Organizatorka porok o prizorih, ki osvajajo sodobne poroke: dolga torta, svečke in poljub

Poročne torte že dolgo niso več zgolj sladek zaključek slavja. Danes postajajo del celotne poročne zgodbe, odraz osebnega sloga para in pomemben estetski element praznovanja. Kako se spreminjajo poročni trendi, kakšno vlogo ima torta na sodobnih porokah ter zakaj vse več parov posega po drznejših in bolj osebnih rešitvah, smo se pogovarjali s Petro Starbek, ustanoviteljico in vodjo agencije Storija Weddings, ki že vrsto let ustvarja in načrtuje poroke doma in v tujini.

Petra Starbek opaža, da pari danes pri poročnih tortah vse pogosteje iščejo tudi element presenečenja in spektakla. Ognjemeti, ledene iskrice, dimni efekti in druge posebnosti so postali priljubljen način, kako trenutek ob torti spremeniti v nepozaben vrhunec večera. Med zanimivejšimi trendi pa izpostavlja tudi poroke z mednarodnimi gosti, kjer se pari, ki za poročno lokacijo izberejo Bled, pogosto odločijo za blejsko kremšnito kot poročno sladico. Na ta način v praznovanje vključijo del slovenskih kulinaričnih značilnosti in poudarijo povezanost z okoljem, v katerem praznujejo svojo ljubezen.

Kako bi na kratko opisali letošnje poročne trende?

Pari si danes želijo porok, ki so resnično njihove – intimne, čutne in polne topline. Namesto velikih, formalnih slavij vse pogosteje izbirajo manjša, bolj osebna praznovanja z izbranimi gosti. Tako lahko več pozornosti namenijo vsakemu posamezniku in ustvarijo nepozabno izkušnjo, kjer so vključeni vsi povabljeni.

Prevladuje bogat, teksturiran in večplasten dizajn: obilje mehkih tkanin, nežnih draperij, ročnih vezenin, toplih sveč in nostalgičnih detajlov, ki ustvarjajo domač, a hkrati prefinjeno eleganten ambient.

Praznovanje se pogosto raztegne čez več dni – v sproščen poročni vikend, ki vključuje prijetno dobrodošlico, lahkotne aktivnosti in dovolj časa za pristne pogovore ter globlje povezave.

Hrana postaja pomemben del celotne zgodbe. Priljubljene so interaktivne kulinarične postaje, serviranje v družinskem slogu, sveže sadje in zelenjava kot osrednja elementa na mizah ter drzne alternative klasičnim tortnim stolpom, kot sta na primer stolp margarite ali stolp espresso martinija.

Pri fotografiji pari vse pogosteje iščejo fotografe, ki uporabljajo flash fotografijo in z občutkom ujamejo spontane, pristne trenutke namesto togih, poziranih kompozicij.

Najpomembnejše pa je, da celoten dizajn temelji na pripovedovanju zgodbe. Poroka nežno pripoveduje njuno ljubezensko zgodbo – njune vrednote, skupna potovanja, družinske korenine in vse, kar ju dela edinstvena.

Najlepše pri vsem tem je, da se tradiciji danes ne držimo več slepo. Pari jih prilagajajo svojemu slogu in svoji ljubezni. Ob koncu dneva si želijo predvsem to, da se gostje počutijo dobrodošle in da poroka ostane v spominu kot nekaj globoko osebnega in čustvenega.

Z izbiro tradicionalne sladice pari vključijo del slovenskih kulinaričnih značilnosti in poudarijo povezanost z okoljem, v katerem praznujejo svojo ljubezen. Foto: Ana Gregorič

Kakšno vlogo ima danes poročna torta v primerjavi z nekoč?

Včasih je bila poročna torta močan simbol – velika, bela, večnadstropna in skoraj obvezen del vsake poroke. Rezanje torte je veljalo za pomemben ritual, ki je predstavljal srečo in skupno prihodnost.

Danes se ta tradicija spreminja in postaja veliko bolj osebna. Nekateri pari ji še vedno pripisujejo globok pomen ter jo ohranijo v klasični obliki, vendar jo obogatijo z barvami, teksturami in detajli, ki pripovedujejo njuno zgodbo. Zanje torta ostaja čustven in pomemben trenutek dneva.

Drugi pa ji želijo dati novo, bolj sproščeno in igrivo noto. Namesto formalnega rezanja velike torte vse pogosteje videvam dolgo torto s svečkami, ki jo par skupaj upihne in se nato poljubi – zelo intimen in filmski trenutek. Priljubljeni so tudi tiramisu v kozarčkih za vsakega gosta, manjša torta zgolj za ceremonialni razrez in bogat sladki kotiček z mini sladicami in interaktivnimi postajami.

Letos so torte še posebej izrazite, umetniške in osebne – polne draperij, baročnih detajlov, prisotna je lambeth tehnika – bogata dekoracija z masleno kremo, obilje sadja in srebrnih poudarkov. Torte postajajo prave male umetnine, ki odražajo ljubezensko zgodbo para.

Najpomembnejše pa je, da se z izbiro počutita dobro. Naj bo torta klasična ali povsem drugačna – če v njej prepoznata sebe, je prava. Če torta ni njun element, pa jo brez zadržkov izpustita. Nihče več ne bo gledal postrani, če na poroki ne bo poročne torte.

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Ste že organizirali poroko, na kateri si je par izbral tako imenovano »table runner« torto oziroma dolgo torto?

Da, v zadnjem času sem jih organizirala že kar nekaj, trenutno pa jih imam nekaj tudi v pripravi. Dolga torta, ki se razteza po mizi kot tekač, je res čudovita. Pari jo radi okrasijo s svečkami, biseri ali nežnim cvetjem, nato pa jih skupaj upihneta in se poljubita. Ta trenutek je izjemno intimen, topel in filmski.

Gostje so nad takšno izvedbo vedno navdušeni, saj torta ni namenjena zgolj fotografiranju, temveč postane del skupne mize in skupnega doživetja.

Če sem iskrena, bi takšno torto izbrala tudi sama.

Eden večjih trendov med poročnimi tortami so te dolge izvedbe, zelo praktične za razrez. FOTO: Arhiv Lee Grom

Katere torte in sladice se z vidika gostov najbolje obnesejo na porokah?

Z vidika gostov se najbolje obnese hibridni pristop: manjša, elegantna torta za ceremonialni razrez v kombinaciji z raznolikim sladkim kotičkom. Gostje radi doživijo čustveni trenutek ob torti, hkrati pa cenijo možnost, da sami izberejo, kaj in koliko bodo pojedli.

Interaktivne postaje in mini sladice so zelo priljubljene, saj so estetske, praktične in vključujoče.

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Kaj danes najbolj vpliva na izbiro torte – okus, videz ali praktičnost?

Na izbiro torte danes vplivajo vsi trije dejavniki, vendar sta videz in osebna estetika zagotovo v ospredju. Pari želijo, da je torta osrednji vizualni poudarek – skulpturalna, teksturirana ali dolga »table runner« torta, ki se popolnoma ujema s celotno poročno scenografijo.

Okus je seveda prav tako zelo pomemben. Klasični okusi so nadgrajeni z vrhunskimi sestavinami, pri čemer se večina parov še vedno odloča za sadne ali čokoladne kombinacije.

Praktičnost pride do izraza predvsem pri serviranju. Zato pogosto srečujem kombinacijo manjše torte za razrez in bogato založene sladke mize oziroma mini sladic, ki omogočajo enostavno postrežbo in zadostujejo za vse goste.

"Če bi se danes poročila, bi izbrala povsem drugačno torto kot leta 2007," pravi organizatorka porok Petra Starbek. Foto: Ana Gregorič

Ali mladi pari danes torto še vedno razumejo kot simbol, ki mora biti prisoten, ali se v izbiro bolj poglobijo?

Opažam, da se pari vse manj zadovoljijo z mislijo, da »torta pač mora biti«. Večina se v izbiro poglobi in želi, da je trenutek ob torti poseben ter čustven. Namesto klasičnega rezanja pogosto načrtujejo bolj intimen program: skupno pihanje svečk na dolgi torti, poljub ali celo ples ob torti. Za nekatere je torta še vedno simbol skupnega življenja, za večino pa predvsem priložnost za lep, filmski in zabaven trenutek, ki ga bodo z veseljem podoživljali na fotografijah in videoposnetkih. Zelo redko vidim, da bi torto izbrali zgolj zato, ker se »tako spodobi«.

Kaj torta pove o paru, še preden zaljubljenca sploh spregovorita?

Torta veliko pove o njunem slogu in vrednotah. Če izbereta bogato teksturirano torto v lambeth tehniki, z biseri in baročnimi detajli, sporočata, da ljubita romantiko, obilje in umetniški izraz. Če se odločita za dolgo, minimalistično torto z obiljem sezonskega sadja, kažeta, da cenita sodobno eleganco, preprostost in sezonskost. Pari, ki izberejo tiramisu v kozarčkih ali bogato sladko mizo, sporočajo, da jim veliko pomenijo gostoljubnost, raznolikost in sproščeno vzdušje. Še preden sploh spregovorita, torta razkrije, ali sta bolj klasična z modernim pridihom, drzna in igriva ali minimalistična in estetsko dovršena.

Na kaj pari pogosto pozabijo pri naročilu torte?

Pari se pogosto osredotočijo predvsem na videz in okus, pri tem pa pozabijo na nekaj ključnih praktičnih podrobnosti.

Najpogostejša napaka je napačna ocena velikosti oziroma števila porcij. Izberejo premajhno torto glede na število gostov ali pozabijo, da bodo nekateri posegli tudi po drugih sladicah iz sladkega kotička.

Pogosto spregledajo tudi vprašanje transporta in postavitve. Ne pomislijo, kako bo torta varno prispela na lokacijo, zlasti če gre za dolgo ali skulpturalno izvedbo, ter ali je na voljo dovolj prostora in stabilna podlaga.

Velikokrat pozabijo preveriti, ali ima lokacija dovolj velik hladilnik.

Pomemben je tudi časovni okvir. Dobro je vnaprej premisliti, kdaj in kako bo potekal trenutek ob torti – razrez, pihanje svečk, poljub ali izbrana glasbena spremljava. V nasprotnem primeru lahko pride do nepotrebnega hitenja ali zmede.

Prav tako pari pogosto izberejo le svoje najljubše okuse in pri tem pozabijo na prehranske posebnosti gostov, kot so alergije, intoleranca na laktozo ali veganska prehrana.

Dogaja se tudi, da torta ni usklajena z barvno paleto, slogom miz ali ambientom lokacije, zato deluje kot tujek.