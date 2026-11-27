Če ste mislili, da je teleskopska palica za zaveso za prho uporabna le v kopalnici, vas bodo naslednje ideje zagotovo presenetile. Že pred nekaj leti so ustvarjalci na družbenih omrežjih odkrili, da je lahko odličen pripomoček za praznično okrasitev doma, letos pa nas znova navdušujejo z novimi in še bolj kreativnimi izvedbami.

Na prvi pogled razkošne dekoracije, ki spominjajo na tiste iz prazničnih filmov, so v resnici precej preproste za izdelavo. In kar je najbolje, zanje ne potrebujemo vrtalnika, kladiva ali žebljev, zato je ideja odlična tudi za vse, ki živijo v najemniških stanovanjih.

Kako se lotimo izdelave?

Potrebujemo raztegljivo teleskopsko palico, kakršne običajno uporabljamo za zavese za prho, ki jo lahko z razpiranjem namestimo med dve nasprotni površini. Teleskopske palice za prho so v trgovini na voljo v različnih dimenzijah, zato pred nakupom izmerite širino odprtine, kamor želite dekoracijo obesiti, da boste kupili dovolj dolgo palico. Prav tako preverite nosilnost palice, da ne bo po okraševanju prišlo do nesreče. Podobno kot teleskopska palica za zaveso za prho deluje tudi fitnes drog za veso v zgibi. Tovrstni drogovi so sicer krajši in primerni zgolj za okraševanje podbojev vrat, pa tudi precej dražji, a če ga že imate doma, lahko uporabite tudi tega.

Da si olajšate delo, teleskopsko palico najprej namestite v višini pasu, saj jo boste tako lažje okraševali. Okoli nje ovijte praznično girlando, ki jo po potrebi pritrdite s plastičnimi vezicami. Uporabite lahko umetno smrečje, še lepše pa in bolj dišeče pa bodo sveže zimzelene vejice, ki jih vsako posebej dobro pritrdite z vezicami. Nato dodajte lučke, okraske, pisane trakove ali pentlje. Ko boste z rezultatom zadovoljni, palico previdno prestavite na želeno višino, jo učvrstite po navodilih proizvajalca palice. Na koncu dobro poglejte, če je vsa dekoracija med premikom ostala na svojem mestu. Če skozi zelenje še vedno kuka kakšen del palice, ga lahko zakrijete z dodatnimi vejicami, suhim cvetjem, pentljami ali drugimi okraski.

Praznični prehodi kot iz božičnih filmov

Kot smo že omenili, teleskopske palice obstajajo v različnih dimenzijah, nekatere so celo daljše od dveh metrov in te so kot nalašč, da z njimi okrasimo širše prehode med prostori v domu. Prav tako je viseča girlanda dober način da dekoracijo dvignemo nad pohištvo in tako med prazniki ne izgubimo dragocene površine na mizah in policah, kjer bomo stregli hrano in pijačo ter zabavali goste.

Za bogatejši in naravnejši videz lahko med seboj kombiniramo več vrst zelenja, dodamo svetlobne verige, žametne pentlje, zvončke ali okraske, ki so nam ostali od krašenja božičnega drevesca. Zanimiv učinek dosežemo tudi z asimetrično dekoracijo, pri kateri zelenje na eni strani sega nekoliko nižje.

Odlična ideja tudi za majhna stanovanja

Za praznično dekoracijo s teleskopsko palico nikakor ne potrebujemo visokih stropov, prostornih hodnikov in širokih obokanih prehodov. Prav tako lepo lahko okrasimo manjšo vratno odprtino, okensko nišo ali prostor med dvema kuhinjskima omaricama. Krajša teleskopska palica nam omogoča, da praznično vzdušje pričaramo tudi v kotičkih doma, ki jih pri krašenju običajno spregledamo.

Pustimo domišljiji prosto pot

Tako kot pri adventnih venčkih se nam tudi pri prazničnih girlandah ni treba držati ustaljenih pravil. Dekoracijo lahko prilagodimo barvam svojega doma, izberemo minimalistično izvedbo ali pa si privoščimo nekoliko več prazničnega blišča. Uporabimo lahko tudi okraske in trakove, ki jih že imamo doma, ter jim z drugačno postavitvijo vdahnemo novo življenje.

Praznično dobrodošlico pričarajmo že pred vhodom

Trik s teleskopsko palico lahko uporabimo tudi zunaj, denimo v niši nad vhodnimi vrati, in tako praznično vzdušje pričaramo, še preden stopimo v dom. V tem primeru izberimo palico in dekoracijo, primerni za zunanjo uporabo, ter poskrbimo, da bosta na zavetnem mestu, zaščiteni pred močnejšimi sunki vetra. Tudi morebitne lučke, ki jih obesimo na palico, morajo biti namenjene zunanji uporabi.

Palico lahko namestimo tudi navpično

Teleskopska palica ponuja še precej več možnosti za praznično ustvarjanje. Če jo namestimo nekoliko nižje, lahko nanjo obesimo majhna darilca, vrečke ali paketke in tako ustvarimo izviren viseči adventni koledar. Zanimiva je tudi ideja, da uporabimo teleskopsko palico, primerno za navpično namestitev, in jo vpnemo med stabilno površino pohištva in strop. Dobimo nekakšen dekorativni steber, okoli katerega lahko ovijemo zelenje in lučke. Lepo lahko popestri prostor ob kredenci, komodi ali kaminu, vendar mora biti dekoracija dovolj oddaljena od ognja in virov toplote.

Čeprav je trik s teleskopsko palico na družbenih omrežjih videti nadvse preprost, vse izvedbe niso enako uspešne. Nekatere ustvarjalke so pokazale tudi manj glamurozno plat tega prazničnega trenda, ko njihova skrbno izdelana dekoracija vedno znova pristane na tleh.

Da se to ne bi zgodilo tudi nam, upoštevajte nekaj nasvetov:

Izberite robustno teleskopsko palico s protizdrsnimi gumijastimi zaključki in ustrezno nosilnostjo.

Pred namestitvijo očistite in osušite površini, med kateri boste vpeli palico, da bo oprijem čim boljši.

Palico namestite med čvrsti, vzporedni površini in je ne raztegujte čez dovoljeno dolžino.

Izbirajte lažje okraske in težo dekoracije enakomerno razporedite po celotni dolžini palice. Izogibajte se steklenim in drugim lomljivim okraskom.

Po namestitvi previdno preverite stabilnost palice, njen oprijem pa občasno preverite tudi med prazniki.

Upoštevajte še, da lahko premočno razpiranje palice na občutljivih površinah pusti odtise ali poškoduje omet. Če palica kljub pravilni namestitvi drsi, je ne uporabljajte za dekoracijo nad prehodom.

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