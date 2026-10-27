Ta model hlač bo najbolj zanimiv kos jeseni 2026. Razkrivamo, kako jih nositi

Če smo se v zadnjih sezonah navduševale nad širokimi hlačnicami, ki so skoraj povsem prekrile čevlje, in kavbojkami z značilno zaobljeno linijo, nam letošnja jesen ponuja novo različico tega trenda. Balonaste hlače so eden najzanimivejših modnih kosov sezone jesen/zima 2026/27, saj združujejo udobje širokih krojev z nekoliko bolj izrazito silhueto.

Prepoznamo jih po volumnu, saj se razširijo okoli bokov in stegen, nato pa se hlačnici proti gležnjem ponovno zožita. Prav zaradi te značilne oblike, ki spominja na napihnjen balon, so te hlače dobile svoje ime. Čeprav na prvi pogled delujejo precej drzno, se presenetljivo dobro znajdejo tako v vsakodnevnih kot elegantnejših kombinacijah.

Foto: COS

Od orientalskega razkošja do sodobnih modnih pist

Čeprav se balonaste hlače danes predstavljajo kot sveža modna novost, ima njihova silhueta precej daljšo zgodovino. Že leta 1911 je francoski modni oblikovalec Paul Poiret, eden najvplivnejših ustvarjalcev začetka 20. stoletja, predstavil haremske hlače, ki so s svojo široko obliko in zoženimi gležnji močno odstopale od takratne ženske mode. Navdih zanje je našel v oblačilnih tradicijah Bližnjega vzhoda in orientalistični estetiki, ki je v tistem času navduševala pariško umetniško in modno okolje. Njegove kreacije so bile za tedanje razmere revolucionarne, saj je bilo že samo dejstvo, da ženska nosi hlače, precej drzno.

Podobna igra z volumnom je modo ponovno zaznamovala v osemdesetih letih, ko so oblikovalci eksperimentirali s pretiranimi proporci, širokimi rameni in napihnjenimi kroji. Balonaste oblike so bile del te izrazite estetike, danes pa se vračajo v precej bolj prečiščeni in nosljivi različici.

Njihovo trenutno priljubljenost lahko razumemo tudi kot nadaljevanje trenda širokih hlač in tako imenovanih barrel oziroma sodčkastih kavbojk, ki so se uveljavile v zadnjih sezonah. Posebej odmevne so bile kavbojke horseshoe (v obliki podkve), ki jih je za modno hišo Alaïa jeseni 2023 oblikoval Pieter Mulier. Značilna ukrivljena linija hlačnic je odprla pot še drznejšim različicam, med katerimi so zdaj v ospredju prav balonaste hlače.

Za jesen in zimo 2026/27 so jih med drugim predstavile modne hiše Chloé, Dior, Moschino, Celine in Zimmermann, vsaka s svojo interpretacijo. Pri Chloé so jih naredili romantične in boemske, pri Moschinu igrive in športne, Dior pa je dokazal, da lahko takšen kroj postane tudi izrazito eleganten večerni kos.

Balonaste hlače so bile glavni hit kolekcije jesen/zima 2026/27 modne hiše Chloé, ki je v Parizu letos predstavila romantično različico teh hlač. Foto: Profimedia

Material je tisti, ki naredi razliko

Ena največjih prednosti balonastih hlač je njihova vsestranskost, ki jo v veliki meri določa izbira materiala. Isti kroj lahko namreč deluje povsem drugače, če je izdelan iz mehkega satena, debelejše volne, bombaža ali usnja.

Volnene različice in hlače iz čvrstejših tkanin so odlična izbira za hladnejše mesece. Lepo ohranjajo obliko, delujejo bolj prefinjeno in se brez težav vključijo tudi v poslovno garderobo. Podobno velja za modele z natančno izdelanimi gubami, ki zaobljeni silhueti dodajo nekoliko bolj krojaški značaj.

Povsem drugačen učinek ustvarijo mehkejši materiali, kot so saten, svila in viskoza. Ti se med gibanjem nežno premikajo in hlačam dajejo bolj sproščen, včasih celo romantičen videz. Še posebej zanimivi so v kombinaciji s pleteninami, saj kontrast med gladko, padajočo tkanino in teksturirano volno poskrbi za modno dovršeno celoto.

Za vsakodnevno nošenje so priročne bombažne in džins različice, ki se odlično ujemajo s športnejšimi kosi garderobe. Usnjene balonaste hlače pa so nekoliko drznejša izbira, ki lahko zaradi svoje strukture in poudarjenega volumna deluje skoraj avantgardno.

Pri izbiri velja biti pozoren tudi na kakovost materiala in izdelavo gub. Prav od njiju je odvisno, ali bodo hlače ustvarile lepo zaobljeno silhueto ali pa bodo delovale zgolj prevelike.

Foto: Mango

Kako jih kombinirati, da v njih ne boste videti kot karikatura

Ker balonaste hlače že same po sebi ustvarjajo precej volumna, je pri njihovem kombiniranju najpomembnejše ravnovesje proporcev. To pa nikakor ne pomeni, da jih moramo nositi izključno z oprijetimi oblačili.

Za vsakodnevno jesensko kombinacijo jih lahko združimo s tanjšim pletenim puloverjem ali puli ovratnikom, ki lepo sledi liniji telesa. Če želimo poudariti pas, sprednji del puloverja zatlačimo za hlače ali izberemo nekoliko krajši, vendar še vedno dovolj topel model.

Odlično se obnesejo tudi s strukturiranim suknjičem ali krajšim volnenim plaščem, saj jasna linija zgornjega dela ustvari zanimiv kontrast z mehkobo hlačnic. Če imamo rade bolj sproščen slog, lahko posežemo po usnjeni jakni ali udobni jopi, pri čemer pazimo, da se silhueta v predelu pasu povsem ne izgubi.

Pri obutvi imamo precej svobode. Za elegantnejši videz so odlična izbira gležnjarji z nekoliko koničastim zaključkom, ki optično podaljšajo noge. K bolj sproščenim kombinacijam se lepo podajo minimalistične superge ali robustnejši škornji, posebno zanimiv učinek pa ustvarijo čevlji, ki zaradi nekoliko krajših hlačnic ostanejo povsem vidni.

Najpomembnejše pravilo je, da balonastim hlačam dovolimo prevzeti glavno vlogo. Ker so že same po sebi dovolj zanimive, ne potrebujejo veliko dodatkov. S premišljeno izbiro materiala, zgornjega dela in obutve lahko postanejo eden najbolj uporabnih, hkrati pa najbolj posebnih kosov naše letošnje zimske garderobe.

Foto: Reserved

Foto: Zara

Foto: COS

Balonasti trend vpliva tudi na športno modo in oblačila za prosti čas. Naj bodo iz pletenine ali tehničnih materialov, hlače, v katerih doma lenarite, so končno spet udobno široke in napihnjene. Foto: H&M

To jesen in zimo bodo modne balonaste kavbojke v barvah. Pozabite na klasično modro in izberite raje kaki, bež, olivno zeleno ali živo rdečo. Foto: Mango

Foto: Mango

Foto: Mango

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Foto: Reserved

Foto: Zara

Foto: Zara

Balonaste hlače bodo to jesen in zimo popestrile tudi posebne priložnosti. Izberite takšne iz padajočih lahkotnih materialov, ki so prosojni, svetleči, lahko tudi čipkasti, žametni ali okrašeni z bleščicami. Foto: Mango

Foto: Arket

Foto: Zara

Foto: Reserved