To bodo najbolj iskani čevlji jeseni 2026, nosimo pa jih lahko že zdaj v vročini (FOTO)

Tudi ve že sanjate o jesenski garderobi? Letošnje poletje nam s temperaturami ni prizanašalo, zato se nam kar malo skomina po hladnejših dneh, ko bo prijetno obleči mehke pletenine in več plasti. Ena prvih stvari, ki jih modne poznavalke menjamo ob koncu sezone, so čevlji. S tem modnim dodatkom lahko namreč modni styling nemudoma osvežimo. Lahkotna obleka ali široke lanene hlače so s sandali povsem poletna kombinacija, če jih zamenjamo za bolj zaprto obutev, pa lahko te modne kose nosimo tudi v prehodni sezoni.

A ker visoke temperature še vedno vztrajajo, je za jesenske gležnjarje in škornje v tem trenutku še odločno prezgodaj. K sreči pa modne smernice za prihajajočo sezono napovedujejo obutveni trend, ki ga lahko že ta trenutek vključimo v svojo garderobo, in ga bomo nosile vse do prve zmrzali.

Govorimo seveda o »mule« natikačih, ki so bili izredno modni že pred dobrim desetletjem, letošnjo jesen pa se vračajo v velikem slogu. Gre za čevlje z odprtim zadnjim delom, ki jih preprosto nataknemo in lahko spominjajo na elegantne orientalske copate, mokasine, najdemo pa jih tudi v različicah z visoko peto ali bolj debelimi podplati. Eno je gotovo, to jesen ne bo moden samo ena vrsta »mule« natikačev, ampak cela paleta stilov, med katerimi boste zagotovo našle takšnega zase.

Foto: COS

Od skoraj neopaznih do izrazito elegantnih

Pod imenom »mule« se skriva precej več različnih čevljev, kot bi morda pričakovali. Skupna jim je predvsem odprta peta, sicer pa so lahko povsem ravni, nekoliko podobni mokasinom ali domačim copatom, lahko imajo nežno nizko mačjo petko (kitten heel) ali pa so oblikovani kot izrazito elegantni salonarji brez zadnjega dela. Prav zaradi te raznolikosti jih je letos mogoče opaziti v zelo različnih različicah.

Tudi največje modne hiše so trend interpretirale vsaka v svojem prepoznavnem jeziku. Prada je preprostemu natikaču dodala prefinjenost z gladkim usnjem, semišem in sijočim satenom, zaradi katerega lahko mule delujejo skoraj kot večerni čevelj. Pri Miu Miu je različica bolj igriva in nekoliko retro, z mehkejšimi oblikami in tistim značilnim prepletom damskega ter nekoliko dekliškega sloga. Dior se je držal bolj uglajene elegance in poudaril razkošne materiale, pleteno usnje, semiš ter dekorativne zaponke.

Še bolj ženstveno plat trenda je pokazal Ferragamo s satenastimi različicami, vezeninami in pentljami, ki spominjajo na razkošne budoarske copate iz dvajsetih let prejšnjega stoletja, medtem ko je Chanel ostal zvest prečiščenim, damskim dvobarvnim izvedbam. Bottega Veneta je šla v povsem drugo smer in odprto silhueto natikača interpretirala mehkeje in bolj igrivo, tudi z izrazito otipljivimi materiali. Pri Gucciju pa se vrača bolj razkošna različica mokasina brez pete, pri kateri prepoznavni kovinski detajli in mehke podloge zabrišejo mejo med elegantnim čevljem in luksuznim copatom.

Foto: Gucci

Prav to je čar letošnjih »mule« natikačev: ni enega samega pravilnega modela. Lahko so minimalistični ali razkošni, z ravnim podplatom ali petko, strogo elegantni ali skoraj boemsko sproščeni. Vsaka ženska jih zato lahko prilagodi svojemu slogu, ne da bi morala zaradi trenda spreminjati vso garderobo.

Zakaj so idealni prav za konec poletja

Največja prednost »mule« natikačev je, da se jim ni treba prilagajati samo eni sezoni. Avgusta jih lahko nosimo na golo nogo k lahkotni obleki, širokim lanenim hlačam, bermudam ali kavbojkam. Ko se dnevi nekoliko ohladijo, pa iste čevlje obujemo z nogavicami (najlonkami ali debelejšimi in toplejšimi dokolenkami ali nadkolenkami) ter jih kombiniramo z dolgimi hlačami in jesenskim krilom, srajco, suknjičem ali tanko pletenino. Prav zaradi tega so zanimivejši od marsikaterega mikrotrenda in se vam ni treba bati, da bodo zgrešeni nakup, ki ga boste obuli samo nekajkrat, preden se vreme spremeni. Mule natikači namreč združujejo dve lastnosti, ki ju pri modnih trendih ne dobimo vedno hkrati: delujejo dovolj drugače, da osvežijo garderobo, obenem pa so dovolj preprosti, da jih ni treba nositi samo na en način.

Foto: Victoria Beckham

Kako jih bomo nosile jeseni 2026

Najlažja možnost je ravni usnjeni model z zaprto konico. Z ravnimi ali nekoliko širšimi kavbojkami ter belo srajco ustvari sproščen, vendar urejen videz, ki ga lahko pozneje nadgradimo s suknjičem ali trenčkotom.

Bolj ženstveni so mule natikači z nizko mačjo peto. Ti lepo delujejo z midi krilom, obleko ali elegantnimi hlačami in so zanimiva alternativa klasičnim salonarjem. Vogue prav nizke pete uvršča med pomembne smernice jesenske sezone in poudarja njihovo kombinacijo praktičnosti ter ženstvenih detajlov.

Za nekoliko bolj modno različico pa lahko posežemo po satenu, semišu, živahni barvi ali nenavadni konici. Jesenski modeli namreč niso omejeni samo na črno in rjavo, temveč dopuščajo precej več osebnosti.

Foto: Carmina

Foto: Reserved

Foto: COS

Foto: Mango

Foto: Filling Pieces/Zalando

Foto: Joia Paris/Zalando

Foto: Mango

Foto: Zign by Zalando

Foto: Miisto/Zalando

Foto: &other stories

Foto: Tory Burch

Foto: Birkenstock

Foto: Michael Kors

Foto: Pull&Bear