Kdo vse si je ogledal revije na LJFW (FOTO)

V Ljubljani poteka osrednji del 17. Ljubljanskega tedna mode (LJFW), na katerem se bodo vse do sobote v Marmorni dvorani na Gospodarskem razstavišču odvijale revije tako že uveljavljenih imen kot tudi prodornih študentskih kolekcij. Letos je izhodišče podobe tedna gibanje.

Dogajanje se tokrat z različnimi dogodki širi tudi prek modne piste. Ljubljanski teden mode plus (LJFW+) bo obsegal tudi spremljevalni program razstav, predstavitev, pogovorov, delavnic in drugih dogodkov, ki modo umeščajo v širši ustvarjalni in družbeni prostor. Tako se je denimo že v ponedeljek odprla razstavo modne fotografije uveljavljenih madžarskih fotografov Photo Couture v Lisztovem inštitutu, ki bo na ogled do 26. oktobra.

LJFW se je v zadnjih letih po besedah organizatorjev razvil iz klasičnega tedna mode v širšo platformo, ki slovenskim oblikovalcem in drugim ustvarjalcem pomaga pri predstavitvah kolekcij, povezovanju z mednarodnim okoljem ter vzpostavljanju sodelovanj z industrijo, trgovino in izobraževalnimi ustanovami. "LJFW nikoli ni želel biti zgolj kopija velikih modnih tednov. Slovenija je premajhna, da bi lahko razmišljali samo o štirih dneh modnih revij. Naš cilj ni zgolj organizirati dogodka, ampak graditi pogoje, v katerih lahko slovenska moda dolgoročno raste," so povzeli besede direktorja LJFW Dena Baruce. Po njegovem mnenju je prav v tem glavna razlika med tednom v Ljubljani in večjimi mednarodnimi modnimi tedni. "Veliki modni tedni modo predvsem predstavljajo. Mi jo želimo poleg tega povezovati, razvijati in ji odpirati nove priložnosti," pravi Baruca.

Ko se bo teden mode zaključil in bodo predstavljene vse kolekcije slovenskih oblikovalcev, vam bomo na portalu Onaplus predstavili kose, ki so nas še posebej pritegnili. Že sedaj pa si lahko ogledate družabno sceno in kdo vse si je revije ogledal v živo.

Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar