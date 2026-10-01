Umetnost novega začetka z Monetom in Van Goghom

Najlepše trenutke v življenju je težko opisati z besedami, zanje so preveliki in prelepi. Pogosto pa tudi prinašajo spremembo, začetek nečesa novega, odraščanje, obljubo. Še posebej močno jih čutimo ob porokah, obhajilih, obletnicah in drugih prelomnicah, ki oznanjujejo, da se v življenju premikamo naprej. Ko so ob takih trenutkih ob nas zbrani še najbližji, si želimo spomin ovekovečiti.

Prav zato si podarjamo nakit. Nakit, podarjen ob posebnih priložnostih, vase ujame trenutek, zgodbo in občutek povezanosti s tistim, ki nam ga je podaril, tudi še naprej, vsakič, ko ga pobližje pogledamo.

Nakit FREYWILLE pa že sam po sebi nosi mnogo zgodb, od samega pomena umetnine, v sodelovanju s katero je zasnovan, do dolgotrajnega postopka, ki zahteva dobro izurjeno roko in oko. V dunajskem ateljeju je vsak kos nakita ročno ustvarjen v več kot sto korakih, med katerimi se stekleni prah, barva, kovina in ogenj spremenijo v nosljiv kos umetnosti visokega sijaja, po katerem je FREYWILLE znan.

Nakit po navdihu znanih del velikega umetnika Vincenta van Gogha

Model L’amandier blanc iz kolekcije Hommage à Vincent van Gogh, predstavljen v izdaji FREYWILLE 18kt & Diamonds, nosi še posebej močno simboliko. Njegov navdih prihaja iz znamenite slike po imenu Almond Blossom (Cvetoči mandljevec) Vincenta van Gogha, na kateri z belimi in rožnatimi cvetovi posejane zlate veje segajo v nebo.

L'amandier blanc FOTO: FREYWILLE

Slika simbolizira novo življenje in upanje ter nosi slikarjevo osebno in družinsko zgodbo. Van Gogh jo je naslikal leta 1890, ko se mu je rodil nečak. Dečka sta starša po stricu poimenovala Vincent Willem in slavnemu slikarju sporočila, da si za sina želita prav take vztrajnosti in poguma, kot ju ima on.

Likovno je Almond Blossom, odziv na veselo novico rojstva novega življenja, prav posebno delo. Jasne obrise vej, ki segajo proti enobarvnemu, modremu nebu in vizualno silijo iz platna, je umetnik črpal iz japonskega navdiha, mandljevec pa je izbral prav zato, ker cveti pozno pozimi in napoveduje prihod pomladi.

FREYWILLE je motiv cvetočega mandljevca v dizajnu L'amandier blanc prenesel v svoj značilni ognjeni emajl. V izdaji 18kt & Diamonds se umetniško oblikovani emajl sreča z 18-karatnim zlatom in diamanti. Tako motiv, ki je pred več kot stoletjem nastal kot darilo ob rojstvu otroka, dobi novo obliko nakita, namenjenega prav posebnim življenjskim trenutkom.

Monet in zasanjani vrtovi, ujeti v barvah emajla

FREYWILLE Giverny iz kolekcije Hommage à Claude Monet odpira svet barv, impresije in gibanja, ki ga navdihujejo Monetovi vrtovi. Claude Monet nas popelje v zgodbo, ki je nastajala počasi, skozi desetletja. Vrt, ki ga je tako zelo rad slikal, je umetnik namreč zasadil in oblikoval sam, zanj pa je tudi skrbel in ga negoval, zato je trud, ki ga je treba vložiti, in barvit rezultat, ki ga trud prinese, poznal zelo dobro in ga preslikal tudi v svoja dela.

Giverny FOTO: FREYWILLE

Monet je svoj vrt ves čas spreminjal, nadgrajeval, sadil rastline, ki so cvetele ob določenem letnem času. Prav ta potek, dolgotrajnost in lepoto življenja, ki se ustvarja v desetletjih, želi FREYWILLE ujeti v svojo kolekcijo nakita

Razgibane slike vrtov so simbol rasti in pozornosti ter vsega, kar se gradi počasi, a je na koncu vredno vsakega truda. Kot ljubezen, odraščajoč otrok ali odnos, ki z leti dozoreva. V nakitu pa ni ujet le en lep trenutek, vendar se vanj v letih ujemajo drobni utrinki sreče, kos pa pomeni vedno več in nosi naraščajočo kolekcijo spominov. Njegovo čustveno vrednost razumemo šele s časom, postane pa lahko pravi družinski zaklad, ki se prenaša iz generacije v generacijo, njegova zgodba pa se nikoli ne konča.

Nakit, vreden spominov

V interpretacijah FREYWILLE postaneta L’amandier blanc in Giverny dva različna odgovora na isto vprašanje: kako izbrati nakit, vreden spominov in čustev. Eden govori o upanju na nov začetek, drugi o barvi življenja, ki se razvija.

V svoji izdaji 18kt & Diamonds FREYWILLE združuje umetnost emajla z 18-karatnim zlatom in diamanti. Emajl, ki omogoča vnos in prelivanje bleščečih barv, je umeščen v okvir, narejen iz zlata, ki kose barvno otopli in oplemeniti z žlahtno kovino, dodatek diamantov pa ujame svetlobo v določenih kotih in s tem pritegnejo pogled h kosu, ki se na soncu lesketa v poudarjenih barvah.

Giverny FOTO: FREYWILLE

Ob kombinaciji ročnega dela, umetniškega pripovedovanja zgodb in dragocenih materialov vsak kos nakita dobi posebno in dodano vrednost, ki ji lahko zaupamo pomembno nalogo tega, da postane ne le zgodba enega dogodka, ene osebe ali celo enega življenja, lahko postane tudi družinska dediščina.

S tem ko postane družinski zaklad, pa ne izgubi tistega prvega trenutka, ko je bil podarjen. Lahko je bila to poroka, velik življenjski dosežek ali pa le želja po uspešni rasti naprej. Nakit ostane odtis trenutka, ko je bil prvič podarjen, nanj pa se nalagajo še vsi nadaljnji.

Kolekcije si lahko ogledate in pomerite v ekskluzivnih butikih FREYWILLE, vključno s tistim v Ljubljani, na Ciril-Metodovem trgu 21. Več informacij je na voljo v spletnem butiku FREYWILLE na www.freywille.com in na Facebook strani FREYWILLE.SI.

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