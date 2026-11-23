Kakovostna fizioterapija omogoča pravočasno razbremenitev prostora pod ramenskim obročem in povrnitev mišičnega ravnovesja, preden mehansko draženje preraste v dolgotrajno vnetje tetiv rotatorne manšete. Vsaka vztrajna bolečina v ramenskem obroču zahteva natančno funkcionalno oceno, saj zgodnja obravnava prepreči nastanek delne raztrganine tetive in trajnejše gibalne omejitve.

Kaj se v resnici dogaja v ramenskem sklepu

Ramenski sklep je najbolj gibljiv sklep v telesu, vendar prav ta obsežna gibljivost zahteva natančno usklajeno delovanje štirih globokih stabilizacijskih mišic, ki tvorijo rotatorno manšeto. Kadar roko dvignemo od telesa, morajo te mišice glavo nadlahtnice ohraniti stabilno v središču sklepne ponvice lopatice.

Zaradi sključene drže pri dolgotrajnem sedečem delu, mišičnega neravnovesja ali ponavljajočih se gibov nad glavo pri plavanju, tenisu ali delu na višini se položaj lopatice spremeni. Ozki prehod med zgornjim kostnim odrastkom lopatice in glavo nadlahtnice se še dodatno zoži. Ob vsakem dvigu roke se tetive rotatorne manšete in sluznična vrečka (bursa) mehansko stisnejo med obe kosti, kar sproži lokalno oteklino in vnetni odziv.

Zgodnji opozorilni signali pri vsakodnevnih opravilih

Začetna faza utesnitvenega sindroma se redko pojavi čez noč, temveč se razvija postopoma prek značilnih gibalnih vzorcev:

zbadanje v bolečinskem loku , ko roko odročite pod kotom med 60 in 120 stopinjami, medtem ko je dvig popolnoma navpično pogosto manj neprijeten,

, ko roko odročite pod kotom med 60 in 120 stopinjami, medtem ko je dvig popolnoma navpično pogosto manj neprijeten, težave pri rotaciji roke za hrbet , kar opazite pri zapenjanju oblačil, umivanju hrbta ali seganju v zadnji žep,

, kar opazite pri zapenjanju oblačil, umivanju hrbta ali seganju v zadnji žep, hitra utrujenost mišic in občutek šibkosti pri zadrževanju roke v vodoravnem položaju, na primer pri sušenju las ali zlaganju predmetov na višje police,

pri zadrževanju roke v vodoravnem položaju, na primer pri sušenju las ali zlaganju predmetov na višje police, kljuvanje na zunanji strani nadlahtnice ponoči, ki prekine spanje vsakič, ko se obrnete na prizadeto ramo.

Fizioterapevt izvaja terapijo z udarnimi globinskimi valovi za ramenski sklep FOTO: Spletnik

Faza ali stanje rame Značilen vzorec težav Priporočeno ukrepanje Zgodnja faza utesnitvenega sindroma Zbadanje pri dvigu roke med 60° in 120°, nočno nelagodje Prilagoditev obremenitev in ciljna aktivacija mišic rotatorne manšete Napredovano draženje in burzitis Stalna občutljivost na dotik, izrazita mišična šibkost pri dvigu Pregled pri fizioterapevtu, obravnava bolečine in umirjanje vnetja Zamrznjena rama Močno omejena aktivna in pasivna gibljivost v vseh smereh Celosten program fizioterapevtske obravnave

Pot do umiritve težav in zavestna skrb za ramo

Ko se pojavijo prvi znaki utesnitve, popolno mirovanje z roko ob telesu ni najboljša rešitev, saj pospeši slabljenje stabilizatorjev lopatice. Učinkovita fizioterapevtska obravnava se začne z natančnim kliničnim pregledom drže, gibanja lopatice in moči posameznih mišic.

V začetni fazi se z manualno mobilizacijo sklepa, sproščanjem skrajšanih prsnih mišic in instrumentalnimi postopki, kot so laser, TECAR in terapija z udarnimi valovi, umirita oteklina in vnetje. Nato sledi usmerjena kineziološka vadba za krepitev zunanjih rotatorjev in spodnjega dela trapezaste mišice.

Študija Učinkovitost fizioterapije pri subakromialnem utesnitvenem sindromu: sistematični pregled in metaanaliza (angl. The effectiveness of physiotherapy exercises in subacromial impingement syndrome: a systematic review and meta-analysis), objavljena v reviji Seminars in Arthritis and Rheumatism, dokazuje, da ciljno usmerjene fizioterapevtske vaje zmanjšajo bolečino ter kratkoročno in dolgoročno izboljšajo funkcijo ter moč rotatorne manšete pri bolnikih z utesnitvenim sindromom rame.

Dolgoročno zdravje sklepa temelji na zavestni skrbi za pravilne gibalne vzorce v vsakodnevnem življenju. Redni odmori med delom za računalnikom, ohranjanje pravilne telesne drže, ogrevanje ramenskega obroča pred vadbo in dosledno izvajanje vaj za stabilnost lopatice ohranjajo dovolj prostora za nemoteno drsenje tetiv.

Če vas pri dvigovanju roke ali med spanjem spremlja vztrajna bolečina, rezervirajte termin za diagnostični pregled pri specialistu fizioterapije, kjer bodo natančno opredelili izvor vaših težav in pripravili načrt obravnave po meri vašega ramenskega sklepa. Povrnite si polno gibljivost in lahkotno gibanje brez bolečin!

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