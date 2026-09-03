Boho se vrača: Modni slog, ki smo ga oboževale pred desetletjem, bo hit jeseni 2026 (FOTO)

Se še spominjate boho modnega sloga? Dobro desetletje je minilo, odkar so nas obsedale dolge plapolajoče obleke, volančkaste in čipkaste bluze, semiš, resice in velike torbe. Ta izrazito romantični stil oblačenja se letošnjo jesen znova vrača, zato je čas, da pobrskate po omari za tovrstnimi kosi. Čeprav je ponudba v tem slogu že preplavila modne trgovine, je skrivnost dobre boho kombinacije ravno v mešanici oblačil in dodatkov z zgodbo in zgodovino, zato vam nikakor ni treba kupiti ničesar novega.

Če doma nimate ničesar, kar bi dišalo po boho slogu, pa prav tako brez skrbi. Letošnja interpretacija je pisana na kožo tudi tistim, ki ne želijo biti videti kot hipiji ali festivalske princese, ki so pravkar prišle s Coachelle. Sodobni boho lahko namreč zgradimo že z nekaj ključnimi kosi, ki delujejo razkošno, prefinjeno in elegantno.

A preden vam razkrijemo več o njih, pokukajmo najprej v zgodovino tega modnega sloga, ki je tako bogata kot vezenine in vzorci, ki ga odlikujejo.

Foto: Cream/Zalando

Boho slog je nastal po vzoru svobodomislecev

Boho ima veliko zanimivejšo zgodovino, kot bi lahko sklepali po njegovih številnih modnih preporodih. Njegove korenine segajo v Francijo 19. stoletja, ko se je v Parizu oblikovala boemska kultura umetnikov, pisateljev in svobodomislecev, ki so zavračali ustaljene družbene norme in tudi stroga pravila takratnega oblačenja.

Tudi poimenovanje »boho« ima nenavaden izvor. Francozi so izraz bohémien uporabljali že v 15. stoletju za Rome zaradi zmotnega prepričanja, da prihajajo iz zgodovinske pokrajine Bohemije, današnje Češke. Pozneje se je izraz prenesel na umetnike in druge ljudi, ki so živeli nekonvencionalno, pogosto skromno in zunaj pravil meščanske družbe. Njihova oblačila so bila temu primerno manj toga in bolj osebna: sproščene silhuete, mehke tkanine, plasti, rabljeni in predelani kosi ter vplivi iz različnih kultur so bili pravo nasprotje strogo predpisanemu meščanskemu videzu.

V šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je boemsko estetiko posvojila nova kontrakultura – hipiji. Hipijevsko gibanje ji je dodalo ljudske in etnične vzorce, ročna dela, vezenine, resice, cvetlične potiske in nakit, moda pa je postala še izrazitejše sredstvo svobode in samoizražanja.

V začetku novega tisočletja se je nato rodil bolj uglajeni »boho chic«, desetletje pozneje pa je slog znova zavladal festivalom in ulični modi. Toda njegova prvotna ideja je bila vedno precej bolj zanimiva od slepega sledenja trendom, saj je boho oziroma boemski slog od nekdaj pripovedoval zgodbo o človeku, ki ga je nosil.

Foto: Zara

Jeseni 2026 se vrača bolj odrasel boho

To se zelo lepo vidi tudi v novih kolekcijah. Pri Chloé je Chemena Kamali za jesen in zimo 2026 navdih iskala v tradicionalnih ljudskih oblačilih in svobodomiselnem duhu preteklih desetletij. Dolga večplastna krila in obleke, romantične bluze, karo, cvetlični vzorci, ročno pletene jopice ter težji škornji in cokle so ustvarili boemsko garderobo, ki je videti, kot da bi se sestavljala več generacij.

Modna hiša Etro, ki ima boho slog tako rekoč v svojem DNK, je letos pokazal precej bolj maksimalistično različico: veliko vzorcev in barv, kvačkane teksture, bogate vezenine, perje in izrazito dekorativne kose, ki jih nekoliko umirjajo bolj jesenski odtenki.

Pri Zimmermannu so boho oblikovali bolj ženstveno in uglajeno: plapolajoče obleke, svilene šale in mehke pletenine so združili z bolj strukturiranimi kosi, rezultat pa je nekakšen boemski »power dressing«.

Tudi Valentino se poigrava z idejo garderobe, sestavljene iz različnih obdobij in vplivov: tapiserije, vezenine, perje, resice in romantične pentlje se srečujejo z elegantnejšimi kroji. Gucci pa letošnjo jesen boemsko sproščenost povezuje predvsem z glamurjem sedemdesetih, opaznimi dodatki in velikimi očali.

Foto: Etro

Foto: Mango

Ključni kosi letošnjega boho sloga

Če želite boho trend to jesen vključiti v svojo garderobo, vam ni treba postati boemka od glave do pete. Pravzaprav bo novi boho videti najbolj sodobno, če izberete le nekaj značilnih kosov.

Eden najlažjih je romantična bluza z volančki, čipko, vezenjem, napihnjenimi rokavi ali visokim ovratnikom. Nosite jo s kavbojkami in usnjenimi škornji ali pa jo za bolj urejen videz oblecite pod suknjič.

Foto: Sézane

Foto: Mango

Foto: & other stories

Drugi veliki jesenski kos bo jakna iz rjavega semiša, ki jo lahko kombiniramo praktično z vsem: od jeansa do dolge obleke. Semiš bo moden tudi na drugih dodatkih, od torb do škornjev. Prav tako se vračajo resice, vendar je dovolj, da jih v modno kombinacijo vključimo samo z enim kosom.

Foto: Reserved

Foto: Call It Spring/Zalando

Foto: Reserved

Foto: Reserved

Foto: Massimo Dutti

V jesenski garderobi bodo ostale tudi dolge plapolajoče obleke in maksi krila, ki smo jih nosile že poleti. Namesto sandalov jim dodajte visoke rjave škornje, debelo pleteno jopico, semiš jakno ali dolg volnen plašč in poletni kos bo v trenutku dobil povsem drugačen značaj.

Foto: Zara

Foto: Apricot/Zalando

Pomembni bodo tudi dodatki: velike mehke torbe, ki lahko spominjajo na vintage modele, dolge ogrlice in obeski, svileni šali in rute s kašmirskim (pasiley) vzorcem ter vsi kosi, ki imajo pridih ročnega dela.

Foto: Next

Foto: Even&Odd/Zalando

Foto: Mango

Foto: Sézane

Foto: Stradivarius

Foto: Massimo Dutti

Naj bo videti, kot da ste kose zbirale leta

Njvečja napaka bi bila, da bi vse te elemente oblekli hkrati. Dolga cvetlična obleka, telovnik z resicami, ogromna ogrlica, semiš škornji in širok klobuk bi hitro delovali kot kostum. Veliko bolj sodoben boho nastane, ko romantični kos postavimo ob nekaj povsem preprostega. Čipkasto bluzo ob kavbojke, plapolajoče krilo ob preprost pulover, semiš jakno ob klasične hlače ali veliko boemsko torbo ob sicer minimalistično kombinacijo.

Foto: Mango

In prav tu nam lahko zgodovina tega sloga ponudi najboljši navdih. Boho nikoli ni temeljil na popolnoma usklajeni garderobi. Njegov čar je bil v mešanju starega in novega, različnih kultur, tekstur, vzorcev, ročnih izdelkov in osebnih predmetov. Zato lahko letos namesto boho videza iz modnega kataloga ali z lutke v izložbi trgovin, svoj unikatni boho slog sestavite veliko bolj trajnostno in oebno. Pobrskajte za kosi iz vintage trgovini, si ponovno nadenite babičino svileno ruto, dodajte podedovan nakit ali iz omare potegnete romantično bluzo, ki ste jo nosile pred desetletjem. Pravi boho duh nas namreč spodbuja k ravno nasprotnemu od slepega sledenja trendom, zato si drznite, da postane povsem vaš.