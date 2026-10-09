TEDEN MODE

Kdo vse si je ogledal revije na LJFW (FOTO)

Kot vsako leto je ljubljanski teden mode tudi letos privabil ljubitelje mode.
Fotografija: Foto: Žiga Intihar
Odpri galerijo
Foto: Žiga Intihar

Da. M., STA
09.10.2026 ob 12:25
09.10.2026 ob 14:35
Da. M., STA
09.10.2026 ob 12:25
09.10.2026 ob 14:35

Poslušajte

Čas branja: 2:04 min.

V Ljubljani poteka osrednji del 17. Ljubljanskega tedna mode (LJFW), na katerem se bodo vse do sobote v Marmorni dvorani na Gospodarskem razstavišču odvijale revije tako že uveljavljenih imen kot tudi prodornih študentskih kolekcij. Letos je izhodišče podobe tedna gibanje.

Dogajanje se tokrat z različnimi dogodki širi tudi prek modne piste. Ljubljanski teden mode plus (LJFW+) bo obsegal tudi spremljevalni program razstav, predstavitev, pogovorov, delavnic in drugih dogodkov, ki modo umeščajo v širši ustvarjalni in družbeni prostor. Tako se je denimo že v ponedeljek odprla razstavo modne fotografije uveljavljenih madžarskih fotografov Photo Couture v Lisztovem inštitutu, ki bo na ogled do 26. oktobra.

LJFW se je v zadnjih letih po besedah organizatorjev razvil iz klasičnega tedna mode v širšo platformo, ki slovenskim oblikovalcem in drugim ustvarjalcem pomaga pri predstavitvah kolekcij, povezovanju z mednarodnim okoljem ter vzpostavljanju sodelovanj z industrijo, trgovino in izobraževalnimi ustanovami. "LJFW nikoli ni želel biti zgolj kopija velikih modnih tednov. Slovenija je premajhna, da bi lahko razmišljali samo o štirih dneh modnih revij. Naš cilj ni zgolj organizirati dogodka, ampak graditi pogoje, v katerih lahko slovenska moda dolgoročno raste," so povzeli besede direktorja LJFW Dena Baruce. Po njegovem mnenju je prav v tem glavna razlika med tednom v Ljubljani in večjimi mednarodnimi modnimi tedni. "Veliki modni tedni modo predvsem predstavljajo. Mi jo želimo poleg tega povezovati, razvijati in ji odpirati nove priložnosti," pravi Baruca.

Ko se bo teden mode zaključil in bodo predstavljene vse kolekcije slovenskih oblikovalcev, vam bomo na portalu Onaplus predstavili kose, ki so nas še posebej pritegnili. Že sedaj pa si lahko ogledate družabno sceno in kdo vse si je revije ogledal v živo.

Foto: Žiga Intihar
Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar
Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar
Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar
Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar
Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar
Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar
Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar
Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar
Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar
Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar
Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar
Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar
Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar
Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar
Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar
Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar
Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar
Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar
Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar
Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar
Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar
Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar
Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar
Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar
Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar
Foto: Žiga Intihar

 

Preberite še:

 

Elie Saab: Kako je samouk iz Libanona osvojil srca kraljic in hollywoodskih zvezdnic
Kot deček je iz materinih prtov in zaves šival obleke za svoje sestre, danes pa njegove razkošne kreacije iz najprestižnejših materialov dosegajo vrtoglave cene.
MODNE IKONE

Barbara Kotnik
 

Kako to jesen nositi bele superge? Štiri kombinacije za urejen in sproščen videz
Bele superge bomo nosili h kostimom, temnejšemu džinsu, retro športnim kosom in toplim rjavim odtenkom.
MODNI TRENDI

 
Photo

Rokavice so modni dodatek jeseni 2026: nosile jih bomo, tudi če nas ne bo zeblo
Pozabite na dolgočasne športne modele: rokavice se vračajo kot eden najbolj razkošnih in opaznih modnih dodatkov jeseni in zime 2026.
MODNI IZBOR

Barbara Kotnik
 
Photo

Od »fasunge« do večernega dogodka: Slovenska oblikovalka ruši pravila o tem, kaj se spodobi obleči
Modna oblikovalka Anja Medle je prepričana, da je kič lahko izredno estetski, če je zavesten.
INTERVJU

Mateja Rosa

Onaplus

Vam je bil članek všeč? Podprite nas z naročnino in pridobite dostop do ekskluzivnih vsebin – že od 7,99 € na mesec.

Naročite

Več iz te teme:

Ljfw ljubljanski teden mode modna revija Den Baruca Gospodarsko razstavišče

V prodaji

Prijavite se na Onine e-novice

Nikoli več ne zamudite vaših najljubših vsebin. Prijavite se na e-novice in bodite vedno na tekočem!
Newsletter
Logotip sn
Copyright © ONAPLUS.SI 2026. Vse pravice pridržane.