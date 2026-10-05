Čas je za drnulje: ta pozabljeni divji sadež je prava zakladnica zdravju koristnih snovi

Verjetno ste že slišali za pregovor »zdrav kot dren«. Ni naključje, da ga imamo v slovenskem jeziku, saj so rumeni dren dobro poznali in cenili že naši predniki, njegove rdeče plodove, drnulje, pa nabirali za prehrano in domačo lekarno. Uporabljali so jih sveže, posušene, kuhane v marmeladah, kompotih in napitkih, ljudska medicina pa jim je pripisovala predvsem blagodejen vpliv na prebavo, pomoč pri driski, vročini in prehladnih obolenjih.

Danes vemo, da so drnulje prehransko res zanimive. Vsebujejo vitamin C, polifenole, antociane, iridoide, organske kisline in pektin, njihova sestava pa se lahko zelo razlikuje glede na sorto, rastišče in predvsem stopnjo zrelosti. Prav zdaj, ko se plodovi barvajo v temno rdeče in mehčajo, je zato pravi čas, da jih bolje spoznamo.

Rumeni dren (Cornus mas) je listopadni grm ali manjše drevo, ki je pri nas domača vrsta. Spomladi ga med prvimi opazimo zaradi drobnih rumenih cvetov, po katerih je dobil ime rumeni, jeseni pa zaradi podolgovatih rdečih plodov, drnulj. Ko so slednje nezrele, so zelo kisle in trpke. Z dozorevanjem postajajo mehkejše, temneje rdeče in prijetneje sladkaste.

Rumeni dren (Cornus mas) je ime dobil po rumenih cvetovih. Je med prvimi grmi, ki zacvetijo spomladi. Foto: Shutterstock

Pri nas raste tudi druga vrsta drena, japonski dren (Cornus kousa), ki pa ni ista, ampak sorodna rastlina. Njegovi plodovi so drugačnega videza, vendar so prav tako užitni in uporabni v prehrani, zanimivi pa so tudi zaradi vsebnosti bioaktivnih snovi. Pri nabiranju je zato pomembno vedeti, s katero vrsto drena imamo opravka. Več o japonskem drenu si lahko preberete TUKAJ.

Hranilne snovi v drnuljah

Drnulje izstopajo predvsem po vsebnosti bioaktivnih rastlinskih spojin. Med pomembnejšimi so antociani, flavonoidi, fenolne kisline, tanini in iridoidi, poleg njih pa vsebujejo še vitamin C, organske kisline, pektin ter različne minerale. Prav vsebnost vitamina C je pogosto razlog, da drnulje omenjamo med bolj zanimivimi divjimi domačimi jesenskimi sadeži. A pri natančnih količinah tega vitamina v drenovih plodovih velja previdnost, saj se med posameznimi sortami in rastišči zelo razlikujejo.

Raziskave so denimo pokazale, da imajo drnulje iz različnih krajev različno hranilno sestavo. Pri nekaterih drenovih genotipih so izmerili nekaj deset miligramov vitamina C na 100 gramov plodov, pri drugih pa precej več. Na razliko vplivajo tudi genetika rastline, stopnja zrelosti, temperatura, sonce, tla, količina vode in drugi okoljski dejavniki.

To je dober opomnik, da pri divjih rastlinah hranilna vrednost plodov ni vedno enaka od grma do grma. Rastline se namreč na razmere v okolju odzivajo s svojim metabolizmom. Sončna svetloba, mraz, vročina, suša in drugi stresni dejavniki lahko vplivajo na nastajanje zaščitnih rastlinskih spojin. Znanstveniki so podobno opazili tudi pri drugih plodovih, denimo rakitovcu, kjer imajo plodovi iz različnih podnebij zelo različno vsebnost vitamina C in drugih antioksidativnih snovi (najbolj bogati z njimi so tisti, ki rastejo visoko na severu).

Bolj zrele drnulje niso nujno bogatejše z vitaminom C

Pri večini sadežev velja grobo pravilo, da se z zorenjem v njih kopiči vitamin C, takšen je denimo šipek, a za drnulje velja ravno nasprotno. Raziskave so pokazale, da se v drnuljah z zorenjem praviloma poveča količina sladkorjev in antocianov, ki plodovom dajejo temno rdečo barvo. Po drugi strani pa lahko vsebnost vitamina C, nekaterih fenolnih kislin, taninov in iridoidov z dozorevanjem upada.

To pomeni, da popolnoma zrela, mehka in zelo temna drnulja ni nujno tudi tista z največ vitamina C. Je pa praviloma okusnejša za uživanje, manj trpka in bogatejša z antociani. Če želimo dobiti več vitamina C, je torej smiselno nabrati še nekoliko čvrste, a za presno uživanje so drnulje boljše, ko povsem dozorijo.

Količina vitamina C v drnuljah se lahko med posameznimi sortami in rastišči močno razlikuje, nanjo pa vplivajo tudi zrelost, sonce, temperatura, tla in voda. Zanimivo je, da je več vitamina C v svetlejših plodovih, z zorenjem pa količina tega vitamina upada. Foto: Shutterstock

Zdravilni učinki drena

Dren ima dolgo zgodovino uporabe v ljudski medicini v različnih delih Evrope in Azije. Sveže ali posušene drnulje, čaje in druge pripravke so tradicionalno uporabljali predvsem pri prebavnih težavah in driski. Ljudska medicina jim je pripisovala tudi pomoč pri vročini, prehladnih obolenjih, vnetem grlu in težavah z dihali. V nekaterih okoljih so dren uporabljali še pri težavah s sečili, ledvicami in jetri, slabokrvnosti, hemoroidih, revmatičnih težavah in kožnih obolenjih.

Vsa tradicionalna raba drena seveda ni znanstveno dokazana, so pa sodobne raziskave potrdile, da drnulje vsebujejo velik nabor biološko aktivnih snovi.Laboratorijske in živalske raziskave so pokazale antioksidativno, protivnetno, protimikrobno in presnovno delovanje različnih izvlečkov drena. Nekaj manjših raziskav pri ljudeh pa je pokazalo tudi zanimive učinke standardiziranih izvlečkov drnulj na krvni sladkor in nekatere krvne maščobe.

Pri tem je pomembno poudariti, da so v raziskavah pogosto uporabljali koncentrirane izvlečke z natančno določeno količino antocianov, ne navadne porcije svežih drnulj. Zato ni mogoče reči, da bo nekaj sadežev delovalo enako kot raziskovalni pripravek. Lahko pa drnulje brez pretiravanja uvrstimo med prehransko zanimivo sadje z visoko vsebnostjo rastlinskih zaščitnih spojin.

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Kdaj in kje nabirati drnulje

Drnulje dozorijo na začetku jeseni, v višjih legah tudi nekoliko kasneje. Najboljši znak zrelosti je barva in tekstura. Zrele drnulje postanejo temno rdeče, mehke in se z vej zlahka ločijo. Povsem zreli plodovi lahko začnejo tudi sami odpadati, zato jih lahko pobiramo pod grmom, če so sveži, čisti in nepoškodovani.

Zrelost sadežev je pomembna predvsem za uživanje, saj so premalo zrele drnulje (svetlo rdeče) izrazito trpke, to pa zato, ker takrat vsebujejo več taninov in kislin. Takšen okus marsikoga odvrne od uživanja, povsem drugačne pa so, ko dozorijo. Takrat postanejo sladko-kisle in jih lahko uživamo surove, medtem ko lahko za marmelade in druge predelave uporabimo tudi nekoliko čvrstejše drnulje.

Tako kot pri vseh divjih rastlinah in njihovih plodovih velja tudi pri drenu pravilo, da za nabiranje izberemo tista drevesa, ki rastejo daleč stran od prometnih cest, industrijskih območij, škropljenih površin in drugih očitnih virov onesnaženja. V nasprotnem primeru si namreč delamo medvedjo uslugo in z uživanjem sadežev v telo vnašamo tudi strupe iz okolja.

Kaj pa koščice?

V sredini vsake drnulje je podolgovata in zelo trda koščica. Raziskovalci so v njej prav tako odkrili fenolne spojine in druge zanimive snovi, vendar pa kljub temu ni namenjena običajnemu uživanju in jo je treba odstraniti. Tudi znanost jo večinoma obravnava kot stranski produkt predelave, ne kot del sadeža, ki bi ga jedli.

Pri svežih drnuljah meso preprosto pojemo okoli koščice. Če jih predelujemo v marmelado, pire ali sirup, pa se koščic najlažje znebimo tako, da sadeže najprej na kratko pokuhamo in nato pretlačimo skozi pasirko ali gosto cedilo. Mehko sadno meso gre skozi, koščice pa ostanejo na situ.

Drnulje vsebujejo naravni pektin, zato se lepo zgostijo v marmelado. Foto: Shutterstock

Preprosta marmelada iz drnulj

Drnulje vsebujejo pektin, zato se lepo zgostijo v marmelado tudi brez večjih količin dodatnih želirnih sredstev. Marmelado pripravimo tako, da zrele drnulje operemo in stresemo v lonec. Dodamo le toliko vode, da se med segrevanjem ne primejo dna, ter jih nekaj minut kuhamo, da se povsem zmehčajo. Nato jih pretlačimo skozi pasirko ali gosto cedilo in tako odstranimo koščice.

Dobljeno sadno kašo stehtamo in ji dodamo približno 400 do 600 gramov sladkorja na kilogram kaše, odvisno od tega, kako zreli in sladki so plodovi ter kako kislo marmelado želimo. Kuhamo do želene gostote in še vročo marmelado nalijemo v čiste sterilizirane kozarce.

Drnuljev sok in drnuljev sirup

Sveže drnulje lahko sočimo v kisel naravni sok, bogat z vitaminom C, lahko pa iz njih pripravimo tudi dalj časa obstojen sirup. Za sirup drnulje najprej pokuhamo z nekaj vode, jih pretlačimo in precedimo. Dobljeni sok ponovno segrejemo s sladkorjem, po želji pa dodamo nekaj limoninega soka. Če želimo pripraviti bolj osvežilen sok, uporabimo manj sladkorja in napitek pasteriziramo.

Sirup nam lahko odlično popestri zimske dni, ko ni na voljo veliko svežega sadja, njegova edina slaba plat pa je, da vsebuje manj vitamina C kot sveži sadeži ali sveži sok, saj je vitamin C občutljiv na toploto in se med kuhanjem postopoma uniči (enako velja za drnuljevo marmelado). Toplotna obdelava prav tako delno razgradi tudi antociani in druge fenolne spojine v drnuljah.