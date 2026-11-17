Ko se prepleteta umetnost, navdihujoča sporočila in ljubezen do kave, nastanejo zgodbe, ki presegajo vsakdanje rituale. Najlepše pa je, ko takšne zgodbe zaživijo v predmetih, ki nas spremljajo v naših najljubših trenutkih. Prav takšno zgodbo prinaša nova kolekcija Barcaffè Artist Edition, pod katero sta se podpisala slovenska ilustratorka Meta Wraber in Dizgram, avtor prepoznavnih sporočil o življenju in ljubezni. Nastala je kolekcija šestih edinstvenih skodelic, ki skozi razkošne ilustracije in premišljeno izbrana sporočila pripovedujejo zgodbo o potovanju kave od zrna do skodelice.

Meta Wraber in Dizgram FOTO: Žiga Intihar

Potovanje kave od zrna do skodelice

FOTO: Žiga Intihar

Navdih za novo kolekcijo Barcaffè Artist Edition je bilo potovanje kave od zrna do skodelice. Potovanje se začne z majhnim zrnom in skozi čas, potrpežljivost ter skrb preraste v zgodbo, ki se zaključi v enem najlepših vsakodnevnih ritualov – trenutku ob skodelici kave. Prav ta zgodba je navdihnila Dizgramova sporočila o življenju, ljubezni in novih začetkih, Meta Wraber pa jo je zaokrožila s svojimi prepoznavnimi ilustracijami.

»Potovanje kave ima veliko skupnega z življenjem. Vse se začne z majhnim zrnom, tako kot se tudi velike stvari v življenju začnejo z majhnimi koraki. Nato pridejo rast, spremembe, čas in potrpežljivost, na koncu pa trenutek, ko uživamo v vsem, kar je nastalo. Teh šest faz me je navdihnilo, da sem oblikoval sporočila o novih začetkih, ljubezni in drobnih stvareh, ki nas osrečujejo in so zdaj del te čudovite kolekcije,« je na predstavitvi pojasnil Dizgram.

Od navdihujočih sporočil do razkošnih ilustracij

FOTO: Žiga Intihar

Dizgram je zaslovel s kratkimi, pomenljivimi zapisi o ljubezni, medosebnih odnosih in vsakdanjih življenjskih situacijah. Njegova sporočila so najprej pritegnila pozornost na družbenih omrežjih, nato pa našla pot tudi med bralce njegovih knjig. Izdal je knjige Sebi duguješ sve, Ovaj put biram sebe, Smij se u inat svemu in Povratak sebi.

Priznana slovenska ilustratorka Meta Wraber je Dizgramove misli in sporočila prevedla v svoj prepoznaven vizualni jezik. V svoji karieri je sodelovala s številnimi mednarodno uveljavljenimi imeni, med drugim s francosko modno hišo Chloé, za katero je ustvarjala modne ilustracije, in revijo Harper’s Bazaar, za rusko izdajo katere je oblikovala naslovnico. Sodelovala je tudi z blagovnimi znamkami Anthropologie, Vichy in Google Arts & Culture.

»Dizgramova sporočila so bila izhodišče za moje ilustracije. Želela sem jih upodobiti z motivi iz narave, zato imajo cvetje, ptice, metulji in biseri na skodelicah vsak svoj simbolni pomen. Pomembno mi je bilo, da je vsaka skodelica nekaj posebnega, hkrati pa vseh šest skupaj tvori zaokroženo vizualno zgodbo, ki bo ljudem polepšala trenutke ob njihovi najljubši kavi,« je poudarila Meta Wraber.

Masayah FOTO: Žiga Intihar

Nadaljevanje uspešne umetniške zgodbe

Nova kolekcija Artist Edition je že tretja izdaja projekta, s katerim Barcaffè nadaljuje sodelovanje s priznanimi umetniki in ustvarjalci iz regije. Prva kolekcija je nastala leta 2022 v sodelovanju z Lunarjem in Sandrom Slavnićem, občinstvo pa je osvojila z igrivimi ilustracijami mačk in duhovitimi sporočili. Dve leti pozneje je sledilo sodelovanje s priznano umetnico OKO in pesnikom Đurom Keljem, ki je združilo pravljične motive in poezijo.

»Projekt Artist Edition smo zasnovali z željo, da bi vsakodnevne trenutke ob kavi povezali z umetnostjo, navdihom in zgodbami, ki nas povezujejo. Tokrat smo navdih našli v potovanju kave od zrna do skodelice in to zgodbo prenesli na šest izvirnih skodelic, ki združujejo ilustracije in sporočila o življenju, ljubezni in povezanosti. Veseli nas, da je kolekcija že ob prvi predstavitvi naletela na tako pozitiven odziv,« je povedala Tihana Vujčić, direktorica marketinga in razvoja blagovne znamke Barcaffè.

Nova kolekcija je na voljo v treh različicah – za espresso, kapučino in turško kavo. Skodelice lahko naročite v spletni trgovini Barcaffè. Z razkošnimi ilustracijami in skrbno izbranimi sporočili bodo v dom vnesle kanček umetnosti ter polepšale trenutke ob najljubši skodelici kave, hkrati pa predstavljajo tudi izvirno darilo za vse ljubitelje kave.

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