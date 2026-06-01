Keune predstavlja nove ključne izdelke za profesionalno oblikovanje las

Vsaka formula temelji na prelomnih inovacijah, ki spreminjajo način oblikovanja, nege in doživljanja las.

Sodobni portfelj za oblikovanje zajema šest kategorij, usmerjenih v zmogljivost, ter predstavlja štiri prebojne inovacije: Golden Gloss, Air Flow, Sea Foam in Steel Lock.

Posodobljena linija Style je na voljo v salonih Keune po vsem svetu in na keune.si od maja 2026.

Štiri večnamenske inovacije

Golden Gloss

Razkošen dvofazni parfum za lase, ki presega le dišavo – zagotavlja izjemen sijaj in čudovito senzorično izkušnjo.

Navdihnjena s toplim poletnim dnem na jugu Francije se dišava odpre s svežimi citrusnimi in aromatičnimi notami, ki preidejo v cvetlično srce in toplo osnovo jantarja in vanilje.

Zaradi nežnega dišavnega profila Golden Gloss ne preglasi osebnega parfuma – temveč ga dopolnjuje. Lepo se plastí z vsako dišavo, doda dimenzijo in pridih sijaja, ne da bi tekmoval z vašim podpisnim vonjem.

Dišava: Sunlit Amber

• Dvofazna formula z negovalnimi učinki

• Dolgotrajen obstoj dišave

• Do 42 % več sijaja*

• Do 4x manj razcepljenih konic*

Lahki, večnamenski pripravljalni losjon, ki poudari naravno gibanje las – popoln za sproščene, na zraku sušene pričeske in profesionalno pripravo v salonu.

Dišava: Midnight Blossom

• Do 48 ur nadzora nad krepastimi lasmi*

• Dolgotrajen, mehak oprijem

• Z dodatkom vitamina E

Sea Foam

Lahko tekoče sredstvo za stiliranje, ki se spremeni v peno in ustvarja lahkotno teksturo ter zračen volumen – idealno za fine lase in naravne, »beach« videze.

Dišava: Rhubarb Boom

• Do 2x več volumna*

• Dolgotrajen volumen do 24 ur*

• Toplotna zaščita do 230 °C*

Steel Lock

Lak za lase z najmočnejšim oprijemom – zasnovan za dolgotrajno obstojnost, izrazite pričeske in zanesljivost v vseh vremenskih razmerah.

Dišava: Rhubarb Boom

• Ekstremna obstojnost do 72 ur*

• Izjemno močna fiksacija

• »Freeze« učinek do naslednjega umivanja

Keune je profesionalna blagovna znamka za nego las, ki jo je leta 1922 v Amsterdamu ustanovil znanstvenik Jan Keune.

Kot neodvisno družinsko podjetje z dolgoročno vizijo in znanostjo v središču svojega delovanja Keune temelji na kakovosti, močnih vrednotah in popolni predanosti frizerju.

Danes, več kot 100 let pozneje, so izdelki Keune na voljo v več kot 90 državah po svetu, pri čemer nizozemski sedež ostaja središče razvoja in proizvodnje.

Keune ima certifikat B Corp, kar potrjuje, da podjetje izpolnjuje najvišje standarde trajnosti in družbene odgovornosti.

Naročnik oglasne vsebine je Keune