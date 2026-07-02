Poletni oddih v objemu miru in svežine

Vroče betonske ceste in nenehni vrvež mesta ter vsakodnevni opravki so del življenja in imajo svoj čar, vendar pa nas ta kombinacija sčasoma utruja. Pobeg iz rutine je nuja, da se telo obnovi, zadiha, začne spet delovati s polno paro in zagonom, z novo energijo.

Priložnosti za odmik, za proslavo življenjskega dogodka ali le želje po preživljanju neprekinjenega in prijetnega časa z ljubljeno osebo si moramo v hitrem življenju, ki ga živimo, pač vzeti. Če ne veste, kje začeti in kako dobre možnosti sploh obstajajo, vam razkrijemo lokacijo, ki jo boste z veseljem obiskali.

Zakaj je Rogaška Slatina poleti drugačna?

FOTO: Atlantida

Poleti si pogosto želimo predvsem umika. Ne nujno daleč, temveč tja, kjer vročina nekoliko popusti, dnevi izgubijo svoj običajni tempo in si lahko brez slabe vesti vzamemo čas zase. Rogaška Slatina že več kot štiri stoletja slovi kot kraj, kamor ljudje prihajajo po oddih, dobro počutje in regeneracijo. Obdana z zelenimi gozdovi, urejenimi parki in zdravilnimi mineralnimi vrelci ponuja prijetno poletno zatočišče, kjer se življenje za nekaj dni upočasni.

Pomemben del te tradicije je mineralna voda Donat, ki velja za naravno mineralno vodo z najvišjo vsebnostjo magnezija na svetu. Magnezij prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, podpira delovanje mišic ter živčnega sistema in ima pomembno vlogo pri ohranjanju dobrega počutja.

Ni naključje, da številni obiskovalci Rogaško Slatino obiščejo prav zato, da si povrnejo energijo in si vzamejo čas za zdravje.

Pot v Rogaško Slatino in luksuzni butični hotel Atlantida ponujata odmik od vsakdanjega vrveža življenja in prijeten vstop v svet sproščanja, obilje zelenja in gozdov pa poleg tega, da je paša za oči, pomaga tudi pri nižanju temperature ozračja. Lokacija in butičnost hotela Atlantida zagotavljata več osebnega prostora in manj gneče, celotna izkušnja pa pomaga pri tem, da se telo sprosti in se tempo upočasni.

Butično razvajanje v objemu narave

FOTO: Atlantida

Sredi zelenega okolja Rogaške Slatine, stran od poletnega vrveža in vsakodnevnega tempa, stoji Atlantida Boutique Hotel , hotel s petimi zvezdicami, zasnovan za tiste, ki si želijo miru, udobja in osebnega pristopa. Njegova lega ob gozdu ustvarja občutek zasebnosti in svežine, luksuzne sobe pa ponujajo prostor, kjer se dan začne in zaključi v popolnem udobju.

V Atlantidi je sprostitev del vsakega trenutka. Gostje lahko dan preživijo ob bazenih, v velnesu ali savnah, si privoščijo masažo, nego obraza in telesa ali obisk solne sobe. Vsaka izkušnja je namenjena temu, da se telo umiri, misli razbremenijo, energija pa se počasi vrne.

Pomemben del oddiha je tudi kulinarika. Izbrani okusi, kakovostne sestavine in prijetno vzdušje poskrbijo, da obroki niso le del hotelske ponudbe, temveč nadaljevanje celotne izkušnje razvajanja. Vse v Atlantidi je zasnovano tako, da gostu omogoči najdragocenejše: čas, mir in občutek, da je zanj poskrbljeno.

MASAŽE – izberite svojo masažo in si umirite telo in misli. Napolnite se z novo energijo.

– izberite svojo masažo in si umirite telo in misli. Napolnite se z novo energijo. NEGE OBRAZA & TELESA – poskrbite za svojo kožo s prestižnimi izdelki za nego obraza in telesa.

– poskrbite za svojo kožo s prestižnimi izdelki za nego obraza in telesa. SOLNA SOBA – z obiskom solne sobe boste okrepili svoje zdravje dihal, kože in imunski sistem.

Dan, namenjen samo vam

FOTO: Atlantida

Kako je za vas videti dan popolnega sproščanja? V petzvezdičnem butičnem hotelu Atlantida bi bil lahko videti tudi tako:

Jutro v Atlantida Boutique Hotelu se začne počasi, brez budilke in hitenja. V udobni sobi vas prebudi nežna jutranja svetloba, pričaka vas bogat zajtrk s sezonskimi okusi.

Dopoldan je namenjen sprostitvi in dobremu počutju. Lahko ga začnete v bazenu, nadaljujete v savnah ali si izberete enega od programov Pegaz-Mg, ki temeljijo na dobrem počutju, mineralni vodi in celostni regeneraciji. Za še globlji odklop si lahko privoščite masažo, nego obraza in telesa ali obisk solne sobe, kjer se telo umiri, misli pa počasi oddaljijo od vsakodnevnih skrbi.

Ko si zaželite svežega zraka, vas Rogaška Slatina povabi v naravo. Sprehod po zdraviliškem parku, lahkotna hoja med zelenjem ali kolesarski izlet po okoliških poteh lepo dopolnijo velneško razvajanje. Če vas premamijo razgledi, se lahko povzpnete na stolp Kristal, najvišjo stavbo v Sloveniji z razgledno ploščo na 106 metrih, in Rogaško Slatino doživite še z druge perspektive.

FOTO: Atlantida

Popoldan lahko nadaljujete v počasnem ritmu – ob bazenu, na terasi, s knjigo ali v udobju svoje sobe. Večer pa pripada kulinariki. Izbrani sezonski okusi, lokalne sestavine in prijetno vzdušje poskrbijo, da večerja ni le obrok, temveč del doživetja. Letos lahko dan podaljšate še s koncertom ali kulturnim dogodkom Aninega festivala, ki poteka med 22. julijem in 29. avgustom 2026 v zdraviliškem parku.

Ko se večer umiri, se vrnete v svojo luksuzno sobo, kjer vas pričakata tišina in udobje. Za vami je dan, v katerem se niso vrstile obveznosti, temveč prijetne izbire – kam na sprehod, katero razvajanje izbrati, kateri okus si privoščiti in kako dolgo še ostati v trenutku.

Prihaja nova velneška zgodba

FOTO: Atlantida

Dobro počutje je vedno mogoče nadgraditi. Prav zato v Atlantida Boutique Hotelu nastaja nova zgodba sprostitve, ki bo gostom ponudila še več prostora za mir, zasebnost in celostno regeneracijo.

V sklopu prenove nastajajo nov 16-metrski zunanji ogrevan bazen, sodobno urejene površine za počitek in dodatni prostori za velneške tretmaje. Gostom bodo omogočili še več priložnosti za sprostitev na prostem. Po načrtih bodo prenovljene tudi hotelske sobe, s čimer želijo še dodatno nadgraditi udobje bivanja. Nova pridobitev pa ni namenjena le širitvi ponudbe, temveč ustvarjanju še bolj celostne izkušnje. Takšne, kjer se sodoben velnes prepleta z zdraviliško tradicijo, naravnim okoljem in osebnim pristopom, po katerem je Atlantida Boutique Hotel znan že danes.

Rezervacije in informacije: Atlantida Boutique Hotel, Cvetlični hrib 1, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija T: +386 (0)3 6201 600 E: info@atlantida-rogaska.si W: atlantida-rogaska.si

Več o butičnem hotelu s petimi zvezdicami Atlantida in njihovi bogati ponudbi si lahko preberete tukaj.

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