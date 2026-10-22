Lea Pisani: Če bi želeli imeti samo en plašč, priporočam sivega

Koliko oblačil imamo v omari in kolikokrat se kljub temu znajdemo pred njo z občutkom, da nimamo ničesar primernega? Jesen in zima prinašata nove modne smernice, a tudi priložnost, da svojo garderobo pogledamo z drugimi očmi. Ni treba vsako sezono začeti znova, dovolj je vedeti, kaj nam pristaja, katere barve nas poživijo in kako povezovati oblačila, ki jih že imamo. O tem, kako izbirati kakovostne, vsestranske in osebnemu slogu zveste kose, smo se pogovarjali z Leo Pisani, strokovnjakinjo za kulturo oblačenja in svetovalko za celovito podobo.

Jeseni in pozimi se pogosto zatekamo k preverjenim kombinacijam, v katerih se dobro počutimo, a se jih lahko tudi hitro naveličamo. Kako lahko z nekaj premišljenimi spremembami osvežimo svoj videz, ne da bi morali kupovati nova oblačila?

Mislim, da se kakovostnih oblačil, ki ustrezajo naši naravni obarvanosti in osebnemu slogu, ne naveličamo tako hitro. Lep volnen pulover, ki ga ustrez­no vzdržujemo, je lahko naš priljubljeni spremljevalec več zim.

Videz lahko osvežimo z nakitom, broško ali pašmino, ki jo že imamo v omari. Isti pulover bo z dolgo ogrlico deloval drugače kot z broško, pašmina v barvi, ki nam pristaja, pa lahko poživi obraz in celotno kombinacijo. Veliko naredi tudi način nošenja: zavihamo rokave, pulover spredaj zataknemo za pas ali ga oblečemo čez srajco ter pustimo vidne ovratnik in manšete. Majhne spremembe lahko oblačilom, ki jih že poznamo, dajo nov izraz.

Katere kose bi priporočili kot temelj dobro sestavljene jesenske in zimske garderobe? Kaj bi morala imeti v omari vsaka ženska, da bi lahko iz manj oblačil sestavila čim več različnih kombinacij?

Dvomim, da je mogoče narediti enoten seznam kosov, ki bi jih morala imeti v omari vsaka ženska. Temelj dobro sestav­ljene garderobe so oblačila, ki ustrezajo našemu načinu življenja, postavi in naravni obarvanosti. Če večino časa nosimo sproščena oblačila, naj bo takšna tudi večina naše garderobe.

Za jesen in zimo bi kot izhodišče priporočila dobro krojene hlače, kakovostne pletenine različnih debelin, srajco ali bluzo, suknjič oziroma jopico ter plašč, ki ga lahko oblečemo čez večino kombinacij. Krilo ali obleka sta smiselna, če ju rade nosimo. Enako pomembni so udobni čev­lji oziroma škornji, ki se ujemajo z izbranimi kroji in dolžinami.

Več kombinacij bomo ustvarile, če bodo barve med seboj usklajene. Pomaga, da izberemo dve ali tri nevtralne barve, ki nam pristajajo, in jim dodamo nekaj barvnih poudarkov.

Najpomembneje pa je, da oblačila kupujemo z mislijo na celotne kombinacije. Sestavljanje usklajene garderobe zahteva čas in premišljen začetni vložek, vendar nam pozneje prihrani veliko nepotrebnih nakupov in jutranjega odločanja.

Naredimo majhen miselni izračun: če bi se vsako jutro pred omaro odločale samo deset minut, bi v enem letu za to porabile več kot 60 ur. V desetih letih je to več kot 25 celih dni. Seveda vse pred omaro ne stojimo deset minut vsak dan, vendar pri garderobi, polni oblačil, ki jih težko kombiniramo, ne izgubljamo le denarja, temveč tudi čas in energijo.

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Jesensko-zimska oblačila so pogosto temnejših barv, v omarah prevladujejo črna, siva in rjava. Kako naj jih nosimo, da bomo delovale sveže in zanimivo? Katere barve bi letos še posebej priporočili?

Letos je v trgovinah res opaziti manj živih barv. V ospredje je stopila rjava, ki je dolga leta nismo veliko nosili. To se mi zdi zanimivo, saj moda pogosto odseva razpoloženje v družbi. Sama v njeni priljubljenosti vidim tudi željo po varnosti, umirjenosti in vračanju k naravi v času negotovosti glede prihodnosti.

Imenitno jo lahko kombiniramo z mint zeleno, svetlo rožnato in smetanasto belo. Ti odtenki jo osvežijo, ji dodajo lahkotnost in ustvarijo zanimive, nežne kontraste. Še posebno lepo učinkujejo ob obrazu.

Rjava vzbuja vtis naravnosti, umirjenosti, zanesljivosti in preprostosti, brez želje po ekstravaganci. Njen sloves pa ni bil vedno tako prijazen. V srednjem veku so jo povezovali s cenenimi, nepobarvanimi oblačili, revščino in nižjim družbenim položajem.

Rjava oblačila lahko delujejo dostopno in sproščeno, zato so dobra izbira za prijazno komunikacijo v poslovnem svetu in timsko delo. Za izrazito formalne ali večerne priložnosti je rjava manj običajna izbira, vendar lahko v kakovostnem materialu, premišljenem kroju in z ustreznimi dodatki deluje zelo elegantno.

Nakupovalni seznam naj nastane pred omaro, ne v trgovini. Kupujte kose, s katerimi boste lahko sestavili več kombinacij z oblačili, ki jih že imate.

Plašči, jakne, pletenine in šali so v hlad­nejših mesecih zelo opazen del naše podobe. Čemu velja nameniti pozornost pri izbiri njihovih krojev, materialov in barv, da nam bodo dobro pristajali in jih bomo nosili več sezon?

Začnimo pri osnovnem: plašč nas mora greti. Zato preverite sestavo na všivni etiketi – priporočam vsaj 50 odstotkov volne. Izberite kroj, ki lepo sledi vaši po­stavi, vendar je dovolj prostoren, da lahko spodaj oblečete tudi debelejšo pletenino. Če želite plašč nositi več sezon, dajte prednost preprostemu kroju in kakovost­ni izdelavi.

Če bi želeli imeti samo en plašč, priporočam sivega v odtenku, ki pristaja vaši naravni obarvanosti. Siva se lepo povezuje s številnimi barvami, videz pa lahko vsakič osvežite z drugim šalom.

Modni trendi se vsako sezono spreminjajo, ponudba je velika. Katerim letošnjim jesensko-zimskim smernicam se po vašem mnenju splača dati priložnost in katere je bolje prilagoditi svojemu slogu ali kar preskočiti?

Pri modnih smernicah so koristna tri vprašanja: ali nam pristajajo, ali ustrezajo našemu načinu življenja in ali jih lahko vključimo v obstoječo garderobo?

Letos so zanimivi karo vzorci in bogati rjavi odtenki. Oboji imajo dolgo tradicijo v oblačenju, zato lahko ostanejo del garderobe tudi po koncu sezone. Pri rjavi je pomembna usklajenost odtenka z naravno obarvanostjo, pri karu pa izbira velikosti vzorca in moči kontrastov.

Zanimivo je kombiniranje različnih materialov: nežne čipke z grobo pletenino ali usnjem, žameta z gladko bombažno srajco. Nasprotja med površinami dajejo kombinacijam globino in omogočajo, da tudi bolj slovesni kosi dobijo mesto v vsakdanjem oblačenju. Veliko je usnjenih kosov, od jopičev do kril, in seveda semiša.

Več premisleka zahtevajo izrazito voluminozni kroji, poudarjena ramena in spuščen pas, saj opazno spreminjajo razmerja postave. Te trende je smiselno prilagoditi telesnim proporcem in osebnemu slogu. Ni treba prevzeti celotne modne silhuete – pogosto zadošča že posamezen element.

Brez slabe vesti lahko preskočimo vse, kar bi kupili zgolj zato, ker je trenutno moderno. Trend naj bo spodbuda za novo kombinacijo, ne razlog za zamenjavo garderobe.

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Za konec naj vas vprašam še nekaj, kar bi morda bolj sodilo na začetek najinega intervjuja. Pa vendar, kako naj se lotimo jesenskega pregleda garderobe, kaj obdržimo in kako ugotovimo, kateri kosi nam pravzaprav manjkajo?

Pogosto imamo veliko posameznih kosov, ki jih težko povežemo v celoto, ali oblačila ne ustrezajo več našemu načinu življen­ja.

Jesenski pregled začnite s pomerjan­jem. Kose, ki potrebujejo popravilo ali prilagoditev, dajte na stran in ločite od tistih, ki vam ne služijo več. Obdržite oblačila, ki so lepo ohranjena, vam pristajajo in jih z veseljem nosite. Fotografirajte jih, da boste imeli ob jutranjem oblačenju že pripravljene ideje. Prav pri tem boste najlažje ugotovili, kaj manjka: morda hlače, ki bi povezale več zgornjih delov, ustrezni čev­lji ali preprosta pletenina.

Nakupovalni seznam naj zato nastane pred omaro, ne v trgovini. Kupujte kose, s katerimi boste lahko sestavili več kombinacij z oblačili, ki jih že imate.