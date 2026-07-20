LEPOTNI TRENDI

Slovenska dermatologinja: Za nego kože so zapravile tisoče evrov, v ambulanto pa prišle objokane

Koliko kozmetičnih izdelkov naša koža zares potrebuje? Dermatologinja dr. Vesna Tlaker razbija najpogostejše mite, ki krožijo na spletu.

Na družbenih omrežjih skoraj ni dneva brez novega lepotnega trenda. Enkrat je v ospredju večstopenjsko čiščenje obraza, drugič sedem različnih serumov, tretjič nas prepričujejo, da obraza nikakor ne smemo umivati z vodo. Čeprav so številni nasveti predstavljeni kot nepogrešljive skrivnosti do popolne kože, stroka opozarja, da so mnogi med njimi pretirani, nekateri pa tudi povsem zgrešeni.

Dr. Vesna Tlaker, dr. med., specialistka dermatovenerologije in vodja ljubljanskega medicinskega centra Dermatologija.si, meni, da največja težava današnjega časa ni pomanjkanje informacij, ampak prav njihovo obilje. Po njenih besedah se mladi vse prepogosto zanašajo na priporočila vplivnežev, namesto da bi se vprašali, kdo stoji za posameznim nasvetom in kakšen interes ima.

»Zelo je pomembno, da mlada dekleta naučimo razmišljati, da ne sledijo na slepo tej ali oni vplivnici,« poudarja. Opaža, da marsikateri ustvarjalec vsebin začne z dobrimi in koristnimi priporočili, nato pa se z rastjo občinstva pojavijo sponzorstva in potreba po vedno novih vsebinah. Takrat se po njenih besedah pogosto začnejo širiti tudi priporočila, ki nimajo prave strokovne podlage.

Kot primer omenja trende dvojnega ali celo trojnega čiščenja obraza ter zapletene rutine s petimi, sedmimi ali celo devetimi izdelki zjutraj in zvečer. V ambulanti se je srečala z dekleti, ki so zaradi takšnih priporočil porabila pravo malo premoženje. »V naš center so prihajala objokana mlada dekleta s polnimi torbami kozmetike. Govorile so, da so v enem letu zanjo zapravile tudi po tri tisoč evrov, pa jim ni nič pomagalo, še vedno so imele akne.«

V videu na vrhu prispevka specialistka dermatovenerologije pojasni številna vprašanja o negi, čiščenju in lepotnih trendih. Foto: Onaplus

Po njenem mnenju kozmetični izdelki niso problem sami po sebi. Nasprotno, lahko so koristni in pomemben del nege kože. Težava nastane, ko postanejo navidezna rešitev za težave, ki zahtevajo strokovno obravnavo. Zato svetuje, naj se pred nakupom vedno vprašamo, ali izdelek res potrebujemo oziroma ali morda težave presegajo to, kar lahko reši kozmetika.

Eden od mitov, ki jo je v zadnjem času najbolj presenetil, je trditev, da obraza ne bi smeli umivati z vodo. »To je bil šok, od katerega si še nisem opomogla,« pravi v smehu. Pojasnjuje, da je voda še vedno osnovno in povsem primerno sredstvo za higieno, za učinkovito čiščenje pa običajno zadostujeta kakovosten čistilec oziroma sindet (sintetični detergent) in dovolj vode.

Lepotni trendi so lahko polni protislovij

Prav tako po njenem mnenju ni potrebe, da bi vsak večer izvajali zapletene rituale čiščenja kože. Dvojno čiščenje je lahko koristno v zelo specifičnih primerih, denimo pri odstranjevanju obstojnih ličil okoli oči, ni pa nujno za vsakogar. »Za običajno dnevno higieno in za čiščenje po uporabi krem z zaščitnim faktorjem je navadno umivanje z milom tipa sindet in dovolj tekoče vode popolnoma dovolj.«

Dr. Vesna Tlaker, dr. med., specialistka dermatovenerologije. Foto: Mateja Jordovič Potočnik

Dr. Tlaker opozarja tudi na zanimivo protislovje, ki ga opaža pri nekaterih lepotnih trendih. Dermatologi pogosto ugotavljajo, da ljudje zaščitnih krem čez dan sploh ne nanašajo dovolj pogosto, medtem ko nas del kozmetične industrije hkrati prepričuje, da se zaščitni faktor tako trdno oprime kože, da ga zvečer skoraj ni mogoče odstraniti brez posebnih oljnih čistilcev. »Pri teh trditvah je treba uporabiti malo zdrave pameti,« pravi.

Podobno kritično gleda tudi na druge marketinške trende. Kot primer navede priporočilo, da si je treba lase šamponirati večkrat, saj zgolj en nanos šampona ne umije las. »Menda je bil najbolj učinkovit trend, ki je podvojil prodajo šamponov, s tem pa tudi dobičke, priporočilo, da se je treba šamponirati dvakrat, ne samo enkrat. Po pravici povedano, škodilo vam ne bo, koristilo pa tudi ne, razen seveda žepu proizvajalcev,« pove z nasmehom.

Glavno sporočilo ljubljanske dermatologinje tako ostaja preprosto. Družbena omrežja so lahko vir koristnih informacij, vendar nikakor ne bi smela nadomestiti kritičnega razmisleka. Ob vsaki objavi se po njenem mnenju splača razmisliti, ali je priporočilo iskreno, sponzorirano in komu pravzaprav koristi. »Bodimo kritični. Prepričajmo se. Če že kupujemo izdelke, pa priporočam, da izvirajo iz Evropske unije oziroma so bili kupljeni v Evropski uniji, kjer zakonodaja potrošnikom zagotavlja precej visoko raven varnosti. Medtem ko je direkten nakup kozmetike iz tretjih držav, zlasti iz Azije, tvegan in se lahko tudi slabo konča,« opozarja dr. Tlaker.

Če pa se kljub skrbni negi kože spopadate z vztrajnimi aknami, po njenem mnenju rešitev pogosto ni v vedno novih serumih in čistilcih, ampak v ustrezni dermatološki obravnavi. Ena takšnih, ki je v zadnjih letih postala izredno priljubljena na zahodu, je predpisovanje zdravila spironolakton, ki naj bi čudežno odpravljal akne, čeprav je bil razvit za zdravljenje krvnega tlaka. Ali res deluje tako dobro, kot obljubljajo zvezdnice in spletne vplivnice? Je varen in kaj o njem meni stroka? Več o tem si lahko preberete v intervjuju z dr. Vesno Tlaker, TUKAJ.