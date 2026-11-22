Priljubljeni pevec Samuel Lucas predstavlja novo avtorsko pesem Moja ljubezen, iskreno ljubezensko izpoved. »Napisal sem jo za Petro, za mojo ljubezen in za najino zgodbo. Brez nje si svojega življenja ne znam predstavljati. Je moja opora, moja sopotnica in ženska, ob kateri je moje življenje takšno, kot bi si ga marsikdo želel. Želel sem ji povedati, koliko mi pomeni, na način, ki mi je najbližji – z glasbo,« pojasni Samuel Lucas in zaupa še nekaj osebnih navdihov.

Glasba, ker …

Je to moje življenje, moj kisik in moj navdih za vse. Brez nje si ne znam predstavljati svojega življenja.

Ko sem pisal Mojo ljubezen, sem čutil …

Da ne pišem pesmi, ampak Petri pripovedujem najino zgodbo. Vedel sem, da nastaja nekaj zelo osebnega in posebnega.

Ko jo je Petra prvič slišala …

Je bila ganjena in presenečena, pesem je takoj vzljubila. Največ mi pomeni, da se je je dotaknila tako iskreno, kot je tudi nastajala.

Najina ljubezenska zgodba se je začela …

Povsem naravno in spontano, preprosto sva se našla ob pravem času … na kratko bi rekel usoda.

V Petri sem našel …

Ljubezen, pomirjenost, prijateljstvo in občutek, da sem tam, kjer moram biti.

Foto: Osebni arhiv

Ob njej sem postal …

Še bolj pozoren na to, kaj v življenju zares šteje.

Najbolj me nasmeji …

Ko me preseneti s svojo spontanostjo ali ko se skupaj smejiva stvarem, ki jih nihče drug ne bi razumel. Zelo je fajn, da se znava zabavati in imava občutek za humor.

Skrivnost dolgotrajne ljubezni …

Ni pravega recepta, slediti moraš občutku in srcu in se vse postavi na pravo mesto.

Prihajajoči album Še vedno je zame …

Iskrena, zelo osebna zgodba mojega življenja, mojih občutkov, vsega, kar sem doživel, in vse glasbe, ki jo nosim v sebi … imam še veliko povedati.

Na odru sem …

Zelo iskren, suveren, svoboden in zelo jaz; vedno rad v družbi dobrih glasbenikov; zelo srečen, ko vidim pod odrom nasmejane in sproščene ljudi, ki uživajo v glasbi in se zabavajo.

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Če bi lahko ustavil čas, bi …

Izbral kakšen običajen trenutek, ko smo vsi moji najdražji skupaj, ko se smejimo in nikamor ne hitimo. Prav takšni trenutki se namreč pogosto najdragocenejši, čeprav se njihove vrednosti zavemo šele pozneje.

Verjamem v …

Iskrene odnose, dobroto in ljudi, ki ostanejo ob tebi tudi takrat, ko nimaš ničesar, s čimer bi jih lahko navdušil. Verjamem tudi, da se človeku ni treba pretvarjati, da je popoln, da bi bil vreden ljubezni in spoštovanja.

Ne verjamem v …

Uspeh za vsako ceno, če moraš zato izgubiti samega sebe.

Foto: Osebni arhiv

Ponosen sem …

Na svoje hčerke, na svojo glasbeno pot, na ljudi, ki mi stojijo ob strani, in na to, da sem ostal isti Samuel vsa ta leta … No, edino malo sem se postaral.

Ko potrebujem navdih …

Se ne trudim na silo najti odgovorov; običajno se malo umaknem v mir, prisluhnem sebi in največkrat zaigram na kitaro … nato pridejo pravi občutki in z njimi nove ideje.

Moj najljubši del dneva je …

Tisti, ko se umirim, ko mi telefon preneha zvoniti in si lahko vzamem čas za ljudi in stvari, ki jih imam rad.

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Morje, ker …

Mi daje občutek miru in svobode, mi zbistri misli in umiri moj um. Brez dvoma bi rad spet živel ob morju.

Veselim se …

Vsega, kar še prihaja, tako na glasbeni poti kot v zasebnem življenju. Veselim se novih pesmi, srečanj z občinstvom in trenutkov z najdražjimi, saj sem se naučil, da je najlepše, ko znaš ceniti to, kar imaš danes, in se hkrati veseliti jutrišnjega dne.

V prihodnjem življenju bom …

Spet glasbenik, ker si ne predstav­ljam življenja brez glasbe. Morda bi izbral drugo pot, da bi videl, kam bi me peljala, a verjamem, da bi me srce prej ali slej pripeljalo do mikrofona in kitare.