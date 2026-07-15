To je zdravilo za akne, ki ga opevajo zvezdnice: Je na voljo v Sloveniji in kaj o njem pravi stroka?

Ste že slišali za zdravilo spironolakton? Zvezdnice, kot je Hailey Bieber, in spletne vplivnice ga na družbenih omrežjih opisujejo kot »čudežno tabletko« za hormonske akne, ki naj bi jim izboljšala tudi gostoto las, se jim pomagala znebiti zabuhlosti in jim pričarala bolj »ženstveno« postavo. A spironolakton ni farmacevtska novost, to zdravilo je bilo prvotno razvito za zdravljenje visokega krvnega tlaka in drugih zdravstvenih stanj, vendar je šele v zadnjih letih v Združenih državah Amerike postalo eden najbolj opevanih dermatoloških trendov. Med uporabnicami družbenih omrežij velja skoraj za skrivnost uspeha pri boju z vztrajnimi hormonskimi aknami, ki številnim ženskam povzročajo stisko še dolgo po najstniških letih.

Toda ali je spironolakton res tako revolucionaren, kot ga prikazujejo spletna pričevanja? Kako pravzaprav deluje, komu lahko pomaga in zakaj ga nekateri dermatologi uporabljajo pri zdravljenju aken, če za ta namen sploh ni registriran? Poleg navdušenja se pojavljajo tudi vprašanja o njegovi varnosti, dolgoročnem jemanju ter vplivu na hormone, menstrualni ciklus in splošno zdravje žensk.

Spironolakton ni od včeraj in ga dermatologi poznamo že desetletja. Če bi bil tako vrhunsko zdravilo, kot razlagajo gospodične na družbenih omrežjih, bi mi to vedeli že mnogo prej kot internet in ga tudi več predpisovali.

O tem smo se pogovarjali z dr. Vesno Tlaker, dr. med., specialistko dermatovenerologije in vodjo ljubljanskega medicinskega centra Dermatologija.si. Zanimalo nas je, ali je trend spironolaktona že dosegel tudi Slovenijo, pri katerih oblikah aken ga dermatologi uporabljajo in kako učinkovito zdravilo v resnici je. V pogovoru smo odprli tudi vprašanja o možnih stranskih učinkih, vplivu na poraščenost, lase in telesno težo ter preverili, kaj o navdušenju nad spironolaktonom meni stroka. Dermatologinja ob tem opozarja, da družbena omrežja pogosto ustvarjajo precej bolj bleščečo sliko, kot jo kažejo medicinski podatki, ter da je pri vsakem zdravljenju pomembno ločiti med osebnimi izkušnjami posameznic in dokazi, na katerih temeljijo strokovna priporočila.

V ZDA je spironolakton v zadnjih letih postal izjemno priljubljen med mladimi ženskami, vplivnicami in zvezdnicami kot zdravljenje hormonskih aken. Je ta trend po vaših opažanjih že prišel tudi v Slovenijo? Ali slovenski dermatologi zdravilo že pogosto predpisujejo?

Joj, bognedaj, da bi se zdravniki ravnali po trendih na družbenih omrežjih! Vsako zdravilo je lahko tvegano in predpišemo ga le, če potencialna korist odtehta to tveganje. Medicina je z zelo dobrimi razlogi ena najbolj konservativnih ved: še ob vseh zakonskih in medicinskoetičnih varovalkah gre lahko pri zdravljenju kaj narobe.

Dr. Vesna Tlaker, dr. med., specialistka dermatologije in vodja centra Dermatologija.si. Foto: Peter Irman

Zdravniki predpisujemo zdravila glede na indikacijo, za katero so odobrena, in se ravnamo po kliničnih smernicah. Le če ne moremo pomagati drugače, po tehtnem premisleku terapijo predpišemo »off label«, za neodobreno indikacijo, in naša pojasnilna odgovornost je takrat tem večja. Za številne bolezni, med njimi so tudi akne, obstajajo tako registrirana zdravila kot tudi klinične smernice, ki temeljijo na zbranih podatki o učinkovitosti in varnosti zdravil pri obsežnem številu pacientov.

Spironolakton je kot razmeroma varno zdravilo, vendar s slabimi podatki o učinkovitosti, vključen v zadnje evropske smernice za zdravljenje aken iz leta 2025 kot zdravilo drugega izbora. To pomeni, da ga lahko uporabimo, če ostala zdravila ne pomagajo ali jih pacientka ne more jemati. V klinični praksi, tako moji kot od kolegov, s katerimi sodelujem, v Sloveniji spironolaktona dermatologi ne predpisujemo veliko. Ne zaradi zadržkov glede varnosti, ampak zato, ker njegova učinkovitost ni tako čudežna, kot bi si človek mislil glede na objave, ki jih opisujete. Internet in družbena omrežja je treba vedno jemati z veliko mero rezerve.

Za kakšen tip aken je spironolakton pravzaprav namenjen in zakaj je pri določenih ženskah tako učinkovit? Kako deluje na hormone in kožo?

Spironolakton ni zdravilo, ki bi bilo registrirano za zdravljenje aken. Po svojem primarnem načinu delovanja je spironolakton zdravilo za odvajanje vode oz. diuretik, ki v telesu zadržuje kalij. Je antagonist aldosterona, hormona, ki v telesu zadržuje natrij in vodo ter pospešuje izločanje kalija. Spironolakton je registriran – tj. preizkušen in odobren za uporabo – pri primarnem hiperaldosteronizmu (stanju s preveč hormona aldosterona), pri določenem tipu srčnega popuščanja, v določenih okoliščinah ter v kombinaciji z drugimi zdravili tudi pri visokem krvnem tlaku (hipertenziji), otekanju zaradi jetrne ciroze in otekanju zaradi nefrotskega sindroma.

Izboljšanje aken je eden od možnih stranskih učinkov spironolaktona, ki je že dolgo znan v klinični praksi. Spironolakton je namreč tudi blag zaviralec moških spolnih hormonov, ki so eden od dejavnikov pri nastanku aken. Zato ga lahko »off label«, tj. eno od sekundarnih možnosti, ob temeljitem premisleku in informiranem pristanku pacientke, predpišemo tudi pri aknah. Uporabljamo ga zlasti pri ženskah s sindromom policističnih jajčnikov in pri poznih aknah – tj. tistih, ki vztrajajo ali se prvič pojavijo po 25. letu starosti.

Na TikToku uporabnice spironolakton pogosto opisujejo kot »čudežno tableto« za tako imenovani »glass skin« videz kože. So takšna pričevanja pretirana ali lahko zdravilo res tako izrazito izboljša kakovost kože?

Jaz osebno spironolaktona za zdravljenje aken ne cenim preveč, saj pri svojih pacientkah nisem videla dobrih učinkov, pa zelo dolgo traja, da kaj prime, če sploh. Tudi sama sem ga pred kakimi 15 leti jemala kar celo leto v dozi 100–200 mg dnevno in razen omotice drugega nisem opazila, niti pri koži niti pri laseh. Tako da sem ga tudi pacientkam praktično prenehala predpisovati, saj od njega ni bilo bog ve kaj, po drugi strani pa imamo za akne res učinkovita zdravila. Ne vidim pa razloga, da spironolaktona – glede na klinične smernice – ne bi predpisala ženski s sindromom policističnih jajčnikov ali poznimi aknami, ki ji druga terapija ne pomaga ali je ne more prejemati, pa si želi terapije s spironolaktonom.

Izotretinoin (Roaccutane, Accutane, Retitren) je za zmerne do hude akne po drugi strani brezhibno učinkovit – ni jih aken, ki jih s tem zdravilom ne bi obvladali, in koža je ob terapiji fenomenalna, niti koža niti lasje se ne mastijo več. Gre za zdravilo iz družine retinoidov in je sorodnik vitamina A. Res pa je, da se je treba sprijazniti z nekaj neželenimi učinki (suhost ustnic, povečana občutljivost za sonce), ki trajajo ves čas zdravljenja, in redno opravljati laboratorijske kontrole krvi, kjer pa gre le redko kaj narobe. Med zdravljenjem in še en mesec po koncu terapije ženska ne sme zanositi, sicer bi bil potreben splav. Potem pa je nosečnost dovoljena in tveganje ni večje kot sicer.

Na spletu krožijo trditve, da lahko po zaključeni kuri z izotretinoinom akne trajno izginejo. Ali to drži? Kako pa je pri spironolaktonu? Ga je za ohranjanje rezultatov treba jemati dolgoročno oziroma ves čas?

Akne so muhaste in nikoli ni zagotovila, da bodo po kateri koli terapiji, ne glede na trajanje, dokončno izginile. Tako pri spironolaktonu kot pri izotretinoinu je možno eno ali drugo.

Poleg odpravljanja aken številne uporabnice trdijo, da spironolakton zmanjšuje zabuhlost, odvaja odvečno vodo iz telesa, pomaga pri prekomerni poraščenosti zaradi policističnih jajčnikov, izboljša kakovost las ter celo nekoliko vpliva na razporeditev maščobe po telesu oziroma na bolj »ženstveno« silhueto. Koliko je v teh trditvah medicinske resnice?

Seveda drži, da zmanjšuje »zabuhlost« – spironolakton je diuretik in njegovo primarno delovanje je odvajanje vode. Ker deluje antiandrogeno in se ga zlasti uporablja pri ženskah s sindromom policističnih jajčnikov, tudi drži, da lahko zmanjša prekomerno poraščenost in izboljša rast las, je pa na ta učinek treba počakati vsaj 9 mesecev ali več. Kar se tiče »ženstvene silhuete«, v študijah o tem ni podatka, vendar pa tega res niso nikjer posebej spremljali. Ker je razporeditev maščevja po moškem ali ženskem tipu produkt hormonov, je dejansko možno, da bi bilo na tem kaj resnice, vendar čudeža ni pričakovati.

Hormonske akne se lahko pojavijo tudi po 40. letu starosti, pogosteje izbruhnejo pri ženskah kot pri moških. Foto: Shutterstock

Ker gre za zdravilo, ki vpliva na hormone, se postavlja vprašanje varnosti. Kateri so najpogostejši stranski učinki spironolaktona in kako resni so lahko? Ali lahko dolgotrajna uporaba spironolaktona vpliva na menstrualni ciklus, plodnost ali libido? Obstajajo tudi pomisleki glede hormonsko odvisnih rakov. Kaj o tem pravi stroka?

Spironolakton deluje antiandrogeno tako, da blokira receptorje za hormone, ki zato »ne primejo«, in tudi na splošno zmanjšuje tvorbo androgenih hormonov v telesu. Poleg neželenih učinkov, ki so lahko posledica nižjega krvnega tlaka (utrujenost, glavobol, omotica), lahko spironolakton pri ženskah povzroči neredno menstruacijo ter boleče in napete prsi. Neredni ciklus lahko uredimo z dodatkom hormonskih tablet, ostali neželeni učinki so razmeroma blagi in večinoma nemoteči; zaradi njih so pacientke, vključene v študije, le redko opustile zdravljenje. Raziskave pri živalih so sicer pokazale na možnost tvorbe tumorjev, vendar študije pri ljudeh niso pokazale, da bi jemanje spironolaktona povečalo tveganje za nastanek rakov.

Kako varen je spironolakton za dolgotrajno uporabo? Ali morajo pacientke med jemanjem opravljati redne laboratorijske kontrole?

Pri sicer zdravih pacientkah, mlajših od 45 let, laboratorijsko spremljanje ni potrebno. Laboratorijske kontrole opravljamo pri tistih s tveganjem hiperkalemije, zmanjšanim delovanju ledvic in nekaterimi drugimi zdravstvenimi stanji. Kar se tiče trajanja terapije, od izkušenj pri drugih indikacijah ni znakov, da bi bilo treba trajanje zdravljenja omejiti na določeno časovno obdobje.

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Vas skrbi način, kako družbena omrežja trenutno predstavljajo spironolakton, skoraj kot lepotni ali »wellness« dodatek za lepšo kožo, vitkejši obraz in bolj ženstveno postavo? Kaj bi svetovali mladim ženskam, ki jih je TikTok navdušil nad tem zdravilom?

Spironolakton je zdravilo, ki se ga ne da kupiti v trgovini, ampak ga predpiše zdravnik na recept. Zato ni strahu, da bi trendi družbenih omrežij ogrožali lahkomiselne ljudi, ki bi verjeli, da gre za čudežno zdravilo, ki pomaga pozdraviti akne brez kakršnega koli tveganja. Pri varnosti zdravil smo zdravniki zelo konservativni. Držimo se starodavnega pravila Primum nil nocere – predvsem ne škodovati. Tako da tudi če se včasih zdimo veliki komplikatorji, je to z dobrim razlogom.

Spironolakton je ena od možnosti, »drugi izbor« zdravljenja aken in razmeroma varno zdravilo brez velikih tveganj, ki ga evropske smernice priporočajo, če druga terapija ni učinkovita. Problem spironolaktona ni toliko varnost, kot pomanjkanje dobrih podatkov o učinkovitosti. Posameznice, ki se na družbenih omrežjih navdušujejo nad učinki zdravila, namreč niso dober strokovni vir podatkov, na podlagi katerega bi lahko medicina oblikovala priporočila.

Resnih študij spironolaktona zaenkrat ni veliko, tako da je možno, da ga po krivem zapostavljamo. Lahko, da si spironolakton, sploh glede na ugoden varnostni profil, zasluži vidnejše mesto v priporočilih in ga bo sčasoma dobil. Ne vidim nobenega razloga, da ne bi pacientki, ki ima indikacijo in je seznanjena z možnimi tveganji, predpisala spironolaktona, tudi če ima »zgolj« blage probleme s kožo, pri katerih marsikateri zdravnik zamahne z roko, v smislu, saj ni nič. Tudi blage akne so lahko vir velike stiske in nesamozavesti, ki kvari kvaliteto življenja bolj kot komu drugemu mnogo »resnejša« bolezen.

Posvarila bi le pred pretiranimi pričakovanji, saj spironolakton ni od včeraj in ga dermatologi poznamo že desetletja. Če bi bil tako vrhunsko zdravilo, kot razlagajo gospodične na družbenih omrežjih, bi mi to vedeli že mnogo prej kot internet in ga tudi več predpisovali.