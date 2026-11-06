Smo res našli »naravni Ozempic«? Preverili smo trditve o dopolnilu za hujšanje, ki krožijo po spletu

Zaradi vse večje priljubljenosti zdravil za hujšanje, kot sta Ozempic in Mounjaro, zadnje čase po družbenih omrežjih krožijo tudi objave o živilih in prehranskih dopolnilih, ki naj bi posnemala delovanje tovrstnih zdravil. Eden takšnih naj bi bil indijski trpotec oziroma njegove luščine, ki so že leta priljubljene med uporabniki prehranskih dopolnil in zagovorniki zdrave prehrane. Toda ali imajo res moč, da delujejo kot »naravni Ozempic«, kot obljubljajo viralne objave na spletu?

Kaj je indijski trpotec?

Indijski trpotec (Plantago ovata) je rastlina, katere semenske luščine poznamo tudi pod imenom psyllium. Bogate so s topnimi vlakninami, ki ob stiku z vodo močno nabreknejo in tvorijo gost gel, nekoliko podobno kot chia semena. Razlika je predvsem v tem, da chia semena poleg vlaknin vsebujejo tudi maščobe, beljakovine in druga hranila, medtem ko so luščine indijskega trpotca predvsem zelo koncentriran vir vlaknin z izrazito sposobnostjo vezave vode.

Indijski trpotec spada v isti rod kot pri nas dobro poznani trpotci. Medtem ko se denimo ozkolistni trpotec tradicionalno uporablja predvsem pri kašlju in draženju žrela, pri psylliumu uporabljamo predvsem semenske luščine, bogate s topnimi vlakninami. Foto: Shutterstock

Prav zaradi te lastnosti se psyllium že dolgo uporablja predvsem za urejanje prebave. V črevesju nase veže vodo, poveča volumen in zmehča blato ter tako olajša odvajanje. Evropska agencija za zdravila (EMA) njegovo uporabo pri običajnem zaprtju šteje med dobro uveljavljene, zato indijski trpotec nikakor ni nov prehranski trend, ki bi vzniknil skupaj z razmahom zdravil za hujšanje.

Zaradi sposobnosti vezave tekočine se psyllium pogosto uporablja tudi v kulinariki, predvsem pri peki kruha in brezglutenskega peciva, kjer pomaga povezati testo in izboljšati njegovo strukturo, ali za zgostitev kaš, juh, omak in smutijev.

Ker indijski trpotec upočasni tudi prehajanje in absorpcijo nekaterih hranil, ga raziskujejo še v povezavi s krvnim sladkorjem, holesterolom in občutkom sitosti. In prav slednji učinek je v zadnjih letih postal priročno izhodišče za trditve, da bi lahko bil psyllium nekakšen naravni nadomestek zdravil za hujšanje. Toda med tem, da vlaknina v želodcu in črevesju ustvari viskozen gel ter lahko vpliva na občutek sitosti, in tem, da bi delovala enako kot zdravilo, je velika razlika.

Kako pravzaprav deluje Ozempic?

Ozempic vsebuje semaglutid, zdravilo iz skupine agonistov receptorja GLP-1. GLP-1 je hormon, ki ga naše črevesje naravno izloča po obroku in ima pomembno vlogo pri uravnavanju krvnega sladkorja in apetita. Med drugim spodbuja izločanje inzulina, zmanjšuje izločanje glukagona, upočasni praznjenje želodca in prek delovanja na možgane povečuje občutek sitosti.

Semaglutid je zasnovan tako, da posnema delovanje tega hormona, vendar v telesu deluje precej dlje kot naravni GLP-1. Veže se neposredno na njegove receptorje in jih aktivira, zato je njegov učinek na apetit in presnovo bistveno močnejši in bolj predvidljiv.

Prav tu je ključna razlika z indijskim trpotcem. Psyllium se na receptorje GLP-1 ne veže in jih ne aktivira. Njegov učinek je predvsem mehanski: vlaknine z vodo tvorijo viskozen gel, ki poveča volumen vsebine v prebavilih, lahko nekoliko upočasni prebavo in pri nekaterih ljudeh podaljša občutek sitosti.

Na spletu se zato pogosto zamenjujeta dve zelo različni stvari. Dejstvo, da lahko določena hrana ali vlaknine vplivajo na občutek sitosti oziroma na naravno izločanje črevesnih hormonov, še ne pomeni, da delujejo enako kot zdravilo, ki je bilo razvito prav za neposredno in dolgotrajno aktivacijo teh hormonskih poti.

Poleg tega raziskave pri psylliumu niti ne kažejo enotnega povečanja GLP-1. V eni od raziskav pri zdravih ljudeh je obrok z dodatkom indijskega trpotca odziv GLP-1 celo zmanjšal, novejši pregledi pa poudarjajo, da se vpliv različnih vrst vlaknin na ta hormon močno razlikuje.

Zato je oznaka indijskega trpotca kot »naravni Ozempic« predvsem privlačna bližnjica. Psyllium lahko poveča sitost, vendar do tega pride predvsem zaradi njegove sposobnosti vezave vode in tvorjenja gela, ne zato, ker bi v telesu posnemal semaglutid.

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Ali lahko indijski trpotec kljub temu pomaga pri hujšanju?

Čeprav indijski trpotec ne deluje kot Ozempic, lahko vpliva na občutek sitosti. To so pokazale tudi znanstvene raziskave. V raziskavi iz leta 2016 so zdravi odrasli, ki so pred zajtrkom in kosilom uživali psyllium, poročali o manjši lakoti in večjem občutku sitosti med obroki kot tisti, ki so dobivali placebo. Najbolj dosleden učinek so raziskovalci zaznali pri odmerku 6,8 grama.

Neka druga raziskava je pokazala tudi manjši energijski vnos pri naslednjem obroku, vendar takšnih rezultatov ne gre razumeti kot zagotovilo, da bomo zaradi psylliuma tudi shujšali. Ko raziskovalci pogledajo spremembe telesne mase v daljšem obdobju, so namreč rezultati precej manj enotni.

Metaanaliza 22 raziskav namreč ni pokazala pomembnega vpliva psylliuma na telesno težo, indeks telesne mase ali obseg pasu. Tudi novejša analiza 27 raziskav, objavljena leta 2025, ni pokazala zmanjšanja indeksa telesne mase ali obsega pasu. Po drugi strani pa je analiza raziskav pri ljudeh s prekomerno telesno težo ali debelostjo iz leta 2023 ugotovila manjše zmanjšanje telesne mase.

Najbolj pošten zaključek je zato, da lahko psyllium zaradi večjega občutka sitosti nekaterim ljudem pomaga pri uravnavanju vnosa hrane, vendar dokazi ne potrjujejo, da bi bil sam po sebi zanesljivo sredstvo za hujšanje. Še manj upravičena je primerjava z zdravili za hujšanje, katerih učinek na telesno težo temelji na povsem drugačnem in veliko močnejšem farmakološkem mehanizmu.

Ob stiku z vodo luščine indijskega trpotca močno nabreknejo in tvorijo gost gel. Prav ta sposobnost vezave vode pomaga urejati prebavo in lahko podaljša občutek sitosti. Foto: Shutterstock

Kako indijski trpotec uživati varno?

Čeprav gre za prehransko vlaknino, tudi pri indijskem trpotcu velja nekaj varnostnih pravil. Najpomembnejše je, da ga vedno zaužijemo z zadostno količino tekočine. Psyllium namreč hitro nabrekne, zato lahko ob premalo tekočine nastane gosta masa, ki povzroči težave pri požiranju, v skrajnem primeru pa tudi zaporo prebavil. Evropska agencija za zdravila zato poudarja, da ga je treba vedno zaužiti z veliko tekočine, približno 240 mililitri, in ne neposredno pred spanjem.

Če psyllium uporabljamo v kuhinji za peko kruha, peciva, zgostitev kaš, juh in drugih jedi, ne smemo pozabiti na zadosten vnos tekočine čez dan. Segrevanje pri peki ali kuhanju samo po sebi ni problematično; pomembnejše je, da ne pretiravamo s količino in upoštevamo njegovo veliko sposobnost vezave vode.

Ker lahko vlaknina vpliva tudi na absorpcijo zdravil, EMA priporoča, da je med uživanjem psylliuma in drugih zdravil vsaj pol ure do ene ure razmika. Pri začetku uživanja se lahko pojavita napenjanje in občutek napihnjenosti, kar sta med znanimi neželenimi učinki.

Posebna previdnost je potrebna pri ljudeh, ki težko požirajo ali imajo zožitve prebavil. Psyllium prav tako ni primeren za samostojno zdravljenje ob nenadni, dalj časa trajajoči spremembi odvajanja, nepojasnjeni krvavitvi iz danke ali drugih simptomih, ki bi lahko kazali na zaporo prebavil. V takih primerih je treba težave najprej razjasniti z zdravnikom.

Indijskega trpotca torej ni treba povzdigovati v »naravni Ozempic«, da bi mu lahko priznali koristne lastnosti. Je dobro raziskana topna vlaknina, ki lahko pomaga pri urejanju prebave, poveča občutek sitosti ter ugodno vpliva na nekatere presnovne kazalnike. Čudežnega učinka na kilograme pa mu znanost za zdaj ne more pripisati.