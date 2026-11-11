Zakaj kljub deodorantu naša oblačila še vedno smrdijo: Kriva nista niti znoj niti material

Gotovo ste se že srečali z nerešljivo uganko, ko majica, ki pride iz pralnega stroja sveža in dišeča, že kmalu po tem, ko jo oblečete, pod pazduhami začne smrdeti po potu. Komur se je to že zgodilo, je običajno najprej okrivil sebe ali material, iz katerega je majica narejena. Toda s tem je sebi in oblačilu naredil krivico. V vlaknih naše garderobe se namreč lahko skriva še vse kaj drugega, kar običajno pranje sčasoma ne odstrani več.

Na to dilemo sem naletela, ko sem kupila rabljeni pulover iz stoodstotne merino volne, ki je bil na prvi pogled videti brezhibno. Pred prvim nošenjem sem ga seveda skrbno ročno oprala z detergentom za volno. Ni smrdel in na njem ni bilo videti nikakršnih madežev. A potem sem ga polikala in pokazal je povsem drugo plat. Ko sta vročina in para dosegli predel pod pazduhami, se je na volni nenadoma pojavil izrazit vonj po starem znoju. Ker puloverja sama še nikoli nisem oblekla, je bilo jasno, da vonj pripada njegovi preteklosti. In prav to me je spodbudilo k raziskovanju, kaj vse lahko ostane v na videz popolnoma čistem oblačilu?

Ko čisto oblačilo ob telesu ponovno začne smrdeti

Likanje je v mojem primeru nehote ustvarilo razmere, podobne tistim, ki nastanejo med nošenjem. Tkanina se je segrela in navlažila, podobno kot se pod pazduho zgodi takrat, ko nam postane vroče in se začnemo potiti.

Raziskovalci tekstila že dolgo ugotavljajo, da se molekule, povezane s telesnim vonjem, na različna vlakna vežejo zelo različno in se lahko iz njih pozneje znova sproščajo. Kanadska raziskava Rachel McQueen in sodelavcev iz leta 2024 je denimo pokazala, da volna, bombaž, poliester, najlon in viskoza zelo različno sprejemajo in ponovno oddajajo hlapne spojine iz znoja.

Zato se lahko zgodi nekaj precej varljivega. Oblečemo sveže oprano majico ali pulover, iz katere se ob telesni toploti in vlagi začne ponovno sproščati star vonj, mi pa smo prepričani, da smo začeli smrdeti sami.

V vlaknih ne ostane samo znoj

Pri tem zgodba postane še bolj zanimiva, ko vanjo vključimo kozmetične izdelke, ki jih vsak dan nanašamo pod pazduhe, torej deodorante ali antiperspirante. Deodoranti predvsem zmanjšujejo oziroma prekrivajo neprijeten vonj, antiperspiranti pa z aluminijevimi solmi zavirajo tudi samo potenje.

Raziskava iz leta 2022, v kateri so raziskovalci po nanosu antiperspiranta sledili radioaktivno označenemu aluminiju, je pokazala, da skozi kožo prodre le zelo majhen delež teh snovi, velika večina pa ostane na površini kože ali se prenese na oblačila in v okolje. Zato se na majicah, srajcah in puloverjih na predelu pazduh skozi mesece in leta nabirajo plasti različnih snovi: sestavine kozmetičnih izdelkov, sebum, znoj, odmrle kožne celice in produkti bakterij.

Takšne obloge niso vedno vidne s prostim očesom. Včasih jih opazimo kot otrdel predel tkanine, porumenel ali pobeljen madež, drugič pa so povsem nevidne in jih razkrije šele vonj. Za zdaj sicer še ni dokazano, da bi prav aluminij v vlaknih neposredno »zaklenil« neprijetne vonjave, dobro pa je dokazano, da se antiperspirant prenaša na tekstil in da lahko vlakna zadržujejo tako organske snovi kot molekule telesnega vonja.

Izbira deodoranta je pomembna. Raziskave kažejo, da lahko antiperspiranti spremenijo mikrobiom pazduhe in spodbudijo razrast nekaterih bakterij, povezanih z neprijetnim vonjem, njihove sestavine pa se prenašajo tudi na oblačila, kjer jih navadno pranje ne odstrani vedno povsem. Foto: Shutterstock

Kaj pa, če težava ni v nas?

Prav zato je pomembno, da na neprijeten vonj oblačil ne gledamo samo kot na lepotno ali higiensko težavo. Ni nujno, da je človek, ki se pogosto spopada z neprijetnim vonjem pod pazduhami, preprosto nekdo, ki se bolj poti. Pomembno vlogo ima tudi mikrobna skupnost na koži, na katero vplivajo izdelki, ki jih uporabljamo.

Raziskave kažejo, da deodoranti in antiperspiranti lahko precej spremenijo mikrobiom pazduhe. Ena od raziskav belgijskega raziskovalca Chrisa Callewaerta in sodelavcev je pokazala, da lahko redna uporaba antiperspirantov spremeni razmerja med različnimi bakterijskimi skupinami, in celo spodbudi razrast nekaterih aktinobakterij, ki sodelujejo pri nastajanju neprijetnega telesnega vonja. Druge raziskave sicer niso vedno pokazale enake slike, zato ne moremo trditi, da antiperspiranti pri vseh ljudeh dolgoročno povzročijo močnejši vonj. Jasno pa je, da ne vplivajo le na količino znoja, temveč tudi na okolje, v katerem živijo bakterije na naši koži.

To je pomembno zato, ker niso vse bakterije pod pazduhami enake. Nekatere vrste, med njimi določene bakterije iz rodov Corynebacterium in Staphylococcus, veliko učinkoviteje pretvarjajo sestavine znoja v molekule, ki jih naš nos zazna kot značilen telesni vonj. Prav zato se sodobne raziskave vse bolj usmerjajo v vprašanje, ali bi bilo namesto čim širšega uničevanja bakterij ali popolnega zaviranja potenja z deodoranti smiselneje vplivati predvsem na tiste mikroorganizme in procese, ki dejansko povzročajo neprijeten vonj.

Izbira izdelka pod pazduho torej ni pomembna le zaradi tega, kako dišimo tisti dan. Vpliva tudi na kožo, njen mikrobiom in na to, kaj dan za dnem prenašamo na svoja oblačila.

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Material je še vedno pomemben

To seveda ne pomeni, da material oblačila nima pomembne vloge. Sintetična vlakna, predvsem poliester, so v raziskavah pogosto povezana z intenzivnejšim in manj prijetnim telesnim vonjem kot bombaž ali volna. Posamezna vlakna namreč različno zadržujejo maščobne in hlapne molekule, hkrati pa na njih nastajajo tudi različne bakterijske skupnosti.

V eni najbolj znanih raziskav na tem področju, so znanstveniki odkrili, da so poliestrske majice po vadbi razvile izrazitejši vonj kot bombažne, na njih pa so se razmnoževale tudi drugačne vrste bakterij. Posebej zanimiva je volna. Čeprav lahko zelo dobro absorbira določene molekule vonja, jih lahko zadrži v notranjosti vlakna in jih zato počasneje oddaja nazaj v zrak. Prav to je eden od razlogov, zakaj lahko merino volno pogosto nosimo večkrat, preden začne neprijetno dišati. Izbira naravnih vlaken je zato še vedno bolj smiselna od sintetičnih, in to ne glede na to, kakšen deodorant uporabljamo.

A žal tudi naravni tekstili niso odporni na vse. Tudi v bombažu, volni, svili in lanu se lahko sčasoma naberejo znoj, sebum, bakterijski produkti in ostanki kozmetičnih izdelkov, ki skupaj tvorijo trdovratno oblogo, ki je ni tako preprosto odstraniti. In prav tukaj v problem vstopijo še naše sodobne pralne navade.

Peremo vedno hladneje, toda ali je to vedno najbolje?

Zaradi varčevanja z energijo in podaljševanja življenjske dobe oblačil zadnja leta poslušamo vse več priporočil, naj perilo peremo pri 20 ali 30 stopinjah ter izbiramo kratke in eko programe. Sodobni detergenti res lahko pri nizkih temperaturah odstranijo veliko umazanije, vendar temperatura še zdaleč ni nepomembna.

Raziskave higiene perila kažejo, da na odstranjevanje mikroorganizmov vpliva kombinacija detergenta, temperature, mehanskega delovanja in časa. Pri nižjih temperaturah lahko preživi več bakterij, predvsem kadar detergent ali program nista dovolj učinkovita.

Tudi slovenska raziskava Univerze v Ljubljani je pokazala, da je bilo pranje pri 40 stopinjah z ustrezno količino detergenta zelo učinkovito pri odstranjevanju umazanije, ne pa tudi pri uničenju bakterij na perilu. Raziskovalci so največje zmanjšanje bakterij dosegli šele pri pranju pri 60 stopinjah.

To seveda ne pomeni, da bi morali občutljivo volno, kašmir ali svilo začeti prati pri visokih temperaturah – s tem bi jih namreč uničili. Pomeni pa, da ni najbolj smiselno vsega perila avtomatično prati na najhladnejšem in najkrajšem programu. Če se znoj, sebum in ostanki kozmetike ob vsakem pranju odstranijo le delno, se lahko skozi čas začnejo nalagati. Ko se takšna obloga enkrat utrdi v vlaknih, jo je veliko težje odstraniti kot svež madež.

In takrat postane vprašanje varčevanja nekoliko bolj zapleteno. Nekaj prihranjene energije pri hladnem pranju ne pomeni veliko, če zaradi trdovratnega vonja prezgodaj zavržemo sicer povsem uporabno majico, pulover ali drug kos tekstila.

Pod pazduhami oblačil se skozi čas ne nabira le znoj, temveč tudi sebum, odmrle kožne celice, bakterijski produkti in ostanki deodorantov. Skupaj lahko tvorijo trdovratno oblogo, zaradi katere začne oblačilo smrdeti tudi po pranju. Foto: Shutterstock

Najbolj trajnostno oblačilo je tisto, ki ga dolgo nosimo

Na prvi pogled banalna uganka na začetku tega članka, ali se je sploh smiselno ukvarjati z oblačilom, ki se je navzelo vonja, nosi tudi globlje sporočilo trajnosti. Si v današnji poplavi zavrženih oblačil, pod katerimi se šibijo odlagališča smeti v državah tretjega sveta, še lahko privoščimo brezbrižno ravnanje z modnimi kosi v naših omarah? Konec koncev vse, kar Zahodnjaki odvržemo daleč od svojih oči, ne preneha obstajati. Tekstilni odpadki obremenjujejo okolje in ljudi, ki živijo ob teh odlagališčih, sintetična vlakna pa se z obrabo in razgradnjo spreminjajo tudi v mikroplastiko, ki se po vodi, zraku in prehranski verigi vrača v skupni ekosistem in tako nazaj k nam.

Če nas začne majica ali drag pulover zaradi vonja pod pazduhami motiti, čeprav je sicer še brezhiben, ga bo marsikdo preprosto odpisal, ker je prepričan, da se vonja pač ne da odpraviti. Ampak ali ne bi bilo bolj prijazno do našega planeta in konec koncev tudi do našega zdravja, če bi bolj premišljeno izbirali kozmetiko, ki jo vsak dan nanašamo na telo, in bolj skrbno ravnali s svojo garderobo?

Pomaga že denimo, da prepotenih oblačil ne puščamo več dni neopranih, da program in temperaturo prilagodimo materialu in stopnji umazanosti ter da ob prvih znakih nalaganja deodoranta posebej očistimo predel pod pazduhami. Smiselno pa je tudi razmisliti o deodorantu, ki ga uporabljamo. Najmočnejši antiperspirant ni nujno najboljša rešitev za vsakega človeka in vsako oblačilo. Dober izdelek je tisti, ki na naši koži učinkovito preprečuje neprijeten vonj, je ne draži in ga lahko brez večjih težav speremo tudi iz garderobe.

In kaj sem naredila s svojim merino puloverjem iz druge roke? Ker gre za volno, imam pri čiščenju precej manj manevrskega prostora kot pri navadni bombažni majici. A tudi občutljivih in dragocenih oblačil ni treba ob prvem trdovratnem vonju odpisati. Obstajajo načini, kako jih lahko rešimo pred prezgodnjim romanjem na odpad, a o tem kdaj drugič.