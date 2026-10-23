Dr. Vita Štukovnik: To je eden prvih malih, a pomembnih korakov za boljše spanje

Zaspite brez težav, nato pa se sredi noči prebudite povsem budni. Pogledate na uro, preračunavate, koliko časa še lahko spite, in vas skrbi, kako boste zmogli naslednji dan. Takšne noči poznajo številne ženske po štiridesetem, vendar vzrok niso vedno hormonske spremembe. S strokovnjakinjo za spanje, klinično psihologijo doc. dr. Vito Štukovnik smo se pogovarjali o tem, kaj nas ponoči prebuja in kaj nas nato ohranja budne (vzroka se namreč razlikujeta), zakaj nam spremljanje spanja s pametno uro včasih bolj škodi kot koristi, kako so se počutili tisti, ki so jim merilniki spanja dali napačne rezultate in so verjeli, da je za njimi neprespana noč ter kako lahko znova zaupamo svojemu telesu, da zna spati.

Ženska je prej dobro spala, po štiridesetem pa zaspi brez težav in se sredi noči prebudi povsem budna. Kaj bi bilo vaše prvo priporočilo?

Če so nočna prebujanja pogosta in moteča, je najprej pomembno ugotoviti, kaj jih povzroča, saj so razlogi lahko zelo različni. Po štiridesetem letu mnoge ženske opažajo spremembe spanja, ki so lahko povezane s hormonskimi nihanji v obdobju perimenopavze. Spanje lahko motijo predvsem vročinski oblivi in nočno potenje, k prebujanjem pa pogosto prispevajo tudi stres, življenjske obremenitve ali zdravstvene težave. Včasih so nočna prebujanja povezana tudi z motnjami spanja, denimo kronično nespečnostjo ali obstruktivno spalno apnejo. Zato je pomembno, da težav ne pripišemo samodejno hormonskim spremembam, temveč poskušamo prepoznati njihov vzrok. Glede na prevladujoče simptome je lahko smiseln posvet z ginekologom, osebnim zdravnikom ali specialistom za motnje spanja, somnologom.

Ob tem bi rada poudarila, da so kratka nočna prebujanja povsem normalen del spanja. Pravzaprav se ponoči vsi večkrat za kratek čas prebudimo, le da se večine teh prebujanj niti ne spomnimo. Težava torej ni nujno prebujanje samo, temveč predvsem to, da po njem težko ponovno zaspimo.

Če se ponoči prebudite in ste dlje časa povsem budne, svetujem predvsem, da se ne trudite na vsak način ponovno zaspati. Spanje je namreč naraven proces, ki ga ne moremo izsiliti – bolj, ko se trudimo, težje nam uspeva. Zato je še posebej ob nemiru ali zaskrbljenosti bolje, da vstanete, zapustite posteljo in počnete kaj mirnega in prijetnega ter se v posteljo vrnete šele, ko ponovno začutite zaspanost. Tako preprečujemo tudi, da bi se postelja postopoma začela povezovati z budnostjo, napetostjo in skrbmi zaradi spanja.

Pravzaprav se ponoči vsi večkrat za kratek čas prebudimo, le da se večine teh prebujanj niti ne spomnimo. Težava torej ni nujno prebujanje samo, temveč predvsem to, da po njem težko ponovno zaspimo.

Ali je lahko vzrok prvega prebujanja drugačen od razloga, zaradi katerega potem dve uri ne moremo zaspati? Kako se razvije strah pred naslednjo slabo nočjo?

Vsekakor. Prav to sem imela v mislih. Razlog, zaradi katerega se ponoči prebudimo, ni nujno enak tistemu, zaradi katerega potem ne moremo ponovno zaspati. Prebudi nas lahko denimo vročinski obliv, hrup ali povsem običajen prehod med fazami spanja. Če sicer dobro spimo, nas takšno prebujanje najverjetneje ne bo posebej vznemirilo in bomo kmalu ponovno zaspali. Če pa imamo za seboj že več slabih noči, lahko prebujanje sproži povsem drugačen odziv.

Takrat se lahko pojavijo misli: »Spet sem budna. Kaj, če ne bom več zaspala? Kako bom jutri zmogla vse obveznosti?« Takšne skrbi povečajo telesno in miselno napetost ter nas ohranjajo budne. Postanemo vse bolj pozorni na svoje spanje in se trudimo čim prej ponovno zaspati, kar pa lahko ponovno uspavanje še dodatno oteži.

Če se to ponavlja, se lahko razvije strah pred naslednjo nočjo. Že zvečer začnemo razmišljati, ali bomo spet slabo spali, postelja pa se lahko postopoma začne povezovati z budnostjo in napetostjo namesto s prijetnim počitkom. Tako nastane začarani krog nespečnosti, ki lahko vztraja tudi potem, ko je njen prvotni sprožilec že izzvenel. Prav zato pri zdravljenju nespečnosti obravnavamo tudi miselne in vedenjske vzorce, ki težave vzdržujejo.

"Tudi sama občasno slabo prespano noč sprejmem kot nekaj običajnega in se trudim, da iz nje ne naredim dodatne težave. Ne poskušam na silo zaspati, ne preračunavam izgubljenih ur in naslednji dan praviloma ohranim svoj običajni ritem, predvsem pa poskrbim za dovolj gibanja in dnevne svetlobe." Foto: Voranc Vogel

Ko sem se pripravljala na najin pogovor, sem zasledila več tujih člankov, ki pišejo, da se ženske zbujajo ob treh ali štirih ponoči. Nam lahko razložite, zakaj prav ta ura? Je pomembna ura ali predvsem to, koliko časa smo že spali? Kaj nam čas prebujanja sploh lahko pove?

Zanimivo je, da tretja ali četrta ura zjutraj nimata kakšnega posebnega pomena. Obstaja pa več fizioloških razlogov, zakaj se v drugi polovici noči lažje prebudimo.

Pomembno je predvsem to, koliko časa smo že spali. Med spanjem se namreč postopoma zmanjšuje naša potreba po spanju oziroma spalni pritisk. Če smo denimo zaspali ob desetih zvečer, smo do tretje ure zjutraj spali že pet ur in zadovoljili pomemben del svoje potrebe po spanju. Zato lahko po prebujanju tudi nekoliko težje ponovno zaspimo.

Hkrati se čez noč spreminja tudi struktura spanja. V prvi polovici noči imamo praviloma več globokega NREM spanja, iz katerega se težje prebudimo, proti jutru pa se povečuje delež spanja REM, med katerim so možgani zelo aktivni. Ker je takrat tudi spalni pritisk že manjši, lahko lažje pride do prebujanj, po katerih včasih težje ponovno zaspimo.

Pomembno vlogo pa ima tudi naša notranja biološka ura, ki uravnava ritem spanja in budnosti. V drugi polovici noči se začne raven kortizola postopoma povečevati, medtem ko raven melatonina po svojem nočnem vrhu proti jutru upada. Te hormonske spremembe so del normalnega cirkadianega ritma in sodelujejo pri postopnem prehodu iz nočnega spanja v jutranjo budnost. Pri ljudeh s kronično nespečnostjo pa raziskave ugotavljajo tudi povečano aktivnost stresnega sistema, ki se lahko kaže v višjih nočnih ravneh kortizola in prispeva k vzdrževanju budnosti. Vendar samo iz ure prebujanja ne moremo sklepati, da je vzrok povišan kortizol ali hormonsko neravnovesje.

Pri ženskah v obdobju perimenopavze lahko k nočnim prebujanjem dodatno prispevajo vročinski oblivi in nočno potenje. Torej sama ura prebujanja ne razkriva njegovega vzroka. Za razumevanje težav je treba upoštevati celoten vzorec spanja in morebitne spremljajoče simptome.

Kako hormonske spremembe v perimenopavzi in menopavzi vplivajo na spanje žensk?

Obdobje perimenopavze in menopavze je za številne ženske povezano s spremembami spanja, poveča pa se tudi pojavnost motenj spanja. Raziskave kažejo, da v letih pred menopavzo o težavah s spanjem poroča skoraj polovica žensk. Pomembno vlogo imajo nihanja in postopno upadanje ravni estrogena in progesterona, ki sodelujeta tudi pri uravnavanju številnih procesov, povezanih s spanjem.

Eden najpomembnejših mehanizmov je spremenjeno uravnavanje telesne temperature. Zaradi upadanja estrogena postane možganski sistem za uravnavanje telesne temperature občutljivejši že na majhne temperaturne spremembe. To lahko sproži vročinske oblive in nočno potenje, ki lahko motijo spanje. Vendar je povezava med vročinskimi oblivi in nočnimi prebujanji precej kompleksna. Včasih obliv sproži prebujanje, včasih pa se ženska najprej prebudi in šele nato zazna vročinski obliv. Zanimivo je tudi, da lahko z zdravljenjem nespečnosti pomembno zmanjšamo obremenjenost zaradi vročinskih oblivov, čeprav se njihova pogostost ne zmanjša. Pomemben je tudi progesteron, ki ima prek svojih presnovkov pomirjujoče učinke na živčevje in lahko prispeva k lažjemu uspavanju. Hormonske spremembe lahko vplivajo tudi na razpoloženje, zato so v tem obdobju pogostejše težave z anksioznostjo in depresivnostjo, ki so tesno povezane z nespečnostjo.

Ob tem se poveča tveganje za nekatere druge motnje spanja, predvsem obstruktivno spalno apnejo. K temu lahko prispeva tudi upad progesterona, ki sodeluje pri uravnavanju dihanja in ohranjanju prehodnosti zgornjih dihalnih poti, pa tudi spremembe telesne mase in drugi dejavniki. Zato je pri ženskah, ki izrazito smrčijo ali se ponoči prebujajo z občutkom, da ne morejo zajeti zraka, smiselno pomisliti tudi na to možnost, še posebej, če je prisotna izrazita dnevna zaspanost.

Pomembno pa je poudariti, da težave s spanjem niso neizogiben del perimenopavze oz. menopavze in da jih je mogoče uspešno obravnavati. Ključno je prepoznati dejavnike, ki prispevajo k težavam, saj vse motnje spanja v tem obdobju niso neposredno povezane s hormonskimi spremembami. Če se razvije kronična nespečnost, je zdravljenje prvega izbora kognitivno-vedenjska terapija za nespečnost, ki je dokazano učinkovita tudi pri ženskah v obdobju perimenopavze in menopavze.

Noč je namenjena spanju, in če imamo nastavljeno budilko, nam sredi noči pravzaprav ni treba vedeti, koliko je ura.

Ali je pri nočnih prebujanjih bolje, da ne pogledamo na uro?

Rekla bi, da je to lahko celo eden prvih majhnih, a pomembnih korakov, ki jih lahko naredimo za boljše spanje. Noč je namenjena spanju, in če imamo nastavljeno budilko, nam sredi noči pravzaprav ni treba vedeti, koliko je ura.

Zakaj?

Pri ljudeh, ki imajo težave s spanjem, lahko že pogled na uro sproži celo vrsto skrbi. Če denimo vidimo, da je ura tri zjutraj, hitro začnemo preračunavati, koliko časa nam še ostane do jutra, ali bomo sploh še zaspali in podobno. Takšne misli povečajo napetost in zaskrbljenost ter otežujejo ponovno uspavanje.

Preverjanje ure torej pogosto naredi več škode kot koristi. Zato svetujem, da uro ponoči raje umaknemo iz vidnega polja in se izognemo tudi preverjanju časa na telefonu. Zanimivo je, da so celo v eksperimentalni raziskavi ugotovili, da so ljudje, ki so med uspavanjem spremljali uro, poročali o večji zaskrbljenosti in potrebovali več časa, da so zaspali.

Bi bilo za človeka optimalno, da se zjutraj zbudi sam od sebe brez budilke? Kaj nam pove to, da nas mora vsako jutro zbuditi alarm?

Če se zjutraj spontano prebujamo ob približno isti uri in se počutimo spočite, to praviloma kaže, da spimo dovolj in da je naš ritem spanja dobro usklajen z notranjo biološko uro. Vendar to še ne pomeni, da je prebujanje z budilko samo po sebi slabo.

Veliko pomembnejše je, kako se ob prebujanju počutimo. Če se vsako jutro težko spravimo iz postelje in bi brez budilke z veseljem spali bistveno dlje, nam morda primanjkuje spanja ali pa naš urnik ni najbolje usklajen z biološko uro. To je še posebej pogosto pri ljudeh, ki so po naravi bolj večerni tipi, zaradi službe ali drugih obveznosti pa morajo vstajati zgodaj.

Budilka pa ima lahko tudi pomembno prednost – razbremeni nas skrbi, da bomo zjutraj zamudili. Raziskave kažejo, da lahko že pričakovanje pomembnih jutranjih obveznosti vpliva na fiziološke procese prebujanja. Če skrb za pravočasno vstajanje prepustimo budilki, se lahko lažje sprostimo in manj obremenjujemo s tem, ali se bomo pravočasno prebudili. Tako je lahko tudi manj nepotrebnih prebujanj zaradi skrbi, da bomo zjutraj zamudili, kar je še posebej dobrodošlo pri ljudeh z nespečnostjo.

Ne nazadnje pa je pomembno tudi, kako budilko uporabljamo. Mnogi jo zjutraj večkrat prestavimo, da bi si pridobili še nekaj dodatnih minut spanja. Toda raziskave kažejo, da s tem zadnji del spanja prekinjamo in ga nekoliko skrajšamo. V eni od raziskav so denimo ugotovili, da so udeleženci ob polurnem prestavljanju budilke prespali približno šest minut manj, kot če bi spali neprekinjeno do končnega alarma. Razlika sicer ni velika, vendar je bilo njihovo spanje bolj prekinjeno, z manj spanja REM. Če želimo čim bolj neprekinjeno in kakovostno spanje, je smiselno, da budilko nastavimo na uro, ko moramo zares vstati.

V eni od raziskav so udeležencem z nespečnostjo objektivno spremljali spanje, nato pa jim zjutraj posredovali izmišljene ocene njegove kakovosti.

Ali nam pametne ure in aplikacije za spremljanje spanja pomagajo bolje spati ali nas lahko zaradi pretiranega spremljanja celo dodatno obremenijo?

Pametne ure in aplikacije so lahko koristne predvsem za spremljanje dolgoročnih vzorcev, denimo rednosti spanja in tega, ali si zanj namenimo dovolj časa. Precej bolj previdni pa moramo biti pri razlagi podatkov o posameznih fazah spanja. Ne le, da jih naprave ne merijo dovolj zanesljivo, pri njihovi interpretaciji tudi ne upoštevajo številnih individualnih dejavnikov, ki vplivajo na arhitekturo spanja. Zato nas lahko takšni podatki hitro pripeljejo do napačnih zaključkov in nepotrebne zaskrbljenosti.

Zanimivo je tudi, da lahko že sama ocena spanja na zaslonu vpliva na naše počutje. V eni od raziskav so udeležencem z nespečnostjo objektivno spremljali spanje, nato pa jim zjutraj posredovali izmišljene ocene njegove kakovosti. Tisti, ki so prejeli negativno oceno, so se tisti dan počutili bolj utrujene in zaspane, ne glede na to, kako so v resnici spali. Nasprotno pa so se ob pozitivni oceni počutili bolje. To lepo pokaže, da na naše dnevno počutje ne vpliva le spanje samo, temveč tudi to, kaj o njem verjamemo.

Mislim, da je spanje danes za marsikoga postalo nekakšna domača naloga, ki jo mora opraviti čim bolj popolno in vsak dan doseči čim boljši rezultat. Ob tem pa pozabljamo, da ima naše telo že samo po sebi učinkovite mehanizme za uravnavanje spanja. Notranja biološka ura in spalni pritisk uravnavata časovno umeščenost spanja in potrebo po njem. Naša naloga je predvsem, da tem mehanizmom omogočimo delovanje: z rednim ritmom, dovolj časa za spanje in ustrezno sproščenostjo. V klinični praksi opažam, da lahko ob pretiranem nadzorovanju in poskusih optimiziranja spanja postopoma izgubljamo zaupanje v lastno sposobnost spanja. Namesto sproščenosti se pojavijo pritisk, skrbi in napetost, kar lahko težave še poglobi. V zadnjih letih se je v stroki uveljavil tudi izraz ortosomnija, ki opisuje pretirano prizadevanje za popolno spanje na podlagi podatkov pametnih naprav. Pri nekaterih ljudeh lahko takšno prizadevanje postane vir izrazite zaskrbljenosti in celo prispeva k razvoju ali vzdrževanju nespečnosti. Tako lahko prav želja po čim boljšem spanju postane ena od ovir za dober spanec.

Se tudi vam kot strokovnjakinji za spanje kdaj zgodi, da slabo spite? Kako takrat ravnate?

Seveda, tudi strokovnjaki za spanje nismo imuni na neprespane noči. Pravzaprav je sposobnost, da v določenih okoliščinah ostanemo budni tudi v času za spanje, pomemben evolucijski prilagoditveni mehanizem. Če smo v nevarnosti ali se soočamo z nečim, kar naši možgani prepoznajo kot grožnjo, je smiselno, da postanemo bolj budni in pozorni. Težava je le, da se ta mehanizem včasih aktivira tudi takrat, ko si tega najmanj želimo, kot je sredi noči pred pomembnim dnevom. Občasno slabo prespana noč je povsem normalna in se dogaja vsem. Razlog so lahko tudi povsem pozitivni dogodki ali čustva, ne nazadnje so tudi pri zaljubljenih mladih dekletih prepoznali več nespečih noči kot pri tistih, ki niso v romantični zvezi.

Zato tudi sama občasno slabo prespano noč sprejmem kot nekaj običajnega in se trudim, da iz nje ne naredim dodatne težave. Ne poskušam na silo zaspati, ne preračunavam izgubljenih ur in naslednji dan praviloma ohranim svoj običajni ritem, predvsem pa poskrbim za dovolj gibanja in dnevne svetlobe. Če sicer redno spimo dovolj in kakovostno, tudi posamezno slabo prespano noč običajno lažje prenesemo. Predvsem zaupam, da moje telo zna spati in da ena slaba noč še ne pomeni, da je z mojim spanjem kaj narobe.