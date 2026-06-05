Po nastopu, ki ima pol milijarde ogledov: »Ljudje me vidijo kot Mercuryja, jaz pa želim biti jaz«

Z enim nastopom je skozi velika vrata vstopil na glasbeno sceno, trenutno velja za eno največjih svetovnih senzacij. Videoposnetek njegovega nastopa v Parizu, na katerem je tudi vizualno podoben Freddieju Mercuryju in zapoje eno od največjih uspešnic skupine Queen, ima na YouTubu že več kot 500 milijonov ogledov in je pravi bum.

Že prej je Mickey Callisto nastopil na britanskih Talentih. V sklopu evropske turneje 7. junija prihaja v Slovenijo. S svojo skupino Cosmic bo kot poseben gost nastopil na koncertu Queen Symphony Sensation, ene najboljših svetovnih tribute bendov skupine Queen. Pred nastopom v Križankah smo se pogovarjali z vročim glasbenikom.

Po Talentih in še posebno po videu iz Pariza se je vaše življenje čez noč korenito spremenilo. Kako se kot internetna senzacija znajdete v kaosu oz. vrtincu, če temu tako rečeva, ki ga je prinesla izstrelitev med svetovno prepoznavne glasbene obraze?

Življenje se mi je res spremenilo, definitivno. Najopazneje je to pri nastopih po vsem svetu, kar je ena od posledic. Že od nekdaj pa nimam težav z ljudmi, sem ljudski človek, tako da so take situacije zame zdaj že povsem običajne.

Talenti so bili predstopnička na svetovno glasbeno sceno. Kakšna je bila ta izkušnja?

Na splošno zelo pozitivna. Z nastopom v šovu sem opozoril nase, oddaja je dosegla občinstvo po vsem svetu. Malce me je razžalostilo le to, da v polfinalu nisem mogel nastopiti s svojo avtorsko skladbo Supernova. Takrat sem pomislil, ali me morda ne vidijo zgolj kot izvajalca skladb skupine Queen, čeprav sem tudi glasbenik z lastno identiteto, Mickey Callisto, brez Queenov in Mercuryja.