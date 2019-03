Vprašajte strokovnjaka

V njegovem predalu sem našla žensko spodnje perilo

Skupaj sva pol leta. Fant je že zaposlen, jaz pa še študiram. Živi v svojem stanovanju, ki so mu ga kupili starši, jaz sem še doma. Zadnje čase večkrat prespim pri njem. Dal mi je tudi ključ stanovanja, da lahko pridem, kadar hočem, tudi če ga ni doma. On je moj tretji fant in upam, da bova ostala skupaj. Zelo se ujemava in marsikaj počneva skupaj. Res se imava rada. Pomaga mi tudi pri študiju, ker sva iste stroke. Vse je v redu, vendar pa me nekaj bega, zastavlja se mi vprašanje, na katero si ne znam odgovoriti. Bojim se, da ni z njim kaj narobe. Zadnjič sem bila sama pri njem doma, čakala sem, da pride. S stojala sem pobrala perilo, ki se je posušilo, ga zložila in spravila v predal. Našla sem komplet ženskega čipkastega perila. Spravljeno je bilo pod njegovimi pižamami. Vem, da me ne vara, in tudi v spolnosti zelo uživava, me pa vseeno skrbi.

Andreja iz Ljubljane