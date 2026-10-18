Te jesenske hlače vas bodo prepričale, da kavbojke pustite v omari

Letošnjo jesen v ospredje prihajajo štirje modeli hlač, zaradi katerih bodo kavbojke za nekaj časa pozabljene. Kot piše ameriška Marie Clarie, bomo to sezono nosili široke, balonaste hlače, veliko usnja v različnih barvnih odtenkih, žametne hlače in klasične v čokoladno rjavi barvi. Veliko bo eksperimentiranja in poigravanja z oblikami, teksturami in odtenki. Obeta se torej vznemirljiva popestritev jesenskih dni.

Volumen spremeni silhueto

Balonaste hlače prepoznamo po zaobljenih, širokih hlačnicah, ki se proti gležnjem zožijo. Njihova oblika je lahko izrazita ali precej umirjena, veliko pa je odvisno od materiala: mehkejša tkanina ustvari bolj sproščen videz, čvrstejša ohranja poudarjen volumen. Med možnostmi za hladnejše mesece so tudi modeli iz volne in debelejših mešanic.

Zraven se bo lepo kombiniral tanjši pulover s puli ovratnikom ali krajša jopica. Tako bo kroj hlač lepo viden, celotna oprava pa ne bo delovala preveliko in bodo v ospredju hlače. Tudi daljšo srajco lahko zatlačite v pas le spredaj. Pri pomerjanju bodite predvsem pozorni na dolžino. S seboj vzemite čevlje, s katerimi jih nameravate nositi: isti kroj je namreč lahko z balerinkami videti povsem drugače kot z gležnjarji.

Zaobljene hlačnice ustvarijo volumen, ki naj se izrazi ob oprijetem puloverju ali krajši jopici. Foto: Zara

Osrednji kos kombinacije

Barvaste usnjene hlače med jesenske trende uvršča tudi Vogue. So zanimiva izbira za vse, ki rade nosite preproste zgornje dele, saj tako hlače postanejo osrednji kos kombinacije.

V dnevne kombinacije se bodo lepo vklopile v barvi konjaka ali olivno zelen odtenek, bolj drzne pa bodo v jesenski ponudbi našle tudi rdeče modele. K rdečim hlačam dodajte siv pulover in preproste črne čevlje, hlače v barvi konjaka pa se bodo lepo podale s svetlo modro srajco. Poigrajte se tudi s teksturami. Gladko površino usnja lahko dopolnite z mehko pletenino ali volnenim suknjičem. Pri nakupu preverite sestavo in navodila za nego, saj usnje in materiali z usnjenim videzom zahtevajo več previdnosti.

Usnje v barvi konjaka, olivno zeleni ali drzni rdeči postane osrednji kos oprave, še posebno ob mehki pletenini. Foto: Profimedia

Veliko bo žameta

Marsikatere modne znamke so v letošnje kolekcije vključile žamet. Modeli so različni, od hlač z visokim pasom, z nagubanim sprednjim delom do zelo širokih hlačnic. Na žamet običajno pomislimo pri vsakodnevnih jesensko-zimskih kombinacijah, a še kako elegantno se lahko vključi tudi v večerne, kjer žametne hlače kombiniramo s svileno bluzo. Čez dan pa bo odlično delovala kombinacija z gladkim puloverjem, mokasini in klasičnim plaščem.

S puloverjem in mokasini za vsak dan, s svileno bluzo za večer: žamet ponuja več možnosti, kot bi pričakovali. Foto: Zara

Čokoladno rjava

Med barvami bo letos daleč najbolj prevladovala rjava. Ta je zelo prijazna za kombiniranje, zato si izberite model, ki vam je resnično ljub, in jih boste zato nosile dan za dnem. Ravne hlačnice za službo, širše za sproščene kombinacije ali rahlo razširjene za opravo z gležnjarji. Kombinirate jih lahko z mehko pletenino v krem barvi, svetlo modro srajco ali bledo rožnato jopico. Za kombinacijo v sorodnih tonih združite temno rjave hlače, svetlejši bež pulover in konjak čevlje. Različne teksture bodo poskrbele, da bo kombinacija zanimiva tudi brez izrazitih barvnih poudarkov.

Bogat rjav odtenek se lepo ujame s kremno, svetlo modro in bledo rožnato ter poveže številne jesenske kombinacije. Foto: Reserved

Preden izberete nov par hlač, katerih koli od omenjenih modelov, si zamislite tri kombinacije z oblačili iz svoje omare. Če jih sestavite brez težav, ste na zelo dobri poti, da ste našle hlače te jeseni.