Rokavice so modni dodatek jeseni 2026: nosile jih bomo, tudi če nas ne bo zeblo

Še pred nekaj desetletji je bilo povsem običajno, da je imela ženska v garderobi več parov rokavic. Ne le enega volnenega za najbolj mrzle dni, temveč usnjene za čez dan, elegantne satenaste ali čipkaste za posebne priložnosti, dolge večerne, takšne, ki so se ujemale s plaščem, in druge, ki so bile same po sebi modna izjava.

Potem smo rokavice počasi skrčili na njihovo najbolj praktično funkcijo. Ogreti morajo roke, biti trpežne, nas med športom in aktivnostmi na prostem varovati pred vetrom in mrazom, v zadnjih letih pa morajo poleg vsega v prvi vrsti predvsem omogočati upravljanje zaslona pametnega telefona. S tem, ko smo jih zreducirali na strogi utilitarizem, so rokavice izgubile svojo lepoto in čar, a modna industrija jih letošnjo jesen znova postavlja na piedestal, ki si ga zaslužijo.

Foto: Dents

Rokavice se vračajo zaradi lepote same

Vogue je rokavice uvrstil med ključne modne dodatke jeseni 2026 in zapisal, da noben drug kos v tej sezoni ni tako uspešno povezal povsem različnih slogov kot dolge večerne rokavice. Na modnih pistah so se pojavljale ob vsem, od džinsa do elegantnih kombinezonov in večernih oblek.

Morda sem nekoliko pristranska, saj imam do rokavic poseben odnos že od otroštva. Vanje sem se zaljubila, ko sem kot deklica po prababici podedovala veliko škatlo usnjenih in čipkastih rokavic. Doživela je skoraj sto let in odraščala na začetku 20. stoletja, v času, ko dobro oblečena ženska brez rokavic skoraj ni odšla od doma. Od takrat me zasrbijo prsti vsakič, ko na potovanju naletim na staro rokavičarsko trgovino.

Ena takšnih me je pred leti povsem očarala, ko sem živela v Lizboni. Neštetokrat sem se sprehodila mimo rokavičarne Luvaria Ulisses v Chiadu, ki tam domuje že dobrih sto let in s svojimi tradicionalno in pretežno ročno izdelanimi rokavicami velja za zadnjo portugalsko rokavičarno. Je tako ozka in majhna, da vase sprejme le po eno stranko, a hkrati tako ljubka s čudovito založeno leseno izložbo, da so pisane rokavice v njej bile videti kot bomboni v trgovini sladkarij.

V tej portugalski rokavičarni ti premerijo dlani in rokavice izberejo glede na tradicionalne rokavičarske velikosti, ki se merijo v inčih (običajno od 6 pa vse do 11 inčev in več za obseg dlani brez palca), lahko pa ti celo naredijo rokavice po meri. Dobra usnjena rokavica se roki ne sme le približno prilegati, ampak jo mora objeti kot druga koža, ne sme vleči med prsti in ne sme ustvarjati odvečnega materiala na konicah. Za to je potrebno presenetljivo veliko mojstrstva.

Britanska rokavičarska hiša Dents, ki deluje že od leta 1777 (in katere družinski grad sem obiskala letos v Cotwsoldsu) denimo navaja, da lahko izdelava enega tradicionalnega para njihovih rokavic vključuje do 32 delovnih postopkov in osem ur dela. Usnje je treba pravilno izbrati in raztegniti, posamezne dele natančno izrezati, nato pa jih sestaviti tako, da se rokavica prilagaja gibanju roke.

Foto: Dents

Rokavice nekoč niso govorile le o modi, ampak tudi o statusu

Čeprav se nam rokavice danes zdijo le še en modni dodatek, je zgodovina tega oblačilnega predmeta veliko starejša od mode same. Ljudje so si roke zaščitili že v antiki, kot modni dodatek pa so se rokavice v Evropi začele uveljavljati približno v 13. stoletju in v naslednjih stoletjih postajale vedno pomembnejši del oblačenja.

Izdelava rokavic je bila nekoč tako cenjena obrt, da so se rokavičarji združevali v vplivne cehe. V Parizu najstarejši znani statuti njihovega ceha segajo že v leto 1190. Posebnost francoske tradicije je bila tesna povezava rokavičarstva s parfumerijo. Ker je imelo strojeno usnje pogosto neprijeten vonj, so ga odišavljali z dragocenimi dišavami, moda odišavljenih rokavic pa se je v 16. stoletju razcvetela tudi na francoskem dvoru Katarine Medičejske. Leta 1656 je Ludvik XIV. mojstrom tudi uradno potrdil naziv gantiers-parfumeurs, rokavičarjev-parfumerjev.

V renesančni Angliji so rokavice medtem postajale vse bolj razkošne. Kraljica Elizabeta I. je slovela po bogato vezenih in okrašenih modelih, dragocene rokavice pa so bile priljubljeno dvorno darilo. Ohranili so se primerki iz usnja, svile, kovinskih niti in celo drobnih biserov. Nekatere so imele prste namenoma daljše od dlani uporabnika: takšna elegantno podaljšana roka je hkrati sporočala, da njenemu lastniku ni treba opravljati fizičnega dela.

Foto: Dents

Do 19. stoletja so bile za ženske iz višjih družbenih slojev rokavice skoraj nepogrešljive. Obstajala so precej natančna pravila, kdaj jih nositi in kdaj sneti. Rokavice so ostale na rokah v cerkvi, gledališču in na plesu, pred jedjo pa so jih odstranili. Premožne ženske so imele cele zbirke parov za različne ure dneva in priložnosti. A ne samo ženske, rokavice so še do nedavnega redno nosili tudi moški, pri njih so bile rokavice prav tako stoletja povezane z ugledom, položajem in dostojanstvom.

Še posebej zgovorne skozi zgodovino so bile svetle in bele rokavice. Ne samo zato, ker so bile elegantne. Čiste, nežne roke so sporočale, da se njihovemu lastniku ni treba ukvarjati s težkim in umazanim fizičnim delom, bele rokavice pa so ta privilegij naredile še očitnejši. Ker so se hitro umazale, jih je bilo treba nenehno čistiti ali zamenjati, kar je bilo povezano s tem, koliko si si lahko privoščil. Premožni posamezniki so si v 19. stoletju denimo večkrat na dan zamenjali bele rokavice, da so bili ves čas videti spodobno, najbogatejši pa so en svetel par včasih oblekli samo enkrat.

Foto: Agnelle

Dolge večerne rokavice niso več samo za večer

Posebno mesto v zgodovini imajo dolge večerne rokavice, ki jim v angleščini pravijo »opera gloves«, čeprav še zdaleč niso rezervirane samo za obisk opere, ampak so bile pri višjih slojih 19. in 20. stoletja kodeks oblačenja za različne večerne priložnosti. Ženske so oprijete rokavice različnih dolžin in barv nosile glede na uro dneva in priložnost. Za večer so segale visoko čez podlaket oziroma nad komolec, pogosto pa so bile izdelane iz izredno finega usnja ali svile.

Danes so poceni večerne rokavice pogosto sintetične, a moda letošnje jeseni se pri rokavicah vrača prav k tistemu, zaradi česar so bile nekoč tako privlačne: dolžini, dramatičnosti, barvi in predvsem dobremu materialu. In ne, ne bomo jih nosile samo z večernimi oblekami.

Foto: Dents

Jeseni 2026 velja: čim daljše, tem bolje

Modne hiše so pri tem precej enotne. Dolge rokavice, ki segajo čez komolec, so bile ena najbolj opaznih podrobnosti kolekcij za jesen in zimo 2026. Klasične črne smo lahko videli pri Bossu, olivno zelene pri Zimmermannu, sive pri Muglerju in bordo semišaste pri Max Mari.

Foto: Max Mara

Še zanimivejši od barv pa je način nošenja. Pri Bossu so dolge usnjene rokavice zdrsnile pod oziroma čez pletenine in se pojavile ob usnjenih krilih. Pri Altuzarri so jih kombinirali celo z argajlskim puloverjem, Balenciaga pa jih je postavila ob futuristične obleke in izrazita sončna očala. Michael Kors je svojo kolekcijo ob 45-letnici znamke predstavil kar v newyorški Metropolitanski operi in ob dolgih plaščih pokazal elegantne rokavice do komolcev. Dolge rokavice tako niso več rezervirane za gala večer in svečano garderobo, ampak jih lahko oblečemo za vsak dan, za službo, celo za potep po mestu, v kombinaciji s plaščem, puloverjem, kostimom ali celo džinsom.

Foto: Ralph Lauren

Katero barvo izbrati?

Če se vam rokavice do komolcev zdijo preveč dramatične, bodo to jesen izredno modne tudi klasične kratke usnjene rokavice, ki segajo do zapestja ali nekoliko čez. Črna seveda ostaja klasika, zelo aktualne pa bodo tudi zemeljske barve, kot so temno rjava, konjak, bordo, olivno zelena in siva, medtem ko bo smetanast ali bel odtenek popolna izbira za vse, ki želijo ključen nevtralni dodatek sezone. Če prisegate na minimalizem, je nadvse šik monokromatska kombinacija, kjer se rokavice skladajo z barvo plašča ali jakne in morda celo torbice ter obutve.

Foto: COS

Drzne posameznice, ki imajo rade barve, in kot smo že omenili TUKAJ, bodo žive barve trend letošnje jeseni in zime, pa lahko izberejo par v odtenkih dragih kamnov. Rubinasto rdeča, smaragdno zelena, vijolična kot ametist ali celo turkizna bodo barve rokavic, s katerimi boste popestrile še tako monotono in nevtralno jesensko garderobo. Lahko pa greste še korak dlje in izberete vzorčaste rokavice. Geometrijski motivi, kontrastne barve in vzorci z optičnim učinkom bodo lep poklon še enemu slogu, ki se letos vrača v modo: art decoju ter estetiki 20. in 30. let prejšnjega stoletja.

Foto: Agnelle

Foto: Dents

Foto: Reserved

Foto: Zara

Foto: Anna Field/Zalando

Foto: Coccinelle

Foto: Agnelle

Foto: Zara

Foto: Dents

Foto: Ralph Lauren