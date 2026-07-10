Najlepše dvodelne kopalke poletja 2026: Vodič, kako izbrati prave (FOTO)

Če mislite, da dvodelne kopalke pomenijo le klasičen bikini, vas bodo letošnji trendi prijetno presenetili. Modna ponudba je bolj raznolika kot kdaj koli prej: od retro krojev in romantičnih detajlov do športnih modelov, ki jih navdihuje surferska kultura. Še nikoli ni bilo tako preprosto najti dvodelnih kopalk, ki ustrezajo vašemu slogu, načinu preživljanja poletja in postavi.

Letošnja sezona spodbuja tudi več svobode pri kombiniranju. Zgornji in spodnji del ni več nujno iz istega kompleta, pomembno pa je predvsem to, da se v izbranem modelu počutite udobno in samozavestno. Zato smo ob vsakem trendu zbrali tudi praktične namige, ki vam bodo pomagali pri izbiri.

1. Retro vzorci: igrajte se z optičnimi iluzijami

Pikice ostajajo eden najbolj prepoznavnih vzorcev poletja 2026, pridružujejo pa se jim vichy oziroma gingham karo, mornarske črte in drugi grafični motivi, ki jih navdihujejo petdeseta in šestdeseta leta prejšnjega stoletja. Gre za vzorce, ki nikoli zares ne izginejo iz mode, letos pa jih modne znamke predstavljajo v sodobnejši in bolj prečiščeni podobi.

Retro videz ustvarjajo tudi materiali. Rebraste ali piqué tkanine, rahlo nagubane površine in oblečeni gumbi poskrbijo za subtilen vintage pridih, ne da bi kopalke delovale staromodno.

Na kaj bodite pozorne pri izbiri:

Drobnejši vzorci delujejo bolj umirjeno in elegantno.

Navpične ali diagonalne črte optično podaljšajo silhueto.

Svetlejši zgornji del pritegne pogled proti obrazu in dekolteju, temnejši zgornji del pa optično pomanjša prsi, če si to želite. Enako velja za spodnje dele, svetlejši poudarijo pas, boke in zadnjico, temnejši jih zožijo. Uporabite to pravilo in ga prilagodite svoji postavi, da ustvarite vizualni učinek, ki vam bo pristajal. Lahko denimo skombinirate bel zgornji del s črnimi pikami in črn spodnji del z belimi pikami. Na ta način bosta še vedno delovala usklajeno, a bosta ustvarila optično iluzijo. Poigrate se lahko tudi z velikostjo pik in vichy kara, drobnejši bodo optično zmanjšali predel, veliki vzorci pa poudarili.

Foto: Lisca

Foto: Mango

Foto: Palmers

Foto: Tezenis

Foto: Calzedonia

2. Za romantične duše

Romantična estetika ostaja eden najmočnejših trendov letošnjega poletja. Drobni cvetlični vzorci ali veliki potiski vrtnic in drugih cvetlic, pastelni odtenki, volančki, naborki in čipkasti robovi ustvarjajo lahkoten, ženstven videz, ki ga navdihujejo poletja iz preteklih desetletij. Prav pri dvodelnih kopalkah pa ta trend ni le lep, ampak tudi zelo uporaben, saj lahko z njim precej vplivamo na optično ravnovesje postave.

Na kaj bodite pozorne pri izbiri:

Volančki ali naborki na zgornjem delu kopalk ustvarijo občutek polnejšega oprsja.

Če volančki krasijo naramnice in segajo čez ramena, jih lahko optično zmehčajo in nekoliko zožijo.

Naborki ali drapiranje na spodnjem delu lahko mehko zabrišejo predel trebuščka ali bokov in ustvarijo bolj uravnoteženo silhueto.

Drobni cvetlični vzorci praviloma lepše pristajajo drobnejšim postavam, medtem ko večji cvetlični motivi bolje zaživijo na višjih ženskah in tistih z oblinami, saj so v lepšem sorazmerju s postavo.

Podobno kot pri retro vzorcih se lahko poigrate tudi z velikostjo cvetlic. Če želite poudariti oprsje, izberite večji vzorec na zgornjem delu in drobnejšega na spodnjem, če pa želite pozornost preusmeriti proti bokom, storite ravno obratno.

Foto: Mango

Foto: & Other Stories

Foto: Tezenis

Foto: Women's Secret/Emporium

Foto: H&M

3. Kontrastne obrobe

Črne kopalke z belo obrobo, bele ali kremne s črnimi ali mornarsko modrimi obrobami, temno modre z mlečno belimi obrobami ter zelene ali čokoladno rjave s smetanastimi obrobami. Če se vam zdi, da so takšne barvne kombinacije letos povsod, se ne motite.

Pri dvodelnih kopalkah je ta trend še posebej zanimiv zato, ker kontrastne obrobe lepo poudarijo posamezne dele kroja. Balconette modrček z belo obrobo bo videti povsem drugače kot športni top z enakim detajlom, enako pa velja za spodnji del, visoko izrezane hlačke delujejo bolj grafično, modeli z višjim pasom pa dobijo pridih brezčasne elegance.

Na kaj bodite pozorne pri izbiri:

Kontrastne obrobe usmerijo pogled na kroj kopalk, zato izberite model, ki poudari del telesa, ki ga želite izpostaviti.

Širše naramnice nudijo več opore večjemu oprsju.

Kontrastna obroba ob dekolteju lepo uokviri zgornji del telesa, ob višje izrezanih hlačkah pa optično podaljša noge.

Foto: Calzedonia

Foto: Oysho

Foto: COS

Foto: H&M

4. Monokromatska eleganca v zemeljskih odtenkih

Če prisegate na minimalističen slog, boste letos našle veliko izbire. Med najbolj modnimi barvami so različni odtenki rjave – od čokoladne in kavne do kostanjeve in terakote –, ob njih pa modni oblikovalci letos stavijo še na masleno rumeno, ki je ena največjih barvnih uspešnic sezone. Gre za umirjene, prefinjene odtenke, ki delujejo brezčasno in jih boste brez težav nosile več poletij.

Na kaj bodite pozorne pri izbiri:

Veliko žensk zmotno misli, da zemeljski odtenki pristojijo le toplim podtonom kože. V resnici je pomembneje, da najdete pravi odtenek. Terakota in kostanjevo rjava sta običajno toplejši barvi, medtem ko so zelo temna čokoladna, kavna ali svetlejša rjava v odtenku bele kave pogosto precej hladnejše. Podobno velja za masleno rumeno, ki je lahko kremasto topla ali pa nekoliko hladnejša.

Ko izbirate kopalke, jih zato vedno prislonite ob kožo na naravni dnevni svetlobi. Če je mogoče, stopite do izložbenega okna in primerjajte, kako posamezen odtenek deluje ob polti na rokah ali dekolteju. Razlika je lahko presenetljivo velika.

Foto: Calzedonia

Foto: Reserved

Foto: COS

Foto: Cupshe/Zalando

Foto: H&M

Foto: Oysho

5. Kopalke z nakitom

Če je zadnja leta prevladoval minimalistični videz, letošnje poletje prinaša precej več okrasja. Med najbolj opaznimi trendi so dvodelne kopalke z biseri, koralami, školjkami, kamenčki, kovinskimi obročki in drugimi detajli, ki spominjajo na nakit.

Takšni modeli so dovolj izraziti, da skoraj ne potrebujejo dodatkov. Prav zato jih bomo letos pogosto videvali ob hotelskih bazenih in počitniških destinacijah ob Sredozemskem morju pa tudi na bolj eksotičnih lokacijah po svetu.

Na kaj bodite pozorne pri izbiri:

Okrasni elementi naj bodo kakovostno pritrjeni.

Če želite brezčasen videz, izberite model z enim izrazitim okrasom.

Takšne kopalke naj bodo glavni poudarek poletnega videza, zato z drugim nakitom ne pretiravajte.

Foto: Zara

Foto: H&M

Foto: Reserved

Foto: Etam/Emporium

Foto: H&M

Foto: H&M

6. Svoboda kombiniranja in surferski vpliv

Eden najbolj zabavnih trendov letošnjega poletja je popolna svoboda pri kombiniranju. Zgornji in spodnji del ni več nujno iz istega kompleta. Brez zadržkov lahko združite različne barve, vzorce ali materiale, vse močnejši vpliv surferske mode pa prinaša še športne zgornje dele, kopalne majice in surferske kratke hlače.

Prav ta trend omogoča, da dvodelne kopalke veliko lažje prilagodite svoji postavi in načinu preživljanja poletja. Če boste dopust preživele aktivno, boste gotovo cenile športne modele z več opore, medtem ko bodo ljubiteljice poležavanja na plaži posegle po bolj modnih različicah.

Na kaj bodite pozorne pri izbiri:

Športni zgornji deli nudijo več opore večjemu oprsju.

Višje izrezane hlačke optično podaljšajo noge.

Surferske kratke hlače so odlična izbira za vodne športe ali aktivne dni na plaži.

Ne bojte se kombinirati različnih zgornjih in spodnjih delov – prav v tem je čar letošnje sezone.

Foto: O'Neill

Foto: Roxy

Foto: Billabong

Foto: RipCurl

Foto: RipCurl

Ne glede na to, ali prisegate na klasične kroje ali radi preizkušate modne novosti, letošnja ponudba dvodelnih kopalk ponuja več možnosti kot kadar koli prej. Izberite model, ki ustreza vašemu življenjskemu slogu in v katerem se boste na plaži ali ob bazenu počutile samozavestno – to je namreč trend, ki nikoli ne gre iz mode.