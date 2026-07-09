Najlepše enodelne kopalke poletja 2026: Modeli za različne postave (FOTO)

Če so bile enodelne kopalke nekoč predvsem praktična izbira za plavanje, danes veljajo za enega najbolj elegantnih poletnih kosov. Modne hiše jih že nekaj sezon predstavljajo skoraj kot bodi, ki ga lahko po plaži nosimo z lanenimi hlačami, krilom ali kratkimi hlačami, letošnje poletje pa prinaša še posebno raznolikost. V ospredju so retro navdihi, prefinjeni zemeljski odtenki, arhitekturni kroji in športna eleganca, ki jo je navdihnila surferska kultura.

Dobra novica je, da letošnji trendi ponujajo nekaj za skoraj vsak okus in vsako postavo. Pri kopalkah namreč ni najpomembneje slediti modi, ampak izbrati kroj, barvo in material, v katerem se boste počutile samozavestno. Zato smo ob vsakem trendu pripravili tudi nekaj praktičnih namigov, ki vam bodo olajšali izbiro.

1. Retro vzorci: brezčasna klasika, ki se vedno vrača

Pikice ostajajo eden največjih trendov letošnjega poletja, a niso več same. Družbo jim delajo vichy karo oz. gingham karo vzorec, mornarske črte in drugi grafični motivi, ki jih navdihujejo petdeseta in šestdeseta leta prejšnjega stoletja. Gre za brezčasne vzorce, ki delujejo elegantno, igrivo in nikoli ne izpadejo preveč trendovsko.

Retro videz letos ustvarjajo tudi materiali. Rebraste ali »piqué« tkanine, rahlo nagubane površine ali okrasni gumbi, navdihnjeni z mornarskim slogom, spominjajo na vintage kopalke, vendar v sodobni izvedbi delujejo veliko bolj prefinjeno.

Na kaj bodite pozorne pri izbiri:

Če želite optično podaljšati postavo, izberite navpične ali diagonalne črte.

Drobnejši vzorci delujejo bolj umirjeno in elegantno.

Večji vzorci pritegnejo pogled, zato jih izberite na delu telesa, ki ga želite poudariti.

Foto: Mango

Foto: Reserved

Foto: Palmers

Foto: Reserved

Foto: Cupshe/Zalando

Foto: Lisca

Foto: Oysho

2. Za romantične duše

Če ste ljubiteljica nežnejše estetike, boste letos prišle na svoj račun. Cvetlični potiski – od drobnih travniških cvetov do velikih tropskih motivov – so eden ključnih trendov. Spremljajo jih pastelni odtenki, nežni volančki, čipkasti robovi in detajli, ki spominjajo na prerijski slog.

Tudi tukaj pomembno vlogo igrajo materiali. Mehkejše teksture in subtilno nabrane tkanine ustvarijo občutek lahkotnosti ter kopalkam dodajo romantičen značaj.

Na kaj bodite pozorne pri izbiri:

Volančki na oprsju ustvarijo občutek polnejšega dekolteja.

Detajli na bokih lahko pomagajo ustvariti bolj uravnoteženo silhueto.

Če želite bolj umirjen videz, izberite manjše cvetlične vzorce v nežnih tonih.

Foto: Reserved

Foto: Newbie

Foto: H&M

Foto: Next/Zalando

Foto: Zara

Foto: Reserved

3. Monokromatska eleganca v zemeljskih odtenkih

Če prisegate na minimalistično estetiko, so vam letošnji kopalni trendi naklonjeni, saj so znova zelo modne enobarvne enodelne kopalke. Med najbolj priljubljenimi odtenki so zemeljski toni, od čokoladno in kavno rjave do bež in barve žgane gline (terakota), pa tudi olivna, skratka, vsi tisti, ki jih najdemo v naravi in delujejo umirjeno ter brezčasno.

Pri enobarvnih kopalkah največjo razliko naredi kakovosten kroj in material. Rebraste, žakardne ali rahlo nagubane tkanine ustvarijo globino, zato tudi zelo preprost model deluje razkošno. Poleg tega teksturirani materiali svetlobo razpršijo mehkeje kot popolnoma gladke tkanine, zato pogosto ustvarijo bolj mehko linijo silhuete.

Na kaj bodite pozorne pri izbiri:

Temnejši odtenki optično zožijo postavo.

Topli zemeljski toni lepo poudarijo zagorelo polt.

Če želite bolj definirano silhueto, izberite model z diskretnim drapiranjem ali teksturo okoli pasu.

Foto: & Other Stories

Foto: Reserved

Foto: COS

Foto: Mango

Foto: Oysho

4. Kontrastni robovi

Črne kopalke z belo obrobo, bele ali krem s črno ali mornarsko modro, temno modre z mlečno belimi robovi, in čokoladno rjave ali zelen s smetanastimi obrobnimi traki. Že veste, kam pes taco moli? Kontrastni zaključki so eden najbolj prepoznavnih trendov letošnjega poletja. Navdihujejo jih športna eleganca, navtični slog in estetika tihega luksuza, zato delujejo hkrati preprosto in zelo sofisticirano. Kot da bi pravkar stopili z jahte.

A kontrastni robovi na kopalkah ne služijo zgolj okrasu. Z njimi boste poudarili linijo pasu, dekolte ali ramena ter ustvarili optično bolj uravnoteženo postavo.

Na kaj bodite pozorne pri izbiri:

Kontrast okoli pasu ga optično poudari.

Kvadratni izrez lepo uokviri dekolte.

Širše naramnice ponudijo več opore in ustvarijo lepšo linijo ramen.

Foto: Lisca

Foto: COS

Foto: Oysho

Foto: Palmers

Foto: Calzedonia

5. Geometrijski kroji

Klasične enodelne kopalke letos dobivajo arhitekturno noto. Ena naramnica, diagonalni dekolteji, asimetrične linije in premišljeno umeščeni izrezi ustvarjajo sodoben videz, ki je hkrati ženstven in zelo eleganten.

Ključ je v zmernosti. Letošnji izrezi niso več namenjeni razkazovanju, temveč oblikovanju silhuete. Pravilno postavljen detajl lahko poudari pas, podaljša trup ali usmeri pogled tja, kjer želite ustvariti poudarek.

Na kaj bodite pozorne pri izbiri:

Asimetrija lepo poudari ramena in vrat.

Diagonalne linije ustvarijo videz ožjega pasu.

Izberite modele, pri katerih so izrezi umeščeni premišljeno, ne naključno.

Foto: Oysho

Foto: Lisca

Foto: Tezenis

Foto: H&M

6. Surferski šik

V modi smo že nekaj sezon priča povratku trendov iz zgodnjih dvatisočih, letos pa je to še najbolj očitno na področju kopalk, ki se zgledujejo po surferskem slogu, ki je tedaj kraljeval popularni kulturi. Gotovo se še spomnite filma Blue Crush s Kate Bosworth, ki je tako obsedel dekleta, da so nekaj časa na plaži vse nosile surferske kratke hlače. To naj vam bo navdih tudi to poletje, če ste ljubiteljica športnih kopalk.

Surferske enodelne kopalke so tudi izredno praktične, običajno so narejene iz trpežnejših materialov, zato vam bodo služile dlje in nudile več opore, veliko modelov pa ima spredaj ali zadaj tudi zadrgo, zaradi česar jih je lažje obleči. Dodaten bonus so surferske kopalke z dolgimi rokavi ali visokim ovratnikom, ki nudijo UV zaščito. Surferske oz. športne kopalke so odlična izbira za vse, ki ste poleti rade aktivne, pa naj bo to na deski, med plavanjem, supanjem ali kajakanjem.

Na kaj bodite pozorne pri izbiri:

Če iščete praktične kopalke, naj zadrge na njih ne bodo samo okras ampak funkcionalne, da jih boste res lažje oblekle.

Surferske kopalke z dolgimi rokavi niso samo dobra zaščita pred žgočim soncem, ampak lahko optično zožijo tudi roke, če je to predel telesa, ki ga ne marate razkazovati.

Športne oz. surferske kopalke so običajno narejene iz trpežnejših in močnejših materialov, zato izberite konfekcijsko številko, ki se vam dobro prilega in ne računajte na to, da se bodo zelo raztegnile, kot večina modnih kopalk.

Foto: Roxy

Foto: Cupshe/Zalando

Foto: O'Neill

Foto: H&M

Foto: Roxy

Foto: Seafolly/Emporium

Ne glede na to, ali prisegate na brezčasno eleganco ali radi preizkušate modne novosti, letošnje poletje ponuja enodelne kopalke za vsak slog. Najboljša izbira pa bo vedno tista, v kateri se boste počutile sproščene, samozavestne in pripravljene na poletje.