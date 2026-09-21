Skrivnost popolnoma spočite kože: zakaj je »Baby Glow« postal glavna lepotna tema sezone?

Vsak dan lovimo ravnotežje med hitrim življenjskim tempom in željo po brezhibnem videzu, iskanje popolne rutine nege kože pa nas pogosto pripelje v slepo ulico. Nova era lepote pa ne izbira več med tretmaji v ordinaciji in površinsko nego, temveč ju združuje v eno. Prav iz srca Ženeve prihaja Teoxane – vodilni švicarski strokovnjak na področju znanosti o hialuronski kislini in globalni vodja estetske medicine, čigar predana zavezanost kakovosti je zapisana v luksuzne protokole in dermokozmetiko.

Teoxane Baby Glow: švicarska natančnost za razkošno negovan videz kože

Pozabite na tretmaje, ki kožo polepšajo le za kratek čas. Teoxane Baby Glow je sofisticiran protokol, ki koži vrača vse tisto, kar ji stres, sonce in čas vsakodnevno odvzamejo: globinsko hidracijo, elastičnost in življenje. Rezultat ni umeten videz, temveč subtilna, spočita in naravno gladka koža z rahlim konturiranim učinkom, brez izgube naravne mimike obraza.

FOTO: Pontus Pharma

Tehnologija, ki spreminja pravila igre: kaj je RHA®?

FOTO: Pontus Pharma

je idealna izbira, ker vrhunska nega ne ostane le v ordinaciji. Izdelki za domačo nego Teoxane so razviti s patentirano RHA® (resilient hyaluronic acid®), odporno hialuronsko kislino, ki vsak dan ščiti kožo in podaljšuje učinek profesionalnih tretmajev.

Pozabite na običajno hialuronsko kislino, na katero ste vajeni. Teoxane je premaknil meje in ustvaril svoj podpisni sestavek: RHA® – odporno hialuronsko kislino, pridobljeno s patentiranim postopkom.

V primerjavi s tradicionalnimi oblikami, ki se hitro razgradijo, je Teoxane prvi, ki mu je uspelo umreženo hialuronsko kislino (tehnologijo, ki se sicer uporablja v dermalnih polnilih) preoblikovati v luksuzne topikalne izdelke. Rezultat je prožna, zračna mreža na površini kože, ki ne le zaklene vlago in zagotavlja optimalno hidracijo, temveč kožo tudi vidno krepi, ščiti in gladi ter ji vrača volumen in mladostno polnost.

Trije ključni izdelki, ki jih to jesen želimo na svoji kozmetični polički za popolno vlaženje in sijaj:

FOTO: Pontus Pharma

je prava zvezda blagovne znamke in koncentrat čiste švicarske znanosti s 3 % RHA®. Ponuja izjemnih +130 % hidracije že po prvem nanosu ter koži vrača polnost, elastičnost in nujno potrebno poletno obnovo.

Advanced filler je vlažilna krema z učinkom liftinga in navlaži kožo ter zgladi drobne linije in gube, hkrati pa izboljša elastičnost in čvrstost za bolj mladosten videz kože. Na voljo je v dveh različicah: za normalno do mešano ter za suho kožo.

3D Lip je kultni izdelek za nego in volumen ustnic. Formula, bogata s hialuronsko kislino in hranilnimi sestavinami, zagotavlja takojšnjo hidracijo, globinsko obnovi razpokane ustnice ter jim podari subtilen, naraven učinek polnosti in privlačen sijaj brez občutka lepljivosti.

Tretmaji in izdelki Teoxane so na voljo v izbranih estetskih klinikah in na specializiranih prodajnih mestih.



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