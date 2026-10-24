Krilo, ki bo zaznamovalo prihodnjo pomlad, nosimo že to jesen

Nedavni tedni mode po vsem svetu, kjer so bile predstavljene kolekcije za pomlad/poletje 2027, napovedujejo vrnitev ozkega krila. A ker pri modi od nekdaj velja, da bi bili vsi radi korak pred drugimi, ga je britanski Vogue umestil že v jesenske kombinacije. Ozko krilo (pencil skirt) smo do zdaj povezovali s poslovno modo in ga kombinirali s suknjičem, skrbno zatlačeno bluzo in visokimi petami. Vendar ko ozko krilo oblečemo k pletenini, sproščeni, preveliki srajci ali kratki jakni, ta dobi povsem drug, bolj svež značaj.

Pri izbiri ozkega krila najprej gledamo na to, da nam res pristaja, da se v njem dobro počutimo in prosto gibamo. Kakor koli drugače bo delovalo okorno, nerodno. Blago naj lepo pade ob telesu, pri sedenju in hoji nas ne sme omejevati. V garderobi zato naredimo nekaj daljših korakov in se tudi usedemo. Tako hitro ugotovimo, ali nam ustrezajo širina, dolžina in morebiten razporek.

Aktualne oblikovalske interpretacije tega kosa so sicer mehkejše, udobnejše. Vogue med drugim izpostavlja znamke Bottega Veneta, The Row in Prada, ki so strogo oprijete oblike nadgradile z bolj sproščenimi silhuetami in mehkejšimi materiali. Če imamo ozko krilo že v omari, najprej preizkusimo, kako deluje z našim najljubšim puloverjem, srajco in jakno. Tako lahko kos, ki smo ga hranili za posebne službene priložnosti, postane uporaben del vsakdanje jesenske garderobe.

Alexa Chung si je v Milanu ogledala revijo hiše Miu Miu in nosila njihovo krilo, ki je del kolekcije pomlad/poletje 2027. V kombinaciji s pletenino pa je krasen jesenski kos. Foto: Profimedia

Tudi v službo s pletenino

Za vsakdanji delovnik lahko ozko krilo dopolnimo s tankim pulijem ali puloverjem z okroglim izrezom. Siva pletenina in črno krilo sta umirjena osnova, ki jo po želji poživimo z bordo torbico ali vzorčasto ruto. Pri debelejšem puloverju bodimo pozorni na razmerja. Če njegov spodnji rob sega do najširšega dela bokov, poskusimo še krajši model ali sprednji del narahlo zataknimo za pas.

Kate Moss v Parizu na reviji Toma Forda. Ozko usnjeno krilo je kombinirala s preveliko srajco. Foto: Profimedia

Podoben učinek dosežemo s srajco, ki jo pri vratu nekoliko odpremo in ji sproščeno zavihamo rokave. Ozko krilo je zanimiva osnova tudi za kombinacijo z bomber jakno. Njena široka oblika ustvari kontrast z ravno linijo spodnjega dela.

Za jesenski sprehod po mestu lahko izberemo krilo iz džinsa, bombažno majico in kratko jakno. Če nas čaka veliko hoje, zraven pomerimo mokasine ali svoje najudobnejše gležnjarje. Pri daljšem krilu preverimo še, kako se njegov rob ujame z višino čevlja.

Mehko krilo, zaključeno s čipko. Je še kaj bolj jesenskega? Foto: Zara

Pri izbiri obutve ne upoštevamo samo krila, ampak celo kombinacijo. Pencil skirt namreč sam po sebi ne zahteva visokih salonarjev. Če smo h krilu oblekli pletenino, potem salonarji z visoko peto seveda niso obvezni, povsem lepo bodo pristajali nizki mokasini ali balerinke, tudi z modernimi supergami bo šlo. Če pa krilo nosimo k suknjiču in srajci, moramo videz zaključiti bolj elegantno. Takrat razmislimo o kombinaciji s petami.