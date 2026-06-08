Ti udobni čevlji so največji modni hit letošnjega poletja (obožujejo jih zvezdnice)

Masivne športne superge z debelimi podplati so dolga leta kraljevale modnim smernicam, a zadnjih nekaj sezon se trend obrača povsem v drugo smer. Gotovo ste na modnih navdušenkah in družbenih omrežjih že opazili ljubke, mehke superge, ki na prvi pogled prej spominjajo na balerinke, kot pa športne čevlje. Imajo ime! V angleščini jim pravijo »sneakerinas« oziroma baletne superge, gre pa za hibrid med baletnimi copatki in športnimi copati, ki združuje eleganco prvega in udobje drugega. Modni oblikovalci so jih na mode piste poslali že lani, letošnje poletje pa se dokončno uveljavljajo kot eden najbolj zaželenih obuvalnih trendov.

Repetto Silk Tennis Sneakers, foto: Repetto

Njihova privlačnost je preprosta: videti so lahkotne in ženstvene kot balerinke, hkrati pa ponujajo oporo in udobje superg. Poleg tega je večina modelov tako tankih in mehkih, da jih zlahka preložite in shranite tudi v majhno torbico ter jih nosite vedno s seboj, kar pomeni, da vam ni več treba trpeti v neudobnih petah ali nepraktičnih čevljih. Nič čudnega torej, da baletne superge niso le modna muha, ampak tudi praktična izbira za dolge sprehode po mestu, poletna potovanja in dneve, ko želimo združiti eleganten videz z udobjem.

Kako so nastale baletne superge?

Trend baletnih superg ni nastal čez noč. Modni poznavalci ga povezujejo s stilom »balletcore«, ki je pred nekaj sezonami navdušil modni svet z romantičnimi silhuetami, trakovi, baletnimi copatki in estetiko plesnih studiev. Hkrati je pribložno takrat začelo pojenjati zanimanje za tako imenovani trend »očetovskih« superg (angleško »dad sneakers«), ki so zaznamovale prejšnje desetletje v modi.

Po letih robustnih podplatov, širokih silhuet in izrazito športnega videza so oblikovalci tako začeli iskati bolj prečiščene, lahkotne in ženstvene alternative. Podplati so postajali nižji, linije ožje, športni copati pa so dobivali elemente, ki smo jih prej povezovali z baletnimi copatki: satenaste vezalke, mehke materiale in elegantno oblikovane zgornje dele. Tako se je rodila nova kategorija obuval, ki jo danes poznamo pod imenom sneakerina.

Vivaia Cristina, foto: Vivaia

Od modne piste do zvezdnic in ulične mode

Med pionirji trenda baletnih superg velja omeniti britansko oblikovalko Simone Rocha, ki je že pred leti na modne piste poslala športne copate z baletnimi trakovi in izrazito ženstvenimi detajli. K širjenju trenda so prispevali tudi modeli Puma Speedcat, sodelovanja znamk Adidas in Bad Bunny ter modne interpretacije hiš Louis Vuitton, Prada, Miu Miu, Coach, Celine in Dries Van Noten.

Prav Louis Vuitton je leta 2025 uradno populariziral izraz »sneakerina«, ki se je nato bliskovito razširil po družbenih omrežjih in spletnih trgovinah. Modne hiše so predstavile različice v satenu, semišu, usnju in tehničnih materialih, od minimalističnih modelov do takšnih z baletnimi trakovi in »Mary Jane« paščki.

Da ne gre zgolj za trend z modnih pist, dokazujejo tudi zvezdnice. Med ljubiteljicami baletnih superg so Bella Hadid, Dua Lipa, Jennifer Lawrence in Julia Roberts, trend pa so posvojili tudi nekateri moški modni navdušenci, med njimi Harry Styles in Jacob Elordi.

Kakšne baletne superge izbrati?

Ponudba je danes izjemno raznolika. Ljubiteljice bolj elegantnega videza bodo posegle po modelih iz satena, semiša ali usnja, z baletnimi trakovi in nežnimi detajli. Za vsakodnevno nošenje pa so odlična izbira modeli iz platna ali tehničnih materialov, ki ohranjajo športni značaj, a še vedno nosijo prepoznavno baletno estetiko.

Pri nakupu velja paziti na velikost, saj zaradi tesnega prileganja številni modeli delujejo nekoliko manjši, zato modni strokovnjaki pogosto priporočajo, da izberete pol številke večjo obuvalo, kot običajno. Seveda pa je vse odvisno od znamke, zato je baletne superge, če jih boste nosile prvič, pred nakupom najbolje preizkusiti v živo.

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S čim jih kombinirati?

Prav vsestranskost je eden glavnih razlogov za priljubljenost baletnih superg. Odlično se podajo k športnim kompletom, pajkicam in kratkim topom, enako dobro pa delujejo v bolj urbanih kombinacijah. Jennifer Lawrence jih denimo nosi z ravnimi črnimi hlačami, oversized suknjičem in baseball kapo. Za sproščene poletne dni jih lahko kombinirate s širokimi kavbojkami in belo majico, romantične duše pa jih bodo z veseljem obule k slip oblekam, plisiranim krilom ali lahkotnim poletnim oblekam.

Če vas je trend »sneakerin« oziroma baletnih superg navdušil, vam razkrivamo izbor modelov, ki jih pri nas najdete tako v fizičnih kot spletnih trgovinah.

Repetto Silk Tennis Sneaker, foto: Repetto

Vagabond Hollie, foto: Vagabond

Vivaia Cristina, foto: Vivaia

Zara športne balerinke z vezalkami, foto: Zara

Puma Speedcat Go, foto: Puma

Mango Lace-up Leather Sneakers, foto: Mango

COS Suede-Nylon Ballet Trainers, foto: COS

Adidas Teakwondo Mei Ballerina, foto: Zalando

JW PEI Flavia, foto: JW PEI

Mango Mixd Suede Trainers, foto: Mango