimenopavze in menopavze. Njegova posebnost je standardizirana kombinacija matičnega mlečka in izvlečka žafrana, imenovana Royal BalanceTM (kraljevo ravnovesje), ki je dopolnjena s komplementarnimi vitamini D3, K2, B6 in E.

FOTO: Medex

Prednost Medexove formule je standardizirana vsebnost ključnih učinkovin, ki zagotavlja nadzorovano sestavo izdelka. Matični mleček vsebuje standardizirano količino 10-HDA, izvleček žafrana pa pridobivajo izključno iz rdečega dela cvetnih brazd, kjer so skoncentrirane njegove dragocene sestavine.

Ključne sestavine in njihova vloga: Matični mleček 1 : klinične raziskave matičnega mlečka proučujejo njegovo vlogo pri lajšanju simptomov menopavze, kot so vročinski oblivi, motnje spanja, razdražljivost, utrujenost in druge težave, ki spremljajo to življenjsko obdobje.

klinične raziskave matičnega mlečka proučujejo njegovo vlogo pri lajšanju simptomov menopavze, kot so vročinski oblivi, motnje spanja, razdražljivost, utrujenost in druge težave, ki spremljajo to življenjsko obdobje. Žafran: prispeva k lajšanju simptomov menopavze, čustvenemu ravnovesju, sprostitvi in dobremu spancu, pomaga ohranjati pozitivno razpoloženje ter udobje pred in med menstrualnim ciklom.

prispeva k lajšanju simptomov menopavze, čustvenemu ravnovesju, sprostitvi in dobremu spancu, pomaga ohranjati pozitivno razpoloženje ter udobje pred in med menstrualnim ciklom. Vitamin B6: ima vlogo pri uravnavanju delovanja hormonov, prispeva k normalnemu delovanju živčnega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

ima vlogo pri uravnavanju delovanja hormonov, prispeva k normalnemu delovanju živčnega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti. Vitamin D3: ima vlogo pri ohranjanju zdravih kosti ter normalni absorpciji kalcija in fosforja.

ima vlogo pri ohranjanju zdravih kosti ter normalni absorpciji kalcija in fosforja. Vitamin K2: ima vlogo pri ohranjanju zdravih kosti in normalnem strjevanju krvi.

ima vlogo pri ohranjanju zdravih kosti in normalnem strjevanju krvi. Vitamin E: ima vlogo pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom.

Kaj je pokazala klinična raziskava?

Učinke prehranskega dopolnila BeeHarmonyTM na simptome menopavze so pri Medexu preverjali tudi v dvojno slepi, randomizirani, s placebom kontrolirani klinični raziskavi1, izvedeni pod nadzorom ginekologa. V njej je sodelovalo 50 žensk med 45. in 60. letom starosti, ki so imele izrazite simptome menopavze.

Po 56 dneh jemanja dveh kapsul BeeHarmony dnevno so v skupini, ki je prejemala izdelek, zaznali zmanjšanje jakosti več simptomov glede na njihovo začetno stanje:

79 % – psihična in fizična izčrpanost

– psihična in fizična izčrpanost 70 % – nihanje razpoloženja

– nihanje razpoloženja 70 % – suhost nožnice

– suhost nožnice 69 % – razdražljivost

– razdražljivost 68 % – tesnobni občutki

– tesnobni občutki 66 % – pospešeno ali nepravilno bitje srca

– pospešeno ali nepravilno bitje srca 61 % – težave z mehurjem

– težave z mehurjem 60 % – težave s spolnostjo

– težave s spolnostjo 58 % – težave s sklepi in mišicami

– težave s sklepi in mišicami 54 % – vročinski oblivi in potenje

– vročinski oblivi in potenje 53 % – nespečnost

BeeHarmonyTM je namenjen celostni podpori ženskam v menopavzi, pri čemer vitamina D3 in K2 prispevata k ohranjanju zdravih kosti, druge sestavine pa so izbrane z mislijo na različne vidike ženskega počutja. Medex za uporabo priporoča dve kapsuli dnevno, najmanj dva meseca. Izdelek ne nadomešča uravnotežene prehrane, zdravega življenjskega sloga ali zdravljenja osteoporoze.

Menopavza je lahko tudi priložnost, da ženske več pozornosti namenijo svojemu zdravju in počutju. Z rednim gibanjem, ustrezno prehrano, pravočasno preventivo in premišljeno podporo telesu lahko veliko naredijo za kakovost življenja v prihodnjih letih.

FOTO: Medex

Izvajalec klinične raziskave1: J. S. Hamilton Poland Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, Poljska. v sodelovanju z Medex d.o.o., Linhartova 49a, 1000 Ljubljana, Slovenija - pod nadzorom ginekologa.

Dvojno slepa, s placebom kontrolirana, randomizirana študija.

50 žensk med 45 in 60 leti z izrazitimi simptomi menopavze.

Rezultati klinične študije po 56 dnevih jemanja 2 kapsul BeeHarmonyTM dnevno, glede na jakost simptomov na začetku.

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