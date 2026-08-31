Ne pospravite pisanih poletnih oblačil: To bo eden največjih modnih trendov jeseni 2026 (FOTO)

Ko se poletje začne poslavljati, nas navadno čaka tudi precej predvidljiva sprememba v garderobi. Svetle poletne obleke se umaknejo temnim hlačam, pisani topi pleteninam v nevtralnih tonih, živahne torbice pa črni, rjavi in kamelji klasiki. Toda letos bo prehod v hladnejše mesece nekoliko drugačen.

Poletje 2026 je bilo namreč izrazito barvito. Turkizna, živo rožnata, oranžna, vijolična, rumena in zelena so zavzele tako ulično modo kot modne kolekcije, tako da se je v zadnjih mesecih minimalizem moral vsaj nekoliko umakniti barvam in izrazitejšemu kombiniranju. Dobra novica je, da nam teh kosov še ni treba pospraviti na dno omare. Moda za jesen 2026 namreč ne zapoveduje vrnitve k izključno črni, sivi in bež. Ravno nasprotno!

Na modnih pistah se nadaljuje igra z barvnimi kontrasti, le da so barve zdaj postavljene ob težje materiale, tople pletenine, volno, usnje in semiš. Vogue je izrazito kombiniranje barv oziroma »color blocking« ali celo »colormaxxing« izpostavil kot enega ključnih trendov, ki so zaznamovali kolekcije za jesen 2026, od znamke Lii v New Yorku do Celine v Parizu.

Foto: COS

To jesen bodo barve dobile novo globino

Skrivnost, kako izrazito poletno barvo uspešno prenesti v jesensko garderobo, ni nujno v tem, da spremenimo odtenek, ampak, da zamenjamo predvsem tisto, kar nosimo ob njej. Živo oranžen svilen ali satenast top, ki smo ga poleti kombinirale s sandali, lahko na primer jeseni oblečemo pod rjavo ali črno usnjeno jakno. Tako poletni barvni kos ostane osnova oprave, okoli njega pa dodajamo plasti, zaradi katerih celotna kombinacija nenadoma deluje bolj jesensko.

Foto: Sézane

Enako velja za živahno modro ali turkizno, eno od barv letošnjega poletja, ki se bo obdržala tudi v hladnejših mesecih. Aqua modra, kot so jo poimenovali modni oblikovalci, so v kolekcijah za jesen pokazali Altuzarra in Hermès, v visoki modi pa tudi Balenciaga. Namesto z belo in drugimi izrazito poletnimi odtenki jo jeseni kombinirajte s temno rjavo, mornarsko modro, sivo ali črno.

Foto: & other stories

Rožnata bo prav tako ostala z nami. Nežnejšo, skoraj žvečilno rožnato so v jesenskih kolekcijah uporabili Chanel, Dior in Chloé, medtem ko se izrazitejša magenta pojavlja pri Chloé in Stelli McCartney. Poleti smo jo nosile ob beli, jeseni pa bo dobila povsem drugačen značaj ob bordo, čokoladno rjavi, sivi ali celo rdeči.

Foto: & other stories

Tudi rumena se ne poslavlja, le njen ton postaja nekoliko globlji. Masleno rumeno, ki je bila tako priljubljena v toplejšem delu leta, počasi zamenjuje močnejša gorčična oziroma oker rumena. V jesenskih kolekcijah sta jo med drugim pokazala Alaïa in Dior, kjer se je preselila na plašče, suknjiče in pletenine.

Foto: Sézane

Podoben trik lahko uporabimo pri letošnji živahni rumenozeleni oziroma odtenku, ki sliši na ime chartreuse. Če se vam ta barva na prvi pogled zdi preveč poletna, jo obdajte s kremno pletenino, rjavim semišem ali temno zeleno. Na jesenskih pistah se poleg nje pojavljajo tudi globlji zeleni odtenki; med ključnimi barvami sezone pa bodo še oker, živo rdeča rdeča in intenzivno vijolična.

Foto: COS

Foto: & other stories

Če se barv bojite, začnite samo z enim kosom

Seveda vam zaradi letošnjega barvnega jesenskega trenda ni treba čez noč zamenjati vse nevtralne garderobe. Če večino vaše omare za hladnejše mesece sestavljajo črna, siva, rjava, kamelja in bež, je najlažji način, da trend preizkusite z enim samim izrazitim kosom. To je lahko živo rožnat pulover ob sivih hlačah, moder suknjič čez črno obleko, vijolična torbica ob rjavem plašču ali rdeči čevlji ob sicer povsem nevtralni kombinaciji.

Foto: Reserved

Prav pri dodatkih je mogoče z barvo narediti ogromno z zelo malo truda. Vogue med predjesenskimi trendi 2026 denimo izpostavlja močno obarvane čevlje in rokavice v rdečih, turkiznih ter vijoličnih tonih kot način, kako nevtralni opravi dodati nepričakovan poudarek.

Foto: COS

Takšno kombiniranje ima še eno prednost: ni vam treba kupiti popolnoma nove jesenske garderobe. Barvit poletni kos preprosto postavite ob tisto, kar že imate – usnjeno jakno, kavbojke, rjav suknjič, siv plašč ali kremno pletenino.

Foto: Zara

Foto: H&M

Za drznejše prihaja »colormaxxing«

Če pa sodite med tiste, ki se barv ne bojijo, lahko letos naredite ravno nasprotno. Eden od izrazov, ki se vse pogosteje pojavlja ob jesenskih trendih, je »colormaxxing«, ki označuje samozavestno kombiniranje močnih barv, tudi takšnih, ki jih na prvi pogled morda ne bi postavili skupaj.

Foto: Sézane

Foto: Sézane

Modni poznavalki Uma in Luca iz butika UmaLu Vintage sta za InStyle med kombinacijami, ki jih bomo videvali jeseni, izpostavili rumeno z vijolično, opečnato oranžno z modro ter nepričakovane kombinacije zelenih, vijoličnih in rumenih tonov. Po njunem bomo namesto običajnih jesenskih nevtralnih barv v prihodnjih mesecih še naprej posegali po močnejših odtenkih.

Foto: Reserved

Foto: Mango

Podobno zgodbo pripovedujejo tudi modne piste. Pri Celine rožnate in rdeče tone plastijo enega čez drugega, pri Balenciagi je Pierpaolo Piccioli močno rdečo kombiniral s slivovo vijolično, pri Maison Margiela pa se je bordo žamet srečal z vijoličnimi dodatki. Tudi Ferragamo je pokazal, kako dobro lahko skupaj delujeta vijolična in močna rdeča.

Foto: & other stories

Foto: Sézane

Foto: H&M

Foto: Marella

Še bolj preprosta možnost je, da izberete eno samo barvo in se vanjo odenete od glave do pete. To pravilo je to jesen ljubo Alaïi, Balenciagi in Hermèsu, ki so paradižnikov odtenek rdeče uporabili v monokromatskih kombinacijah, ki so tako udarne, da ne potrebujejo prav nobenega nevtralnega dodatka.

Foto: Marella

Ne pospravite najljubšega poletnega kosa

Po letih, ko je modo močno zaznamovala estetika zadržanega minimalizma, se je tehtnica trendov tako končno spet nekoliko nagnila v drugo smer. Vogue opaža širši odmik od strogega minimalizma in vrnitev bolj nenavadnih, živahnih barvnih kombinacij, Pantone pa je med izstopajočimi odtenki newyorških kolekcij za jesen in zimo 2026/27 izpostavil barvki, ki so ju poimenovali »Festive Fuchsia« (nekje med rožnato in vijolično) in »Green Envy« (rumenozelen odtenek).

Foto: Zara

Foto: & other stories

Zato bo morda najboljši jesenski modni nasvet letos presenetljivo preprost. Preden pospravite poletno garderobo, še enkrat poglejte, kaj je v njej. Tista živo rožnata majica, turkizna srajca, oranžno krilo ali vijolična torbica morda niso ostanek sezone, ki se poslavlja, ampak odlično seme za začetek bogate in tople jeseni.